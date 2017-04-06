6 апреля в истории Латвии: возвращение "Динамо"

6 апреля 2016 года новый температурный рекорд был установлен в Айнажи, где температура воздуха повысилась до плюс 19,4 градусов. В Алуксне, Даугавпилсе, Гулбене, Мерсрагсе, Приекули, Резекне, Руйене, Скривери, Скулте, Зилани, Зосени были повторены температурные рекорды этого дня. Воздух в этих городах прогревался от плюс 15,8 градусов в Мерсрагсе до плюс 20,6 градусов в Даугавпилсе.

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6 апреля 2015 года министр иностранных дел Элгарс Ринкевичс записал в твиттере: «Чем больше я смотрю на современную Россию, тем больше прихожу к выводу, что она закончит как Германия после Первой и Второй мировых войн». В тот же вечер глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»: «Когда министр иностранных дел Латвии позволяет себе такого рода высказывания, то он должен понимать, что могут последовать с нашей стороны шаги, которые нанесут серьезный удар по интересам Латвии — экономическим, торговым, каким-то еще. Я не считаю, что можно позволять болтать всякую чушь зарубежным политикам без последствий для этих самых политиков. Поэтому если этот человек официально представляет государство, то государство должно нести ответственность за эти слова».

6 апреля 2014 года Полиция безопасности сообщила, что проанализирует информацию Министерства образования и науки о случаях, когда школы получали учебные и методические пособия на русском языке с недостоверно изложенными историческими фактами. Однако закон не предусматривает для школ ограничений в получении таких материалов, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.



6 апреля 2013 года в продажу поступило 58 тысяч билетов на Праздник песни и танца. За два часа были раскуплено 44 тысячи или 86 процентов. Были проданы все билеты на заключительный концерт в Межапарке и на два больших танцевальных представления 5 и 6 июля. Возле касс Латвийской национальной оперы, Дома конгрессов, Латвийского национального театра и театра "Дайлес" стояли большие очереди.



6 апреля 2012 года в мастерской-галерее рижского скульптора Гочи Хускивадзе российский летчик -космонавт Анатолий Соловьев, рекордсмен мира по пребыванию в открытом космосе, разместил кусочек метеорита на создаваемом барельефе Владимира Высоцкого.

6 апреля 2011 года бывший главный редактор газеты «Бизнес&Балтия» Юрий Алексеев запустил интернет-проект IMHOclub.lv.

В тот же день в Государственную инспекцию по труду явился мужчина 1978 г. рожд. и стал угрожать инспектору предметом, похожим на огнестрельное оружие. Как сообщила представитель по связям с общественностью ГИТ Байба Аузане, задержанный является предпринимателем, который работает в строительстве. Ему грозило наказание за наем нелегальных рабочих, и он уже до этого дважды угрожал физической расправой инспекторам в присутствии свидетелей. Мужчина была задержан полицией.

В тот же представители Еврокомиссии и Международного валютного фонда после переговоров с правительством заявили, что Латвия наконец сумела достигнуть ощутимого прогресса.



6 апреля 2010 года член движения «За лучшую Латвию!» и акционер холдинга Kolonna Иева Плауде-Релингере в интервью программе «Разворот» на радиостанции Baltkom заявила, что поддерживает предоставление гражданства всем жителям Латвии.

6 апреля 2009 года Полиция безопасности начала уголовный процесс по факту поругания государственного символа, проявившегося в топтании ногами государственного флага Латвии и выбросе его в контейнер для отходов, которое было совершено 18 декабря 2008 года в Риге около здания Сейма. ПБ начала проверку дела о флажках по заявлению авторов телепередачи "Ничего личного". В передаче было показано, как после пикета против административно-территориальной реформы приверженцы Молодёжной организации Народной партии выбрасывают в мусорник маленькие бумажные флажки Латвийской Республики.

В тот же день стало известно, что стихи латвийских поэтов Лианы Ланги и Артура Пунте вошли в сборник «Европейская конституция в стихах» -European Constitution in Verse. В этом престижном проекте приняли участие многие известные европейские поэты. Все стихи в книге были опубликованы на языке оригинала с переводами на английский, французский, немецкий и др.



6 апреля 2008 года президент Латвийской федерации хоккея Киров Липман сообщил, что новая хоккейная команда, которая будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), будет называться рижским «Динамо». Название «Динамо» было выбрано в честь одноименного клуба, выступавшего в советские годы.

В тот же день городок Скайсткалне, находящийся на границе с Литвой, подвергся нападению полсотни пьяных литовцев. Литовцы отправились к соседям из приграничного городка, выпив в одном из баров, где подрались с латвийскими пожарными. Около 50 человек перешли границу между странами по мосту через реку Нямунелис и устроили погром - вырывали дорожные знаки и били стекла. Для усмирения погромщиков пришлось вызвать полицейских с автоматами. Было задержано 15 человек.

В тот же день внефракционные депутаты Сейма Карлис Шадурскис, Сандра Калниете и Ина Друвиете заявили, что впредь будут общаться с латвийскими журналистами только на латышском языке.

6 апреля 2007 года латвийские пограничники из Вилякского отделения получили информацию от российских коллег о том, что в районе пункта Берзини обнаружена загадочная труба. Пластмассовый шланг диаметром 15 мм находился на глубине 15-20 см в лесной болотистой местности. Пограничники решили проследить, куда же уходила труба, и откопали еще 200 метров шланга, который уходил в глубь территории Латвии. В свою очередь, российские стражи границы на своей территории вырыли 700 метров трубы. Но что самое странное: ни каких-либо следов, ни специфического запаха в шланге не обнаружили. Поэтому без ответа остались два важных вопроса: кто вкопал трубу в землю и для чего?



6 апреля 2006 года началась реконструкция бывшего здания Рижской думы на улице Валдемара, перед переездом сюда МИДа. Министр иностранных дел Артис Пабрикс заложил капсулу с посланием будущим поколениям в министерском кабинете. В послании говорилось, что возвращение МИДа в историческое здание является достижением внешней политики. «Cкоро это здание на улице Валдемара, 3 станет таким же знаменитым, как правительственные здания на Даунинг-стрит в Лондоне» - заявил Пабрикс.

В тот же день Сейм Латвии отклонил поправки к Конституции, подготовленные объединением «Зa права человека в единой Латвии», которые предоставляли негражданам право участвовать в муниципальных выборах.



В тот же день между Ригой и Стокгольмом начал ходить паром Fantaasia, вмещавший 750 пассажиров.

6 апреля 2005 года премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис на заседании правительства заявил, что фамилии владельцев земельных участков на селе, на которых из-за их нерадивости сохранилась прошлогодняя трава и которым из-за пожаров при сжигании старника грозит снижение платежей Евросоюза, следует обнародовать при помощи телевидения.

В тот же день начальник Бюро по борьбе с наркотиками Управления по борьбе с организованной преступностью государственной полиции Карлис Домбровскис сообщил, что подпольное производство синтетического наркотика метадона в Гулбенском районе Латвии действовало около семи лет. Наркотики выпускались четыре-пять раз в полгода, по 1,5 кг за один прием. Однако сухой метадон высокого качества выпускался в подпольной лаборатории около года, сообщил Домбровскис. Небольшая часть произведенных наркотиков оставалась в Латвии, большая - вывозилась в Россию, Германию и другие европейские страны.

6 апреля 2004 года министр внутренних дел Эрикс Екабсонс отдал распоряжение, согласно которому, всем дорожным полицейским, получившим дисциплинарное взыскание в связи с выполнением служебных обязанностей, в дальнейшем придется проходить курс культуры общения. На курсах особое внимание должно было уделяться изучению Кодекса профессиональной этики сотрудника полиции.

В тот же день в Управлении по натурализации сообщили, что впервые за всю историю существования этого учреждения число желающих натурализоваться превысило 2000 человек в месяц. В марте этого года поступило 2048 заявлений от желающих получить латвийское гражданство. До сих пор рекордным было количество заявлений, поданных месяцем ранее - 1631.

6 апреля 2002 года Конституционный суд Латвии возбудил дело о соответствии ряда пунктов правил внутреннего распорядка следственных тюрем Конституции страны. Это было сделано по заявлению заключенных Валдиса Страутниекса и Каспарса Зандбергса, которые считали, что пункты изданных Управлением местами заключения правил внутреннего распорядка следственных тюрем, предусматривающие возможность помещения совершеннолетних заключенных за нарушение режима безопасности в штрафной изолятор на срок до 15 суток, применения наказаний к заключенным, нарушившим режим штрафного изолятора, в том числе, повторное помещение в штрафной изолятор, а также передачу вещей и продуктов питания заключенных на хранение на склад и их возвращение после освобождения из штрафного изолятора противоречат Конституции, согласно которой, государство признает и охраняет основные права человека в соответствии с Конституцией, законами и обязательными для Латвии международными договорами, защищает честь и достоинство человека.

В тот же день возвращавшийся из Москвы лидер Социал-демократической партии благосостояния Юрий Журавлев был на 8 часов задержан на Зилупском пункте пограничного контроля. Пограничники задержали Журавлева на основании телефонограммы из Управления по делам гражданства и миграции о необходимости задержать Журавлева в случае пересечения им латвийской границы.

6 апреля 2001 года Сейм принял изменения в законе, согласно которым операторы мобильной связи за свой счет должны были создать пункты прослушивания переговоров и таким образом оказать помощь Бюро по защите Сатверсме.

В тот же день бывший мэр Риги депутат Рижской думы Андрис Аргалис заявил о том, что отказывается от должностей заместителя председателя и члена правления партии ТБ/ДННЛ. "Большую часть правления ТБ/ДННЛ не волнует, что произойдет с Ригой и рижанами" – сказал Аргалис.

6 апреля 2000 года ночью было облито краской здание консульства Латвии во Пскове.

В тот же день Сейм принял изменения в законе о выборах местных самоуправлений, предусматривавшие, что в дальнейшем на муниципальных выборах смогут баллотироваться и бывшие внештатные сотрудники КГБ. И отклонил предложение фракции "За права человека в единой Латвии" предоставить негражданам право избирать местные самоуправления.

В тот же день министр юстиции Валдис Биркавс расценил как блеф и фальсификацию сделанное председателем парламентской следственной комиссии Янисом Адамсонсом заявление о наличии доказательств причастности его и премьера Андриса Шкеле к этому делу. "Ни прямых, ни косвенных фактов как не было, так и не может быть... Я лучше знаю, что их нет. " - сказал министр.

6 апреля 1998 года прогремел взрыв у российского посольства в Риге, виновные не были найдены.

В тот же день министр экономики Атис Сауснитис предоставил премьер-министру Латвии Гунтарсу Крастсу доклад, в котором были проанализированы возможные последствия экономических санкций со стороны России. Ознакомившись с результатами отчета, в который вошли прогнозы министерства земледелия, министерства сообщений и службы госдоходов, премьер Крастс принял решение поставить на нем гриф «секретно».

6 апреля 1990 года в Риге начался последний, XXV съезд Компартии Латвии, на котором оформился ее раскол на стоявших на платформе КПСС и "национал-коммунистов". Лидером первых был избран Альфред Рубикс.

В тот же день управляемая ракета с Звардского военного полигона (Салдуский район) упала в 800 метрах от электроподстанции, снабжающей электричеством половину района.



6 апреля 1940 года генерал Янис Балодис передал пост министра обороны генералу Кришьянису Беркису (на фото), бывшему до этого командующим армией.



6 апреля 1937 года в Межотне (около Бауски) на родовом кладбище был похоронен князь Александр Ливен, русский общественный деятель, в 1919 году - организатор Либавского добровольческого русского антибольшевистского отряда, впоследствии корпуса. На похоронах присутствовали военный министр генерал Балодис, командующий армией генерал Беркис, начштаба армии генерал Хартманис и другие высшие латвийские военачальники.



Каупенса ведут...

6 апреля 1927 года в Елгаве суд приговорил к смертной казни через повешение легендарного разбойника Ансиса Альбертса Каупенса, героя латышского фольклора и песен. За шесть лет — с 1920 по 1926 год Каупенс совершил более 30 ограблений и 19 убийств. А 27 сентября 1923 года у станции Даудзева сумел остановить и ограбить целый поезд из четырех товарных вагонов.

6 апреля 1924 года рижская газета «Сегодня» описывала наводнение в Московском форштадте: «В половине 4-го вода стала переливаться через слабо укрепленную и низменную набережную и проникать на некоторые улицы. Идущая вдоль Двины Береговая улица вся была залита водой. Вода покрыла часть Гребенщиковской улицы, Фридрихской и др. До трамвайного депо она не дошла. Зато залита вся соседняя с депо лесопильная фабрика Брауна, с её грандиозными складами лесных материалов, а также лесопильня Михельсона. Брёвна, доски плавают в воде. На улицах поддерживается порядок усиленными полицейскими патрулями и пожарными. Трамвайное движение по московской линии продолжалось беспрерывно. К 7-ми часам вечера вода значительно спала, оставляя на прежде залитых местах небольшие льдины. На улицах форштадта — необыкновенное оживление, «как на Пасху», говорят в публике».

6 апреля 1917 года (по старому стилю) Рижский совет рабочих депутатов направил в сельскую местность 12 пропагандистов для организации выборов делегатов на съезд безземельных Латвии в Валмиере.

6 апреля 1597 года воды Даугавы затопили внутреннюю часть Риги.

Фото - mixnews.lv, chaliceofpeace.blogspot.com, журналы "Ир" и "Атпута", газеты "Педея бриди" и "Яунакас зиняс".