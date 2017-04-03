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Из-за закрытого метро после взрыва в Петербурге многие жители города решили передвигаться по городу пешком. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала главный редактор "Новой Газеты в Петербурге" Диана Качалова.

"После взрыва власти города объявили о том, что общественный транспорт сегодня будет бесплатным. К этой инициативе подключились и многие таксисты. Но очень много жителей передвигается по городу пешком. Паника была, но сейчас все успокоились”, - рассказала она.

Добавим, пробки на дорогах Петербурга достигли максимальных 10 баллов в понедельник вечером из-за закрытия метрополитена после взрыва. В условиях жесточайшего транспортного коллапса жители города вызываются помогать другу другу и подключили поиск попутчиков в соцсетях по хештегу #домой, в комментариях популярных сообществ и т. п. Кто-то организовал специальную таблицу "Куда кого подвезти".

Транспортные и таксомоторные компании сделали коммерческий проезд бесплатным (некоторые таксисты завышали цены, правда, в компаниях это объясняли плохой телефонной связью, из-за чего водители не знали о распоряжениях руководства).

Более того, по словам горожан, некоторые кафе предлагали места на отсидеться и бесплатно поесть.

Напомним, взрыв в вагоне поезда петербургского метро прогремел около 14:40 на перегоне "Сенная площадь" – "Технологический институт". Погибли, по разным данным, 9 или 10 человек.