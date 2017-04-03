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С уходом из жизни российского поэта Евгения Евтушенко ушла эра поэтов, которые своим творчеством определили период хрущевской оттепели в истории Советского Союза. Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский тележурналист Владимир Познер.

«Я его знал и довольно давно, мы познакомились когда мне 25 лет, а ему 26, он был на год старше. Мы виделись, нечасто, но время от времени. Потом жизнь нас развела, он уехал в Штаты, после этого я с ним уже не встречался. Я очень хорошо помню время его рассвета, вторую половину 50-х, 60-е, и эту четверку: Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский и Евтушенко. Они олицетворяли это время, которое получило название оттепель. Это время больших надежд, время веры в то, что теперь наконец-то все то, что было обещано революцией, станет правдой. Конечно, ничего из этого не получилось, но какое-то время эти надежды были, это было светлое время. Я помню, как зимние стадионы были набиты битком зрителями, которые хотели послушать поэзию, и даже нужна была конная милиция, чтобы сдержать этих людей. Сегодня конная милиция может понадобиться, скорее, чтобы загонять людей на поэтические вечера. Уход Евтушенко – окончание эры, это подводит определенную черту. В 1994-м году еще молодым ушел Рождественский, затем, в 2010-м один за другим Вознесенский и Ахмадулина, и вот, кстати, 1-го апреля, в день моего рождения ушел Женя, очень печально», - сказал Познер.

Евгений Евтушенко умер в США 1 апреля от остановки сердца во сне, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. Поэт просил похоронить его в подмосковном Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.