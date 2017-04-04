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Аутизм является одной из самых больших загадок для специалистов. Несмотря на то, что в общих чертах они солидарны в том. что у этого явления есть определенные общие черты, до сих пор нет полной ясности - почему на свет появляются дети, которые видят и ощущают мир не так как другие.

Специалисты и родители не любят слова "аутист" - они предпочитают говорить о детях с расстройствами аутистического спектра. Слово "спектр" тут не случайно - проявления аутизма могут быть очень явными, исключая возможность самостоятельной жизни, а могут лишь выглядеть определенной "странностью", которая выглядит даже привлекательной.

Люди с аутизмом могут быть даже гениями - в науке и культуре немало тому примеров. Но далеко не каждый ребенок с аутизмом станет им. Особенно если не заниматься с ним в детстве, понимая, что же в конечном счете с ним происходит.

5 апреля в 13.00 по рижскому времени в программе "Круглый стол" Вадим Радионов и Константин Ранкс ждут в гости родителей, который воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, и свяжутся по телефону со специалистами в области специальной психологии из России. Будут так же включения с блогерами и деятелями искусств, которые работают с такими детьми.

Как всегда будут включены телефоны в студии, и будет работать видеочат.

Люди с аутизмом - они живут рядом с нами. И с каждым годом, по неизвестным пока причинам их становится всё больше. Так что это касается каждого.