4 апреля 2016 года на двух метеостанциях были побиты температурные рекорды, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Елгаве был побит рекорд 1974 года - 4 апреля в том году воздух в городе прогрелся до +16,2 градуса. В 2016 году термометры в Елгаве показывали +17,2 градуса. Новый рекорд в Салдусе составил +16,4 градуса. Прежний рекорд был установлен 4 апреля 2005 года - +15,9 градуса.

4 апреля 2014 года заместитель председателя Сейма Андрей Клементьев заявил, что в украденных у членов президиума Сейма компьютерах не было информации, содержащей государственную тайну. Эти компьютеры не использовались в личных целях и не имели доступа к интернету, чтобы защититься от хакерских атак. Компьютеры были украдены в зале пленарных заседаний с рабочих столов Клементьева, секретаря парламента Дзинтарса Расначса и его заместителя Яниса Вуцанса. Клементьев сообщил, что кража произошла несколько недель назад, и Госполиция завела по этому факту уголовный процесс.

В тот же день председатель правления Латвийского телевидения Иварс Белте рассказал бизнес-порталу Nozare.lv, что ЛТВ планирует создать общий для стран Балтии телеканал на русском языке. С идеей создания такого канала были ознакомлены коллеги в Литве и Эстонии, которые ее одобрили. Как рассказал руководитель ЛТВ, 16 часов вещания на телеканале будет занимать «купленное содержание», а именно, фильмы и сериалы производства Украины и России, в которых нет пропаганды и темы войны. В остальное время будут транслироваться локальные новости, например, «Утренняя панорама» ЛТВ, новостные передачи из Литвы и Эстонии. Поддержку этой идее выразило Министерство иностранных дел Латвии.

Эксклюзив |

в Москве открылись Дни Латвии. Они начались с круглого стола российских и латвийских предпринимателей и двусторонних встреч делегаций, а также семинара "Как начать работу на российском рынке" и контактной биржи бизнесменов. В Москву отправилась делегация латвийских предпринимателей, представляющих такие отрасли, как пищевая промышленность, индустрия дизайна и моды, производство косметики и одежды.

В тот же день агентство ЛЕТА сообщило, что Рижской думе пришлось заплатить компенсацию в размере 6 тысяч латов женщине, на которую в 2006 году упала льдина с крыши здания 77-ой Рижской средней школы на ул. Авоту. Пострадавшая упала и сломала ногу, а позже у нее возникли осложнения. Суд удовлетворил жалобу только частично - женщина требовала от самоуправления 30 тысяч латов.

4 апреля 2012 года президент Андрис Берзиньш сообщил журналистам, что будет отмечать Пасху в своем сельском доме, однако сам яйца красить не собирается. Как признался Берзиньш, у него это «получается неровно». Кроме того, в семье президента есть кому этим заняться.

В тот же день Канцелярия президента постановила, что портрет экс-президента Латвии Валдиса Затлерса напишет художник Ритумс Ивановс. По традиции, потрет президента пишется всякий раз после завершения полномочий.



В тот же день представитель Рижской городской строительной управы Кристине Петерсоне сообщила, что реклама магазина-аутлета The O, на которых персонаж демонстрирует грубый жест с поднятым средним пальцем, на улицах Риги размещена самовольно – без разрешения управления городского дизайна. Было возбуждено административное дело.

4 апреля 2011 года правительство в течение 10 минут утвердило окончательные изменения в бюджете, предусматривавшие дополнительную консолидацию на 50 миллионов латов.



В тот же день на Эспланаде в Риге возле памятника Райнису был развёрнут парк аттракционов.

В тот же день Государственная служба леса сообщила полиции, что в Ливберзской волости Елгавского края украдена пожарно-наблюдательная вышка, стоимость которой составляла 14,25 тысяч латов.

4 апреля 2010 года российский шоумен Игорь Крутой завил по радио Baltkom , что если композитор Раймондc Паулс не будет участвовать в конкурсе «Новая волна», место проведения мероприятия может измениться.



В тот же день в "Арене Рига" прошел концерт итальянского певца и композитора Эроса Рамазотти.

4 апреля 2009 года в 16:20 работники Рижской полиции самоуправления Земгальского предместья получили информацию, что около супермаркета на улице Лиелирбес прогуливаются двое обнаженных молодых людей. По прибытию на место происшествия, полицейские заметили двух обнаженных юношей в спортивной обуви. Те пояснили, что гуляют по улице в таком виде, поскольку заключили пари на 5 латов. По внешнему виду и запаху полицейские констатировали, что оба нарушителя общественного порядка находятся в состоянии алкогольного опьянения. Оба несовершеннолетних юноши, Г. 1993 года рождения и Р. 1992 года рождения, были задержаны и доставлены в участок.

В тот же день Комиссия по европейским делам Сейма призвала правительство при решении вопроса о возможности размещения в Латвии нынешних узников тюрьмы, находящейся на американской военной базе Гунтанамо, основным критерием выдвинуть согласие на это самих заключённых.



4 апреля 2008 года в Бухаресте президент Латвии Валдис Затлерс на заседании Совета НАТО-Россия указал российскому президенту Владимиру Путину на то, что «демоны холодной войны ушли в небытие». Он призвал Путина не думать категориями холодной войны, то есть, не опасаться того, что границы НАТО в результате принятия новых стран и выдачи планов действий по участию в альянсе, приближаются к России.

В тот же день Юрмальский городской суд решил отдать под арест мужчину, задержанного в связи с исчезновением миллионера Леонида Рожецкина. Ни о том, как зовут этого мужчину, ни каким образом он причастен к исчезновению Рожецкина, не сообщалось. Адвокат арестованного Инесе Лусе сказала журналистам только, что её клиента не подозревают в убийстве Рожецкина. Она допускает, что арестованный, возможно, знаком с миллионером. «Он не является любовником Рожецкина», — сказала адвокат

4 апреля 2007 года в рижской больнице им.П.Страдиня родилась тройня. В больнице сообщили, что три мальчика появились на свет с помощью кесарева сечения примерно в 11.40.

В тот же день Сейм Латвии концептуально поддержал поправки к Конституции, предусматривающие исключение из неё 81-й статьи и изменение 40-й. В изменённом виде первое предложение 40-й статьи предусматривает, что торжественную присягу президент приносит не на ближайшем заседании Сейма после своего избрания, а «принимая должностные обязанности». В свою очередь статья 81 позволяла правительству в перерыве между сессиями сейма в чрезвычайном неотложном случае издавать правила Кабинета министров, имеющие силу закона.

4 апреля 2006 года Рижский окружной суд приговорил врача Яниса Орбиданса, обвиняемого в незаконной выписке рецептов на психотропное вещество «натрия оксибутира», к восьми годам тюрьмы, с конфискацией и последующим запретом на пять лет заниматься врачебной деятельностью.

В тот же день правительство Латвии одобрило проект требований к знанию государственнoго языка иностранцами, которые хотят получить разрешение на постоянное проживание в стране. Было предусмотрено, что иностранцы будут получать разрешения на длительное проживание в Латвии, если будут знать латышский язык хотя бы на первом, самом начальном уровне «B».



4 апреля 2005 года в США президент Вайра Вике-Фрейберга получила приз журнала Forbes, как попавшая в составляемый журналом список ста влиятельнейших женщин мира 2004 года. Президент Латвии была на 48 месте.

В тот же день новый мэр Риги Айварc Аксенокc заявил, что считает необоснованным установку в свое время в центре Риги памятника российскому полководцу Барклаю де Толли и допускает возможность убрать его. Аксенокc также сказал что, на его взгляд, в Риге не место и памятнику Петру I, у которого нет таких заслуг, чтобы в его честь устанавливать монумент в латвийской столице.

В тот же день агентство новостей Associated Press со ссылкой на местную газету The Courier-Journal сообщила, что на посла США в Латвии Кетрин Бейли подали в суд за промедление с изоляцией ее собаки породы питбультерьер в доме в Луисвилле. Бейли и ее муж Эрв обвинялись в нарушении соглашения, в соответствии с которым они согласились убрать питбультерьера из своего дома в Луисвилле, штат Кентукки. Иск в суд округа Джеферсон подал адвокат Эрик Хейнер. Он утверждает, что после 30 января, — до этой даты Бейли обязались освободиться от собаки, — питбультерьера еще два раза видели у дома Бейли. Хейнер требовал, чтобы собаку усыпили.

4 апреля 2004 года Израильский институт памяти жертв и героев Холокоста Yad Vashem посмертно наградил жителя Латвии Николая Лазарева за спасение евреев от Холокоста.

4 апреля 2003 года гражданство Латвии получил отставной бригадный генерал вооруженных сил Великобритании Янис Кажоциньш, который 2 мая стал директором Бюро по защите Сатверсме.

В тот же день госсекретарь США Колин Пауэл в письме министру иностранных дел Латвии Сандре Калниете выразил благодарность за поддержку Латвией Программы по обучению и экипировке Грузии.

4 апреля 2002 года по распоряжению министра внутренних дел Марека Сеглиньша из списка нежелательных персон было вычеркнуто имя известного российского предпринимателя Шабтая Калмановича. О был включен в «черный список» 8 февраля 2001 года — в один день с не менее известным бизнесменом Сергеем Михайловым.



В тот же день в Риге из-за снегопада был отменен запланированный полет воздушных шаров с Домской площади.

4 апреля 2001 года председатель Рижской думы Гундарс Боярс завил, что памятник Карлису Улманису в Риге строить не нужно и для его размещения не следует отводить место на Бастионной горке, напротив Рижской думы. Улманис занимает значительное место в истории Латвии, он много делал для ее экономического развития, однако памятника эта историческая личность не заслуживает, потому что, в сущности, Улманис не был демократом, считал Боярс.



В тот же день,после многочисленных жалоб на состояние латвийских тюрем, президент Вайра Вике-Фрейберга посетила рижскую тюрьму «Браса», после чего выразила возмущение по поводу долгого времени, которое многим заключённым приходится проводить в тюрьме до суда. Это было первое посещение латвийским президентом тюрьмы после восстановления независимости.

4 апреля 2000 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью российскому экономическому журналу «Эксперт» сказала: «Мы никогда больше не будем колонией России. Для Латвии не может быть приемлемо любое вмешательство в ее внутренние дела со стороны России, у нас есть горький опыт в течение последних пятидесяти лет — спасибо, хватит!».

4 апреля 1998 года у посольства Латвии в Москве собрались московские строители, чтобы выразить свой протест против нарушения прав человека в Латвии. Перед собравшимися строителями выступил вице-премьер правительства Москвы Владимир Ресин, который заявил, что «московские строители будут до тех пор пикетировать латвийское посольство, пока руководство Латвии не прекратит геноцид в отношении русскоязычного населения республики». А один из руководителей домостроительного комбината № 1 призвал «перекрыть подачу в Латвию газа, нефти и других российских продуктов». В резолюции, принятой на митинге, строители предложили президенту России и мэру Москвы не только закрутить вентили на трубах, но и развернуть кампанию по бойкоту латвийских товаров. В числе строителей на митинге были замечены экс-чемпион по шахматам Анатолий Карпов, режиссер и депутат Станислав Говорухин, депутат и певец Иосиф Кобзон.

В тот же день около полудня работники лиепайской полиции самоуправления обнаружили следы акта вандализма на городском Ливском кладбище. Неизвестные вандалы облили черной краской памятник жертвам Холокоста.

4 апреля 1997 года в Риге после ремонта открылись Казармы Екаба.

4 апреля 1995 года в Латвии был аккредитован японский посол Кагечика Матано.

4 апреля 1992 года с Домской площади в первый полет отправился воздушный шар «Винни». Этот день отмечается как праздник латвийских воздухоплавателей.

4 апреля 1990 года на заседании фракции НФЛ в Верховном Совете ЛР было принятo решение о подготовкe Декларации независимости.

4 апреля 1940 года правительство приняло поправки в закону о пенсиях военнослужащим и членам их семей. Ранее инвалиды латвийской армии получали пенсию независимо от гражданства, теперь же с выходом из подданства Латвии военные пенсионеры теряли право на получение пенсии.



Рабочие клянутся Улманису

4 апреля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» в передовой статье «Торжественное обещание Вождю и Родине» писала: «В украшенном красно-бело-красными флагам, зеленью и трудовыми эмблемами доме спорта вчера состоялось большое собрание 75 тысяч рабочих. Предваряя собрание в дом спорта торжественно внесли знамёна рабочих организаций. Собрание посетили министр общественных дел Берзиньш и министр иностранных дел Мунтерс. Работница химической промышленности Вилма Озолиня и текстильщица Юлия Лусе от имени всех рабочих преподнесли министрам букеты красивых цветов. В зале в почетном карауле стояли рабочие спортсмены, а участники собрания чествовали министров долгими и сердечными аплодисментами». Рижские мазпулки (аналог октябрят) показали собравшимся представление под названием «Слава труду».



4 апреля 1933 года в Сейме состоялись президентские выборы, на которых президентом Латвии на второй срок 52 голосами при повторном голосовании был избран Албертс Квиесис. Он обошёл председателя Сейма Паулса Калныньша, набравшего 25 голосов. Это были последние выборы президента в довоенной Латвии.

4 апреля 1931 года дом в Риге на улице Медниеку 6 стал собственностью польского государства, которому был продан владелицей дома Эммой Гольц за 220 000 латов. Сейчас в этом доме снова находится посольство Польши, а в советское время там размещалась детская больница.

4 апреля 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Из Либавы сообщают, что при нагрузке бочонков с маслом в Либаве на пароход по неосторожности один из рабочих уронил 1 бочонок. Велико было удивление всех присутствовавших, когда из разбитого бочонка вместо доброкачественного масла первого сорта вывалилась глина. В бочонке была отметка: 4 пуда масла. Были вскрыты еще 4 бочки и во всех них оказалась вполне доброкачественная глина. Значительная часть этого „масла“ была погружена уже на пароход. Если не будут приняты меры, то пароход со всем глиняным маслом, или масляной глиной, уйдёт в Лондон».

4 апреля 1910 года в Риге в семье офицера и учительницы родился будущий известный советский писатель Юрий Герман, отец кинорежиссера Алексея Германа.

4 апреля 1784 года в Ригу прибыл императорский столовый сервиз. Такие сервизы Екатерина Вторая посылала всем губернаторам России. Сервиз предназначался для торжественных обедов и банкетов до 40 человек. Там были четыре овальных суповых миски, восемь канделябров, 24 подсвечника, восемь сосудов для вина, соусники, тарелки, крышки к ним и прочая посуда. Всего сервиз весил 482 кг. До наших дней дошли только два соусника.

4 апреля 1621 года в Риге произошло сильное наводнение. Вода прорвала дамбу в районе нынешней улицы Маскавас, затопила предместье и снесла все строения на островах.

Фото - mixnews.lv, president.lv, газета "Час", журнал "Атпута*.