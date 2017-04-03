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Поэт Евгений Евтушенко очень помогал начинающему певцу Интарсу Бусулису во время записи их общего с Раймондом Паулсом альбома на стихи Евтушенко "Дай Бог". Об этом в эфире программы Baltkom-Online рассказал сам композитор Раймонд Паулс.

"Когда мы с Интарсом Бусулисом записывали песню на стихи Евтушенко "Дай Бог", он нам помогал: исправлял Бусулису его русский язык, подсказывал. У меня дома он рассказывал о тех людях, с кем имел честь быть знакомым - это было невероятно. Федерико Феллини, Фидель Кастро... Джон Кеннеди писал предисловие к его стихам на английском языке. Он великолепный артист, поэт", - вспоминает композитор.

Своими воспоминаниями о совместной работе с Евтушенко поделился писатель и драматург Денис Драгунский.

"Евтушенко - мастодонт своей эпохи. С его уходом можно сказать, что на ней поставлена точка. Он последний из выплеска лавы в период оттепели. Остается только вспоминать и рассуждать о том, что это было в действительности. Потому что подобные не повторяются. Такая искренность, горячее желание сделать все лучшее для людей, для страны и целого мира. Мы вряд ли такое увидим", - рассказывает Драгунский.

Российский певец Лев Лещенко, который был очень хорошо знаком с Евгением Евтушенко, определяет поэта, как бунтаря, который перевернул жизнь и двигал ее вперед.

"Поэт в России — больше, чем поэт. Все-таки его отличала забота и стремление сделать жизнь людей лучше. Скорбь прошла, печаль осталась. Такие не умирают, а продолжают жить в памяти народа. Женя просто задремал, он с нами", - говорит Лев Лещенко.

Российский кинодраматург, сценарист Александр Адабашьян несмотря на то, что Евгению Евтушенко близким другом или знакомым не являлся, вспоминает о поэте, как о человеке с нереальной энергией.

"Евтушенко - это личность, последний из выплеска лавы в период оттепели. Он брался за все. Он разговаривал на всех языках, не стесняясь ошибок. И его понимали", - добавил Адабашьян.

Евгений Евтушенко умер в США 1 апреля от остановки сердца во сне, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. Поэт просил похоронить его в подмосковном Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.