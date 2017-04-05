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Текст и фото – Светлана Зимина-Гинтер

Латвийский скульптор Олег Скарайнис, бывший узник двух концлагерей, во вторник, 4 апреля передал в дар России свою скульптуру. Это в несколько раз уменьшенная копия 12-метровой фигуры узника в центре Саласпилсского мемориала, отлитая из алюминиевого сплава. Скульптура называется "Несломленный".

фото - Википедия.

Саласпилсский мемориал, возведенный на месте бывшего концлагеря, стал самой грандиозной работой художника. Скарайнис работал над ним вместе с группой других скульпторов, но фактически ваял фигуры сам. Лица практически всех узников скульптурного ансамбля Олег Скарайнис лепил с себя, имеет полное право: он сам пережил два концентрационных лагеря.

В Рагациемсе состоялось торжественное подписание договора: с российской стороны соглашение подписала дирекция Таганрогского государственного музея-заповедника, с латвийской - скульптор Олег Скарайнис. Подарок художника принял из рук автора Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов. Вместе с атташе по культуре и делегацией из посольства он посетил семью скульптора в Рагациемсе.

93-летний скульптор и его супруга Ирена Скарайне провели экскурсию по мастерской художника, показали его новые и уже известные работы. Олег и Ирена уже год назад задумали подарить одну из лучших работ Скарайниса Таганрогу, где выдающийся латвийский скульптор провел свое детство и юность.

Переговоры о передаче скульптуры автора с Российским посольством и непосредственно с Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником велись уже по меньшей мере год: 9 мая семья скульптора заявила о своем решении публично. Наконец, все формальности позади, необходимые документы оформлены, и фрагмент Саласпилсского скульптурного ансамбля отправится в Россию.

Почему именно в Таганрог? В память о первой учительнице изобразительного искусства - Нине Михайловне Беккер, которая и приобщила Олега к великому искусству ваяния. Именно там, в Таганроге, сын красного латышского стрелка Юлия Гауэра Олег Скарайнис впервые стал заниматься лепкой в местном Дворце пионеров. К сожалению, первая учительница Скарайниса погибла в результате репрессий. Но Латвия получила выдающегося скульптора-монументалиста.

Встреча с послом России для передачи скульптуры в дар Таганрогу не раз откладывалась из-за болезни художника, он перенес инсульт и восстанавливал здоровье. Но во вторник посольская делегация все-таки посетила художника в Рагациемсе и забрала скульптуру. Совсем скоро она будет переправлена в Таганрог.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов уже ранее заверил журналистов, что доставка художественной работы не составит проблем.

“Ценный подарок латвийского скульптора будет доставлен к месту назначения точно в срок. Все формальности соблюдены, договор о передаче в дар составлен и будет подписан. Я - бывший замдиректора Эрмитажа, и по долгу своей деятельности занимался транспортировкой художественных реликвий для экспозиций, поэтому не беспокойтесь - все сделаем в лучшем виде”, - сказал посол России.

Научный сотрудник музея в Таганроге Татьяна Артюшкина рассказала радио Baltkom, что фотографии всех работ скульптора Скарайниса уже переданы в музейные фонды, и музей уже ждет- не дождется подарка в новую экспозицию от своего знаменитого латвийского земляка.

“Мы работаем над военно-историческим комплексом на Самбекских высотах, и там же будет музей. Как только мы приступили к работе над проектом, сразу же определили место для скульптуры Олега Скарайниса - в зале, посвященном оккупации и борьбе жителей области с фашистами. Скульптура будет размещена в самом центре зала, как символ непокорности жителей”, - пояснила Татьяна Артюшкина.