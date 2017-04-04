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План Министерства сообщения по повышению безопасности дорожного движения слишком амбициозен для того достаточно скромного финансирования, которое под него просят, считает президент Латвийской ассоциации автомобилей Андрис Кулбергс.

"Сократить число пострадавших на дорогах вдвое за такой короткий срок с в общем-то небольшим бюджетом в 14 миллионов евро непросто", - заявил Кулбергс в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom.

По мнению эксперта, главная проблема безопасности на дороге заключается в состоянии дорожного покрытия.

"Долгое время в дороги не вкладывали качественно, большая часть из бюджета, отведенного на ремонтные работы, была скорее всего украдена. Теперь мы достигли точки невозврата, когда необходима реновация дорог", - продолжает Кулбергс.

Как ранее сообщал Mixnews, для реализации плана по повышению безопасности дорожного движения в 2017-2020 гг. необходимы 14,17 млн евро.

5,95 млн евро из необходимой суммы планируется получить из госбюджета, 4,3 млн евро - из дивидендов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), а 3,9 млн евро - из средств обязательного страхования транспортных средств.

Главная цель плана - сократить к 2020 году число погибших и пострадавших в ДТП на 50% по сравнению с 2010 годом.

Стоит отметить, что данный план правительство планирует рассмотреть сегодня, 4 апреля.