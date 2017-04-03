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За последние три года на рынке труда Латвии в сфере IT-технологий наметилась тенденция приглашать к сотрудничеству представителей Украины. Они даже потеснили популярных у латвийских работодателей специалистов из Индии. Об этом в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom рассказал руководитель компании CV-Online Latvija Айвис Бродиньш.

"Украинские программисты постоянно ищут дополнительные возможности для заработка и ориентируются, в том числе, на рынок стран Балтии", - заявил Бродиньш. - Они активны, знают русский и английский языки и не выдвигают высоких требований по заработной плате. Именно поэтому местные работодатели чаще рассматривают украинцев на предоставляемых должностях, несмотря на дистанционное сотрудничество".

По словам Бродиньша Латвийским работодателям в сфере IT даже не надо никого искать, украинцы сами активно ищут работу в Латвии, рассылая свои CV. Некоторые компании трудоустраивают до 5 специалистов в месяц.

Кроме того, отметил Бродиньш, сейчас проводятся изменения в законодательстве с целью облегчить трудоустройство лиц из третьюх стран.