7 апреля 2016 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие введение уголовной ответственности для работодателя, выплачивающего зарплату, которая не проводится по бухгалтерским документам, или так называемую зарплату "в конверте". Уголовная ответственность вводится, если общая сумма выплаченной таким образом зарплаты составляет не менее 3700 евро, или десять минимальных зарплат. За это полагается лишение свободы на срок до двух лет.

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В тот же день в Минске Латвийское телевидение и Белтелерадиокомпания (Белорусская государственная телерадиокомпания) подписали договор о сотрудничестве, который предусматривает обмен материалами, а также работу над совместными проектами в будущем. Договор был подписан во время встречи председателя правления Латвийского телевидения Ивара Белте и председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько.



7 апреля 2015 года в Нью-Йорке было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Латвией и Республикой Вануату - тихоокеанским государством. Документ подписали представители обеих стран в ООН.



В тот же день в Ташкенте был подписан договор о сотрудничестве между Рижским Техническим университетом и Ташкентским государственным техническим университетом.



7 апреля 2013 года в Риге начался снос макета Замка света. На создание макета, который был построен возле строящегося здания Национальной библиотеки, чтобы на деле увидеть, как все материалы сочетаются между собой, было потрачено 25 тысяч латов. Как рассказали радио Baltkom представители Министерства культуры, в общей сложности, на материалы, постройку и снос было потрачено 50 тысяч латов.



7 апреля 2011 года, во Всемирный день здоровья, депутаты, работники Сейма и все желающие сдавали кровь в специальном автобусе возле здания Сейма.

В тот же день Сейм отклонил предложение депутата Национального объединения Яниса Домбравы переименовать 16 марта в день памяти латышских воинов. Сейм одобрил предложение отмечать в третье воскресенье июня День медицинского работника, а 17 мая - День пожарных и спасателей.



7 апреля 2010 года в Даугавпилсе паводковые воды достигли территории Гривской тюрьмы.Вышедшая из берегов вода переполнила вырытую вокруг тюрьмы канаву глубиной почти четыре метра и хлынула на ее территорию, затопив тренировочную площадку для собак и подсобные помещения. «Тюрьма сейчас на полуострове», — сказал сообщил начальник Управления мест заключения Висвалдис Пуките.



7 апреля 2009 года президент Валдис Затлерс открыл в Таллине выставку «Депортации в Латвии 25 мая 1949 года». И наградил президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса и его супругу Эвелину орденами Трех Звезд первой степени с цепью.

В тот же день кандидат в мэры Риги Гиртс Валдис Кристовскис заявил, что создание системы е-талонов в столице следовало поручить латвийским учёным. Это позволило бы сэкономить часть средств и поддержать местную науку. «Мы способны восстановить традции ВЭФ и брeнды, сравнимые с известным во всё мире Minox. В конце концов, мы можем сами разработать свой е-талон. Но Рижская дума купила его за границей по несоразмерной цене», - заявил политик и охарактеризовал такую политику как «близорукое бесстыдство».

7 апреля 2008 года стало известно, что Министерство юстиции разработало поправки к правилам Кабинета министров, расширив список профессий, для работы по которым в обязательном порядке нужно знать латышский язык. Как заявил глава ведомства Гайдис Берзиньш, для него категорически неприемлемо, когда он не может получить информацию или услугу только потому, что «какая-то из профессий обслуживающей сферы не включена в список профессий, для работы по которым нужно знать латышский язык».



В тот же день в Риге, в выставочном зале "Арсенал", открылась крупная выставка произведений латышских художников "Мифология Страны Советов", на которой было представлено 200 работ из собрания Латвийского национального художественного музея, отражавших методы социалистического реализма и эволюцию советской идеологии в искусстве Латвии 1945-1985 годов.

В тот же день Регистр предприятий зарегистрировал АО "Ригас Динамо", учрежденное с целью создания латвийской хоккейной команды, которая будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Председателем совета "Ригас Динамо" стал бывший президент Латвии Гунтис Улманис.

7 апреля 2007 года лидер Латвийской Первой партии Айнарс Шлесерс в интервью газете Diena выразил уверенность, что будущим президентом Латвии станет один из четырех кандидатов, выдвинутых на этот пост объединением ЛПП/ЛЦ.

7 апреля 2006 года, во второй половине дня, почтовый голубь Александр вылетел в направлении Рижского замка, чтобы доставить президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге приглашение горожан на празднование 800-летия Цесиса. Голубя с приглашением президенту выпустили мэр Цесиса Гинтс Шкендерс и гендиректор Латвийской почты Гинтс Шкодовс



7 апреля 2005 года в 11.38 в пятиэтажном жилом доме по ул.Авоту 60 в Латгальском предместье Риги в доме прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека и загорелась крыша. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже здания, к жильцу которой пришли судебные исполнители с полицейскими. Из-за взрыва было частично блокировано движение транспорта по ул.Авоту, Бруниниеку и Матиса.

В тот же день в Ренде Кулдигского района Латвии на 34-м км шоссе Талси - Кулдига с моста через реку Абава в воду свалилась автомашина Audi 100, находившаяся за рулем которой женщина не справилась с управлением Женщина самостоятельно выбралась из упавшей в реку крышей вниз автомашины и добралась до берега. Она рассказала спасателям, что управляла машиной одной рукой, потому что во второй держала мобильный телефон, по которому разговаривала.

7 апреля 2004 года Сейм отклонил внесенный левыми депутатами проект постановления об отзыве подразделения Национальных вооруженных сил, участвовавшего в международной операции в Ираке.

В тот же день стало известно, что при отправлении внутри страны бандеролей, посылок и пакетов жители Латвии должны теперь предъявлять на почте документы.

7 апреля 2003 года правительственный комитет одобрил отказ от покупки служебных автомашин для государственных учреждений и замену их взятыми напрокат.



В тот же день предприниматель Евгений Гомберг выступил с инициативой восстановить в Риге взорванный во время Второй мировой войны Земгальский мост через Даугаву на средства частных инвестиций. В таком случае мост был бы платным, и плата за проезд по нему могла бы составить от 0,15 до 0,20 лата.

7 апреля 2002 года в Пардаугаве, напротив стадиона "Локомотив", прошел забег, посвященный Всемирному дню здоровья, в котором приняли участие 355 человек. Старт дала президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая призвала всех участников забега не утратить хорошего самочувствия, приободриться и формировать здоровый образ жизни. «Гораздо лучше чувствуют себя те, кто после работы немного подвигается, пробежав несколько кругов или просто прогулявшись», сказала президент.

В тот же день была официально зарегистрирована Латвийская национал-демократическая партия во главе с Евгением Осиповым.

7 апреля 2000 года в Лиепае, Вентспилсе, Мазсалаце, Валмиерском районе и некоторых других местах Латвии можно было наблюдать редкое для страны природное явление - северное сияние. Это природное явление в Латвии можно увидеть при ясной погоде один раз в 10-11 лет.



7 апреля 1999 года в Риге прогремели взрывы у памятника жертвам Холокоста. Первый взрыв в районе дома № 471 по ул. Маскавас прозвучал приблизительно в 3.25, а спустя полчаса рванулo еще раз. Только после этого в полицию поступил сигнал. Памятник был поврежден незначительно — взрывчатка отколола куски от бетонной плиты, на которой установлен памятный камень «Евреям — жертвам фашизма.

7 апреля 1998 года после взрыва у Рижской синагоги правительство освободило от должности начальника Государственной полиции генерала Алдиса Лиелюксиса.

В тот же день заявление об отставке подал командующий Национальными вооруженными силами полковник Юрис Далбиньш. Ранее он, в нарушение приказа Министра обороны принял участие в шествии бывших легионеров СС 16 марта.

7 апреля 1997 года в здании «Латвэнерго» уборщицей было обнаружено взрывное устройство из 400 граммов тротила и часового механизма.

7 апреля 1995 года Lattelekom произвел первое подключение телефонов к цифровой сети. Были переключены телефоны, начинающиеся на 28.

7 апреля 1993 года, в 23 часа, в центре Майори произошел взрыв в кафе «Ноктюрн», примыкавшем к зданию прокуратуры. Заряд был положен в вентиляционный канал, это был эпизод войны между уголовными группировками.

7 апреля 1991 года на Рижском центральном вокзале открылся первый в СССР пункт по обмену валюты фирмы PaRex. В первый же день было обменено 7 тысяч долларов. Некоторые исследователи считают, что первый пункт обмена был открыт раньше, в помещении самой фирмы.

7 апреля 1940 года послом Советского Союза в Латвии был назначен Владимир Деревянский, он стал последним послом СССР в Латвийской Республике. До этого он был полномочным представителем СССР в Финляндии, а ранее - директором электродного завода.

7 апреля 1938 года газета «Яунакас зиняс» на первой странице опубликовала реферат министра внутренних дел Апситиса о принципах авторитарного государства. Он называл его новым типом государственного устройства, в основе которого — принцип вождизма. А авторитет вождя — это сила, организующая общество.

7 апреля 1934 года в Риге было +15 градусов, а у мыса Колка в то же время стояли непроходимые льды.

7 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» рассказала о прибывшем в Ригу г-не Варнасделсе, который, руководствуясь унаследованным от старичка-немца планом, предполагал произвести в Домской церкви или возле нее изыскания с целью обнаружить там старинный богатый клад. Г-н Варнасделс уже около недели в столице, и все время безуспешно бьётся над осуществлением своего проекта. В государственных и муниципальных учреждениях — «вместо доверия господствует скептицизм». Гораздо больше внимания оказывают на постоялом дворе, где он остановился. Там отбою нет от любопытных и любознательных, но еще больше лиц, желающих путем какой-либо хитрости овладеть тайною или, просто, принять участие в раскопках.



7 апреля 1923 года в Риге двухсторонняя комиссия (на фото) окончательно установила границу между Латвией и СССР. Описание границы занимало 125 страниц на латышском и русском языках, прилагалось 25 карт, составленных картографами обеих стран. Как сообщалось, протяженность новой границы была 328 верст, из них 238 - по рекам, 6 — по озерам и 84 версты по суше.

Фото - МИД ЛР, mixnews.lv, president.lv, Сейм ЛР, apollo.lv, grani.lv, газета "Час", журнал "Неделя".