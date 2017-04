Эксклюзив |

посольством Латвии в Вашингтоне были организваны чтения латышских писателей в Библиотеке Конгресса США.

В тот же день в Лиепае и Павилосте были зафиксированы температурные рекорды- плюс 19,9 и плюс 19,7 градусов тепла соответственно.



5 апреля 2013 года премьер-министр Валдис Домбровскис в Санкт-Петербурге на в форуме государств Балтийского моря встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В тот же день стало известно, что премьер-министр Валдис Домбровскис завершил перевод на латышский язык своей книги у "Как Латвия преодолела финансовый кризис" (How Latvia Came through the Financial Crises), написанной им по-английски совместно с экономистом Андером Аслундом.

5 апреля 2011 года цена бензина 95-й марки на АЗС Statoil увеличилась на 1 сантим и достигла 92,9 сантима за литр.

5 апреля 2010 года ночью в центре Риги был задержан гражданин Испании, который справлял естественную нужду на Ратушной площади — он помочился на статую Роланда. На иностранца был составлен административный протокол по факту хулиганства.



5 апреля 2009 года президентская канцелярия сообщила, что президент Латвии принял участие в рабочем обеде глав государств Европейского союза и руководства США в Праге. И ему представилась возможность в неформальной обстановке обсудить с президентом США результаты саммита НАТО, в особенности операцию НАТО в Афганистане и вопрос возобновления отношений с Россией. «Президент Обама является другом Латвии, с которым у меня с этого момента установлены хорошие личные отношения», - признал Валдис Затлерс.

5 апреля 2008 года на улице Мукусалас Риге в Даугаву съехал легковой автомобиль Mazda. Cпасатели подняли автомобиль из реки и несколько часов безуспешно искали водителя, а потом выяснилось, что он не пострадал и отправился домой.

5 апреля 2007 года газета «Вести Сегодня» выразила возмущение действиями спортивного комментатора Латвийского телевидения Мариса Римениса, обвиняя его в русофобии. Комментируя в недельном обзоре спортивных событий на втором канале LTV события последних игр финальной серии Латвийской хоккейной премьер-лиги, Рименис сделал вывод, что во всех трёх драках русские хоккеисты избивали латышских. Неудивительно, что большинство заключённых в латвийских тюрьмах - русские, и после этих драк их число должно увеличиться, сделал вывод тележурналист.

5 апреля 2006 года суд Центрального района Риги приговорил к шести месяцам тюрьмы обвиняемую в передаче золотого кольца члену Рижского окружного суда Диану Витенбергу, которая была арестована в зале суда. Следствие установило, что Витенберга, проходившая в качестве истца по некоему гражданскому делу, связанному с признанием имущественных прав на недвижимость, передала судье кольцо за то, чтобы уже назначенное заседание суда было отложено. Стоимость кольца составляла 40-48 латов.

В тот же день Латвийский военный музей ознакомил с новой коллекцией вооружения, которая была пополнена благодаря Национальным вооруженным силам. Музей получил примерно 100 единиц огнестрельного оружия и 80 единиц холодного. Особо ценными его представители считали пистолет производства США Colt Government и штурмовую винтовку системы Калашникова со складывающимся прикладом и укороченным стволом, выпущенную в СССР. Ценными приобретениями являются также шведский ручной пулемет и чешский автомат-пистолет Skorpion. Начальник штаба командования обеспечения вооруженных сил Игорь Калначс подчеркнул, что всем этим оружием некогда пользовались солдаты, служившие в латвийской армии.

5 апреля 2005 года правительство утвердило подготовленную в соответствии с требованиями НАТО концепцию мобилизации, позволяющую оперативно привлекать мобилизационные ресурсы только в момент угрозы для государства. Было предусмотрено, что мобилизация может быть объявлена в исключительном положении, когда внутренние беспорядки или внешние угрозы ставят под угрозу государственное устройство, в состоянии военного положения до момента получения военной помощи НАТО, в случае стихийных бедствий или аварий, эпидемий и т.п., если под угрозой находится безопасность общества, окружающей среды и хозяйственной деятельности.



В тот же день около трех десятков латвийских нацболов под предводительством Бенеса Айо провели возле министерства обороны пикет против участия Латвии в боевых операциях в Ираке. Под выкрики: «НАТО - это Гитлер сегодня!» и «Фашизм не пройдет!» нацболы разорвали портрет Эйнарса Репше. А потом отнесли ему в министерство петицию с требованием оставить пост.



5 апреля 2004 года в Лиепае открылась совместная выставка картин экс-премьера Эйнарса Репше и художницы Айи Зарини. Это была первая выставка картин Репше. Было выставлено 23 его картины, самая дешевая стоила 400 латов, самая дорогая – 1500 латов, остальные - от 900 до 1000 латов.

В тот же день в 15.35 на станции Vagonu parks при проверке багажного вагона скоростного поезда Latvijas ekspresis, выполняющего рейсы по маршруту Рига - Москва - Рига. полицейские обнаружили 2575 изделий контрабандного женского белья.

5 апреля 2003 года интернет-версия американской газеты News & Observer. Сообщила, что латвийский хоккеист Каспарс Асташенко, купленный каролинским клубом Национальной хоккейной сборной Hurricanes, задержан в США за хранение особо опасного наркотического вещества — героина.

5 апреля 2002 года Центральное статистическое управление завершило работу над обобщением итогов переписи населения Латвии и выпустило сборник данных "Результаты переписи населения Латвии в 2000 году". Население Латвии составляло 2 миллиона 375 тысяч человек.

В тот же день Конституционное собрание Латвийской медицинской академии принялo решение переименовать академию в Рижский университет Страдыня.

5 апреля 2001 года Латвия стала первой страной, начавшей электронную приватизацию. В Латвийском агентстве приватизации были вскрыты конверты с предложениями начальной цены, поданными претендентами на приватизацию ПГАО «Латвияс кугниециба» и первый раз в процессе приватизации в странах Центральной и Восточной Европы пользователи интернета имели возможность в режиме реального времени наблюдать за происходящим.

5 апреля 2000 года Государственая Дума России приняла заявление, осуждающее политику властей Латвии в отношении некоренного населения. Заявление было предложено главами думских комитетов по международным делам и по делам соотечественников и стран СНГ Дмитрием Рогозиным и Борисом Пастуховым. За проголосовало 316 депутатов, против никто, один воздержался.

В тот же день министр внутренних дел Марекс Сеглиньш сообщил , что МВД выделило на укрепление и расширение штатов Полиции нравов 75 тысяч латов и в ближайшее время в ней будет работать 21 человек, то есть в 5 раз больше, чем было.

В тот же день Рижский окружной суд признал радио Skonto виновным в нарушении авторских прав и постановил взыскать с него 24 тысячи латов, а также запретить использовать в эфире произведения, права на которые принадлежат Латвийскому агентству авторских прав. Это был первый такой случай в судебной практике Латвийской Республики.

5 апреля 1993 года, утром в Бабите, в 10 км от Лиелупского моста, в лесу, в полусотне метров от дороги, были обнаружены зарытые в землю трупы троих мужчин. Все трое исчезли еще 6 марта. У всех троих были черепно-мозговые травмы. Все они были убиты из ружья. Стреляли в сердце в упор. В трупах были обнаружены заряды дроби. Это был один из эпизодов развернувшийся в том году войны между уголовными группировками.

5 апреля 1990 года Рижский горком КПЛ решил приостановить выход газеты «Ригас Балсс» из-за её антипартийной линии.

5 апреля 1989 года было опубликовано заявление политического комитета Думы Народного Фронта Латвии о необходимости скорейшего принятия Закона о гражданстве Латвийской ССР.

В тот же день правление НФЛ направило Совету Министров Латв.ССР и Рижскому исполкому протест против строительства в Риге военного госпиталя в лесу Клейсту. «Не проведены социально-демографические исследования, - говорилось в заявлении НФЛ - в результате строительства в Риге ухудшится демографическое, транспортное и экологическое положение. Увеличится нехватка строительных материалов и нагрузка на рижский водопровод...».

5 апреля 1988 года на основании проверки Военной прокуратуры ПрибВО было возбуждено уголовное по статье 249 УК ЛССР - «Промотание или утрата военного имущества» - против генерал-майора Александра Чмыхалова, командира 26–го корпуса ПВО, члена ЦК КПЛ и депутата Верховного Совета ЛССР.

5 апреля 1962 года газета «Ригас Балсс» писала: «Двое рижан — преподаватель художественного ремесленного училища И. Комраз и его ученик молодой столяр П. Плиско изготовили из более чем 200 кусочков ценных пород дерева портрет вождя кубинского народа Фиделя Кастро. Свое произведение они решили подарить трудящимся Кубы. Большая честь доставить на Кубу портрет выпала экипажу латвийского танкера «Каунас».

5 апреля 1945 года сводка командования вермахта сообщала: «Подполковник Вернер Кюн, командир 174-го мотопехотного полка, проявив отвагу, предотвратил прорыв фронта неприятелем северо-западнее Добеле».

5 апреля 1939 года президент США Франк Делано Рузвельт направил письмо Гитлеру и Муссолини, в котором предложил предоставить малым странам (в том числе Латвии) гарантии безопасности.

5 апреля 1938 года в Будапеште, перед первым в Венгрии концертом профессора Медыня, было учреждено венгерско-латвийское общество. Председателем был избран глава венгерской Партии национального единства Андраш Надь Ташнади. Участники собрания отправили приветственную телеграмму Карлису Улманису, прослушали гимны обеих стран, затем начался концерт.

5 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В день. первого апреля в нашей газете наш сотрудник П. Шалфеев дал целую сводку рижских исторических курьёзов, относящихся к традиционному, веками установленному обычаю первоапрельских шуток. По видимому, и наша газета даст любопытный материал для будущего исторического обзора. Наша первоапрельская заметка о падении башни Петровской церкви обратила на себя внимание власти. В ней усмотрена наличность признаков, 263 статьи Уголовного Уложения, карающей за распространение слухов, могущих вызвать тревогу среди населения, и министерство предполагает именно по этой статье привлечь редакцию нашей газеты к ответственности».



5 апреля 1924 года в Риге при наводнении льдами был снесен Любекский мост, построенный немецкими оккупантами в 1917 году. Он начинался от улицы Грециниеку. От моста уцелело восемь пролетов, два были унесены в море, но сели на мель возле Мангали. Мост был восстановлен и открыт 22 июня.

5 апреля 1922 года в Сейме социал-демократы и депутаты от Латгальской народной партии проголосовали против принятия второй части Конституции, в которой говорилось о правах нацменьшинств. Партия Карлиса Улманиса - Крестьянский союз - голосовала «за», но вторая часть латвийской Конституции так и не была принята.

Фото - president.lv, Госканцелярии, журнала "Неделя", газет "Ригас Балсс" и "Час".