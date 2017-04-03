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Латвийский сегмент Twitter комментирует информацию программы de facto ЛТВ о том, что через два с половиной года после создания специальной комиссии для проведения научных исследований документов Комитета государственной безопасности (КГБ) ее участники так и не продвинулись вперед в сотрудничестве с Бюро по защите Сатверсме (SAB). Как отмечает программа, именно здесь хранятся самые интересные и значимые материалы об агентах КГБ. Спецслужба просто отказывает в доступе ко многим из них, оправдываясь защитой личных данных.

Недовольство высказывает пользователь Martas tante.

«Не пора ли посадить тех, кто злонамеренно препятствует установлению преступлений ЧК, скрывая идентичность преступников?», - пишет он.

Удивлен также пользователи Гиртс и Nepareizais.

«Интересно, когда апологеты личных данных станут просить запретить энциклопедии?», - пишет Гиртс.

Interesanti, kad personas datu apoloģēti sāks prasīt aizliegt enciklopēdijas?

Sargājot personu datus, VDK izpētes - https://t.co/5tpi3YLLWx — Girts (@analiitikjis) 3 апреля 2017 г.

«SAB защищает мешки ЧК. Что может быть лучше…», - пишет Nepareizais.

SAB sargā čekas maisus.

Kas var būt labāks par šo... https://t.co/2JvfJUM3cU — Nepareizais (@Nepareizais) 3 апреля 2017 г.

Действия главы SAB Яниса Майзитиса не понимает пользователь Nodus gordius.

«Очень странное желание Майзитиса из SAB защищать архивы преступной организации несуществующего государства», - пишет он.

Ļoti savāda ir SAB Maizīša vēlme sargāt neeksistējošas valsts, par noziedzīgu atzītas organizācijas arhīvus. https://t.co/nnHjPi66l0 — Nodus gordius (@Nodusgordius) 2 апреля 2017 г.

Другой пользователь предлагает переименовать бюро.

«Это уже что-то вопиющее. Бюро по защите Сатверсме = защитники осведомителей бывшего (бывшего ли?) ЧК», - пишет он.

Nu tas reiz ir klaji. Satversmes aizsardzības birojs = bijušo (vai tikai "bijušo"?) čekas ziņotāju aizsardzības birojs. https://t.co/cxHb4XDEsl — Imants Kore (@dzimmijs13) 3 апреля 2017 г.

В том, что Майзитис соответствует должности главы SAB сомневается строительный акустик Артур Перконс.

«Более чем очевидно, что Майзитис не соответствует должности председателя SAB. Нужно начинать импичмент», - пишет Перконс.

Nu tas reiz ir klaji. Satversmes aizsardzības birojs = bijušo (vai tikai "bijušo"?) čekas ziņotāju aizsardzības birojs. https://t.co/cxHb4XDEsl — Imants Kore (@dzimmijs13) 3 апреля 2017 г.

Журналист Гунита Нагле-Бутане указывает на личные причины Майзитиса действовать именно таким образом.

«Я думаю, что у Майзитиса есть личные причины для того, чтобы делать все возможное, лишь бы исследователи не добрались до картотеки ЧК», - пишет она.

Es tiešām domāju, ka Maizītim ir personīgi iemesli, kāpēc viņš dara visu iespējamo, lai pētnieki netiktu klāt čekas ziņotāju kartotēkai. https://t.co/4C850nmDWM — Gunita (@butanenagle) 3 апреля 2017 г.

Комментирует действия главы SAB и политтехнолог Юргис Лиепниекс.

«SAB курирует Министерство юстиции, а оно – под контролем Национального объединения – они берегут чекистов круче всех, так что ничего не будет», - пишет он.

SAB pārrauga tieslietu ministrija, bet tā ir Nacionālās apvienības kontrolē - tie čekistus sargā trakāk par visiem, tā kā nekas nebūs. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 2 апреля 2017 г.

Свое мнение есть и у адвоката Кристы Милберги.

«Службы безопасности бережет чекистов, а не какие-то там персональные данные», - пишет она.

LV drošības iestādes sargā čekistus nevis kkàdus tur personas datus. — Krista Milberga (@AdvokateKrista) 2 апреля 2017 г.

Системный аналитик Янис Эрлих утверждает, что документы КГБ должны быть публичными.

«Нужно раскрыть архивы КГБ. Опубликовать все в интернете. Люди сами все исследуют и проанализируют», - пишет Эрлих.