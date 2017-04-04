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Латвия является эффективным защитником позиции Украины в Евросоюзе, поэтому поддержка Латвии в вопросах евроинтеграции для Украины очень важна, сказал во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом президент Украины Петр Порошенко, который сегодня находится с визитом в Риге.

В начале пресс-конференции Порошенко поблагодарил Вейониса за гостеприимство, отметив, что сегодняшняя погода прекрасно иллюстрирует взаимоотношения между странами. Также Порошенко выразил Вейонису благодарность за поддержку независимости Украины, за обмен опытом в проведении реформ и жесткую позицию в вопросе непризнания аннексии Крыма.

"Украинская делегация очень рада своему визиту в вашу замечательную страну, и я очень благодарен президенту Латвии Раймонду Вейонису за гостеприимство. Сегодняшняя погода прекрасно иллюстрирует взаимоотношения между нашими странами – абсолютно безоблачные. Очень важно, что наш визит состоялся в тот день, когда исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Латвией и Украиной", - сказал он.

По словам Порошенко, Латвия была одной из первых стран, которая выразила поддержку независимости Украины.

"Надо отметить, что Латвия хорошо понимает Украину, поскольку она тоже пережила советскую оккупацию. Поэтому мы благодарим Латвию за поддержку независимости Украины, а также за жесткую позицию в вопросе непризнания аннексии Крыма. Фактически, Латвия сегодня является очень эффективным защитником позиции Украины в Евросоюзе. Также хочу отметить, что сегодня мы можем противостоять агрессивной политике, осуществляемой Россией, только совместными усилиями, объединив силы Украины, Латвии и Евросоюза. Мы очень благодарны Латвии за то, что она не признает позицию России и ее действия в отношении Украины", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня с официальным визитом в Латвию по приглашению Раймонда Вейониса. В ходе визита он также встретился с премьер-министром Марисом Кучинскисом и спикером Сейма Инарой Мурниеце.