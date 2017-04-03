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Детали сегодняшнего взрыва в метро Петербурга говорят не в пользу исламских террористов, считает советник по внешней и оборонной политике, генерал майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom.

"Ничего нового в терроризме нет. Взрыв был дистанционный, что предполагало своевременный уход террориста с места происшествия. Слишком много заинтересованных в этом теракте лиц. Клоунов хватает, которые готовы на жесткие действия ради достижения своих целей. Надо разбираться с тем, откуда эти люди, кто они. Но все факты говорят не в пользу исламских террористов. Они чаще совершают теракты неожиданно и в одиночку", - сказал он.

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Напомним, взрыв произошел днем в Петербургском метро. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии.

В результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, пострадали 47, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24". Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о девяти погибших, а городские власти - о 22 пострадавших.