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завершился конкурс Министерства обороны для школьников на лучшее латышское название боевых машин, подаренных Великобританией. Школьников призывали придумать названия, которые были бы связаны с Латвией, благозвучны и подходили бы конкретной технике. Откликнулись 178 школьников. Были выбраны названия: бронированная санитарная машина(«Cпасатель», в оригинале -), бронетранспортёр(«Гром», он же), бронированная ремонтно-эвакуационная машина(«Щит»,), — бронированная командно-штабная машина( «Вождь»,), разведывательная машина(«Меч»,). Победителей конкурса наградили на полигоне в Адажи и покатали на бронетранспортёре.

В тот же день Государственная погранохрана выдворила в Россию представителя российского мотоклуба «Ночные волки» Игоря Лакатоша, включенного министром внутренних дел Рихардсом Козловскисом в список нежелательных для Латвии лиц.

8 апреля 2015 года в Госполиции сообщили, что в марте стационарные фоторадары зафиксировали рекордное в том году превышение разрешенной скорости движения - 210 км в час. Такая скорость была зафиксирована на 20-м км автодороги Тинужи-Кокнесе, а водитель управлял автомашиной BMW. На данном участке дороги был зафиксирован и прежний рекорд - 167 километров в час.

8 апреля 2014 года премьер-министр Лаймдота Страуюма сообщила журналистам, что министры поддержали инициативу по созданию общего для стран Балтии телеканала на русском языке.



В тот же день был аккредитован чрезвычайный и полномочный посол Косово в Латвии Илмир Дудолли, с резиденцией в Стокгольме.



8 апреля 2013 года в загородной резиденции в Вильянди состоялась неформальная встреча президентов Эстонии и Латвии. Во время встречи президенты Тоомас Хендрик Ильвес и Андрис Берзиньш обсудили актуальные проблемы Европы и еврозоны. «Присоединение Латвии к еврозоне станет стимулом для экономики и всеобщего развития, евро станет знаком ваших сил и успеха», заявил президент Эстонии.

В ту же ночь в Мазсалацском крае была зарегистрирована слабая сейсмическая активность. Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, сейсмическое событие в 00.09 зарегистрировала сейсмическая станция в Эстонии, и его эпицентр находился в Мазсалацском крае, недалеко от озера Буртниеку.



В тот же день в Министерстве обороны прошла церемония проводов в африканскую страну Мали двух латвийских военнослужащих - офицера Ариса Зобенса и инструктора Эгийса Рассы.«Это для нас историческая миссия, которая важна по ряду причин. Во-первых, это миссия не НАТО, а ЕС, что является новой задачей для наших военнослужащих. Раньше у нас было мало опыта в странах Африки, однако ситуация на этом континенте впредь, возможно, будет обостряться, и нам нужно прилагать усилия для ее улучшения», - сказал министр обороны Артис Пабрикс.

8 апреля 2011 года на 65-м км шоссе Рига - Вентспилс полицейский патруль задержал внедорожник Infiniti QX56. Тукумская полиция получила анонимное сообщение, что за рулем находится пьяный человек. И действительно, за рулем в состоянии алкогольного опьянения сидел бывший председатель Сейма Янис Страуме. Проверка показала у Страуме на выдохе 1,9 промилле алкоголя. Тукумский районный суд приговорил Страуме к административному аресту, лишению водительских прав и денежному штрафу в размере 800 латов. На заседании суда Страуме признал свою вину и раскаялся в содеянном.



8 апреля 2010 года в Праге на рабочем ужине глава государств и правительств Восточной Европы президент Валдис Затлерс впервые сфотографировался рядом с президентом США Бараком Обамой.

В тот же день в административный суд Зиемельского района Риги поступило заявление от родителей, которые требовали зарегистрировать их ребенка под именем Отто — с двумя буквами «т». Первый суд отказал в праве регистрировать мальчика под таким именем. Окружной административный суд удовлетворил иск родителей и постановил, что исполнительная дирекция Зиемельского района должна в течение десяти дней после вынесения решения зарегистрировать ребенка под именем Отто. А родители могут получить от государства моральную компенсацию в сумме 500 латов. Министерство юстиции подало кассационный протест, но Сенат Окружного административного суда оставил прежнее решение без изменений. Сенат признал, что запрет регистрировать имя Отто не является социально необходимым и пропорциональным, поэтому подобное ограничение не является необходимым в демократическом обществе.



В тот же день в Риге вышел первый номер еженедельного журнала Ir, выпущенный бывшими журналистами газеты Diena.

В ту же ночь в Риге на улицах Парслас и Магоню в столичном районе Агенскалнс неизвестные злоумышленники прокололи шины примерно 30 припаркованных автомашин. Полиция начала уголовный процесс по ст.185 Уголовного закона об умышленной порче и уничтожении имущества. Местные жители обращали внимание на факт, что неподалеку от места происшествия недавно была открыта новая платная автостоянка.



8 апреля 2009 года президент Валдис Затлерс открыл в Таллине выставку «История Латвии в карикатурах».

8 апреля 2008 года правительство Латвии поддержало разработанный министерством образования и науки проект правил, согласно которым, экзаменационные задания на государственных экзаменах за среднюю школу должны быть только на латышском языке, за исключением экзаменов по иностранному языку и по языку и литературе национальных меньшинств.

В тот же день в Рижский зоопарк прибыл третий жираф — Усми, родившийся в зоопарке польского города Лодзь. ﻿

В тот же день Комитет по охране окружающей среды Рижской думы поддержал предложение муниципального агентства Rigas darzi un parki об увеличении с 0,15 до 0,20 лата платы за пользование общественными туалетами, сообщили в думе. «Если будут подняты цены, надо полагать, что и справление естественной нужды также подорожает», - сделал вывод председатель комитета Дайнис Иванс.



8 апреля 2007 года в Латвию возвратились участники экспедиции «Африканский пояс», проехавшие по черному континенту на старых пожарных машинах.

8 апреля 2006 года состоялся учредительный съезд новой партии - Объединения пенсионеров-сеньоров.

8 апреля 2005 года в Латвии был объявлено днем траура в честь похорон Папы Римского Иоанна Павла II.



8 апреля 2004 года президент Узбекистана Ислам Каримов торжественно открыл в Риге, в парке Кронвалда, памятник выдающемуся астроному средневековья Улугбеку. «Я уверен, что он украсит ваш красивый и романтический город и станет местом, которое станут посещать люди, ценящие древнюю мудрость», - сказал президент Узбекистана.



8 апреля 2003 годa Рижская дума поддержала присвоение новой, еще не застроенной улице, соединяющей ул.Краста и ул.Маскавас в Латгальском предместье, названия Варшавской. Против этого выступил депутат фракции «За права человека в единой Латвии» Александр Гильман, указав, что будущая Варшавская улица - грязная, без тротуаров и «она определенно не такая, какой можно было бы гордиться в глазах варшавских коллег». Кроме того, эта улица пересекается с Московской — гораздо большей. «Мы же знаем, каковы отношения между Варшавой и Москвой, поэтому необходимо для польской столицы отвести более красивое место», —сказал депутат.



8 апреля 2000 года в Лиепае на памятнике погибшим морякам и рыбакам была открыта памятная доска с именами десяти членов экипажа сбитого над Балтийским морем американского самолета-шпиона. Присутствовала делегация во главе с послом США в Латвии Джеймсом Холмсом и родственники некоторых членов погибшего экипажа. Впоследствии эту доску неоднократно замазывали краской и надписями «Слава советской ПВО!».

8 апреля 1999 года на площади Земитана в Риге у сотрудника Управления военной контрразведки Министерства обороны Волдемара Павловскиса был похищен из машины портфель с секретными документами, которые затем были найдены возле ночного клуба «Арго».

8 апреля 1994 года Банк Латвии принял распоряжение «О выпуске в об­ращение банкнот номиналом 50 и 100 латов».

8 апреля 1992 года в Бухаресте впервые после восстановления независимости сборная Латвии по футболу (тренер Янис Гилис) провела свой первый матч, со сборной Румынии. И проиграла со счётом 0:2.

8 апреля 1952 года в Латвии было введено областное деление - образованы Рижская, Лиепайская и Даугавпилсская области. Упразднены 25 апреля 1953-го.



8 апреля 1950 года советскими силами противовоздушной обороны был сбит американский военный самолет PB4 Y-2 Privateer, нарушивший воздушную границу возле Лиепаи. Он упал в Балтийское море примерно в 14 милях от города. Весь экипаж в составе 10 человек погиб. Этот инцидент называют «первым воздушным боем холодной войны».

8 апреля 1941 года газета «Падомью Латвия» опубликовала статью заместителя наркома земледелия Р.Блауса, в которой сообщалось, что Латвийская ССР примет участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве, открывающейся 15 мая, и рассказывалось о латвийской экспозиции: «На стенде будут выставлены данные аграрной реформы 1940-го года и развития латвийского животноводства. В центре разместится панорама, на которой будет изображен Рижский порт, а на расстоянии видны молочные хозяйства, МТС, нефтеперерабатывающий завод, санаторий, больница, школа. Под панорамой будет размещена рельефная карта Латвийской ССР...»

8 апреля 1940 года вышел первый номер газеты подпольного Рижского комитета компартии Латвии «Ригас Лиелниекс» («Рижский большевик»).



8 апреля 1934 года в Риге прошли похороны рижского городского головы Роберта Гарселиса, скончавшегося 4 апреля от инсульта при исполнении обязанностей.



8 апреля 1927 года Сейм 73 голосами «за», 23 — «против» и при одном воздержавшeмся избрал президентом Латвии Густава Земгалса.



8 апреля 1921 года в Латвии можно было наблюдать солнечное затмение.



8 апреля 1914 года в Риге был открыт железнодорожный мост через Даугаву. Под названием Земгальский простоял до Второй мировой войны.

8 апреля 1908 года группе студентов Рижского политехнического института во главе с Фридрихом Цандером было разрешено создать первое в России техническое общество воздухоплавания.

8 апреля 1697 года из Риги в Митаву (Елгаву) на польском торговом судне отправился урядник Преображенского полка Петр Михайлов. Это был Петр Первый, a причины его тайного и внезапного бегства из Риги так и не выяснены.

Фото - president.lv, mixnews.lv, LETA, Википедия, raid.lv, журналы "Яуна Неделя" и "Илюстретс журналс", газета "Яунакас Зиняс", книга "90 лет ЛР".