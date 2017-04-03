Twitter: латвийские спецслужбы покрывают советских чекистов (9)

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Эксклюзив | 3 апреля 2017 года, 20:23

Латвийский сегмент Twitter комментирует информацию программы de facto ЛТВ о том, что через два с половиной года после создания специальной комиссии для проведения научных исследований документов Комитета государственной безопасности (КГБ) ее участники так и не продвинулись вперед в сотрудничестве с Бюро по защите Сатверсме (SAB). Как отмечает программа, именно здесь хранятся самые интересные и значимые материалы об агентах КГБ. Спецслужба просто отказывает в доступе ко многим из них, оправдываясь защитой личных данных.

Недовольство высказывает пользователь Martas tante.

«Не пора ли посадить тех, кто злонамеренно препятствует установлению преступлений ЧК, скрывая идентичность преступников?», - пишет он.

Удивлен также пользователи Гиртс и Nepareizais.

«Интересно, когда апологеты личных данных станут просить запретить энциклопедии?», - пишет Гиртс.

«SAB защищает мешки ЧК. Что может быть лучше…», - пишет Nepareizais.

Действия главы SAB Яниса Майзитиса не понимает пользователь Nodus gordius.

«Очень странное желание Майзитиса из SAB защищать архивы преступной организации несуществующего государства», - пишет он.

Другой пользователь предлагает переименовать бюро.

«Это уже что-то вопиющее. Бюро по защите Сатверсме = защитники осведомителей бывшего (бывшего ли?) ЧК», - пишет он.

В том, что Майзитис соответствует должности главы SAB сомневается строительный акустик Артур Перконс.

«Более чем очевидно, что Майзитис не соответствует должности председателя SAB. Нужно начинать импичмент», - пишет Перконс.

Журналист Гунита Нагле-Бутане указывает на личные причины Майзитиса действовать именно таким образом.

«Я думаю, что у Майзитиса есть личные причины для того, чтобы делать все возможное, лишь бы исследователи не добрались до картотеки ЧК», - пишет она.

Комментирует действия главы SAB и политтехнолог Юргис Лиепниекс.

«SAB курирует Министерство юстиции, а оно – под контролем Национального объединения – они берегут чекистов круче всех, так что ничего не будет», - пишет он.

Свое мнение есть и у адвоката Кристы Милберги.

«Службы безопасности бережет чекистов, а не какие-то там персональные данные», - пишет она.

Системный аналитик Янис Эрлих утверждает, что документы КГБ должны быть публичными.

«Нужно раскрыть архивы КГБ. Опубликовать все в интернете. Люди сами все исследуют и проанализируют», - пишет Эрлих.

Комментарии 9
Патриот 1 час назад
Конечно покрывают! Если открыть мешки КГБ, 80% власть имущих окажется агентами или соучастниками. Потому и ждут пока сами не передохнут, а потом мешки откроют. Зачем кликать на себя беду раньше времени.
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каджич1 час назад
И еще.очень сомневаюсь чтобы такая педантичная.интеллектуальная и порядочная контора.как КГБ оставила или забыла какие либо ценные документы о своей "работе" с лицами дестабилизирующими жизнь народа и иными отморозками . отбросами.маньяками.садистами.грабителями народного имущества.
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леший1 час назад
стук-стук ----кто тама?----это МЫ стукачи, МЫ стучали-стучим-и-будем-стучать====НАС охраняет государство, а недовольным, МЫ гордо ответим----"то что на вас нету компромата----это НАША недоработка, но МЫ её уже устраняем
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