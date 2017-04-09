9 апреля 2015 года, отмечая двухлетие введения бесплатного WiFi по всей стране, компания Lattelecom открыла точки бесплатного интернета в Риге. на семи остановках общественного транспорта - ул. Тербатас, ул. Инжениеру, Эспланада, ул. Эзермалас, Национальный театр, Музей медицины и ул. Гертрудес.

9 апреля 2014 года в комиссию Сейма по сплочению общества поступила просьба проанализировать необходимость аннулировать вид на жительство в Латвии сатирику Михаилу Задорнову. Запрос был передан Министерству внутренних дел. Руководитель комиссии Илмарc Латковскис просил главу ведомства Рихардcа Козловскиса проанализировать, не являются ли высказывания Задорнова разжиганием религиозной, национальной, этнической или расовой розни.

В тот же день в передаче LNТ «900 секунд» глава комиссии Сейма по национальной безопасности Валдис Затлерс сообщил, что российская шпионская сеть в Латвии не планирует в данный момент провокаций, но в основном собирает публичную информацию о том, что думает и как реагирует латвийское общество на действия России. Затлерс подчеркнул, что сеть российских шпионов существовала в Латвии всегда. Она активизировалась в прошлом году, когда Латвия начала подготовку к председательству в ЕС.

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перед заседанием кабинета министров, в рамках Дня здоровья сердца, министры вместе сделали зарядку в вестибюле первого этажа дома правительства, чтобы привлечь внимание латвийского общества к здоровому образу жизни. В 11.15 мероприятие открыла министр здравоохранения Ингрида Цирцене, а участие в зарядке приняли директор Госканцелярии Элита Дреймане, кардиолог Андрейc Эрглис, министр обороны Артис Пабрикс, министр экономики Даниэль Павлютс, министр финансов Андрис Вилкс, министр благосостояния Илзе Винькеле, министр юстиции Янис Борданс и министр земледелия Лаймдота Страуюма. В здании правительства можно было также измерить давление и получить консультацию о здоровом образе жизни.

В тот же утро на метеостанции в Алуксне было зарегистрировано 70 см снега - это был самый высокий показатель за всю зиму и рекорд, так как 70 см снега в регионе не регистрировалось с 1946 года, когда в Алуксне начались регулярные замеры глубины снежного покрова.

В тот же утро в Бауске и Елгаве было 11 градусов мороза - это самая низкая температура для 9 апреля за всю историю метеонаблюдений в Латвии. Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, новый температурный рекорд зарегистрирован также в Салдусе, где температура ночью опустилась до -6,5 градуса.



9 апреля 2011 года на конференции депутатов VL-ТБ/ДННЛ в рижском Военном музее было решено начать подготовку к муниципальным выборам и перенятию власти в Латвии через восемь лет. Как заявил лидер VL Райвис Дзинтарс, через восемь лет Национальный союз должен не только входить в состав правительства, но и быть главной правящей политической силой.

В тот же день были затоплены поймы всех малых рек Видземе и Латгалии. Вода в Даугаве между Пиедруей и Вайкулянами поднялась на 51-66 сантиметров. Уровень затопления поймы у Вайкулянов был превышен на 50 сантиметров. В Царникаве Гауя поднялась на 15 сантиметров.

9 апреля 2010 года паводковые воды в Даугаве возле Даугавпилса достигли самого высокого за последние 48 лет уровня — 7,72 м, сообщил специалист Даугавпилсской думы по гражданской обороне Владислав Рускулс. Наивысшей отметки уровень воды достигал в 1937, 1951 и 1956 годах — соответственно 9,49, 9,46 и 9,30 метра.

9 апреля 2009 года министр внутренних дел Линда Мурниеце сообщила, что полицейским, поймавших поджигателей прошлогодней травы, полагается один дополнительный оплачиваемый выходной. «Мы не имеем возможности платить премии, но обещаем, что можем гарантировать один дополнительный оплачиваемый выходной день в дополнение к отпуску каждому поймавшему поджигателя старника», — сказала министр.

В тот же день в Риге, в Национальном театре состоялась премьера первого в его истории билингвального спектакля - трагикомедии Инги Розентале «1906. Ещё пуще, чем в пятом году». Спектакль шёл на латышском и русском языках с титрами на обоих языках. Пьеса была написана после изучения исторических материалов о событиях, происходивших в Риге в 1906 году.

С этого же дня латвийским пользователям перестали быть доступны размещенные на популярном сайте YouTube официальные музыкальные клипы. Вместо них появлялась надпись: «Выбранное видео в вашей стране недоступно». Клипы были блокированы по причине конфликта с организацией по защите авторского права.



9 апреля 2008 года в здании Европарламента латышскими депутатами был организован показ фильма The Soviet Story.

В тот же день Латвия и Вологодская область России подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.



9 апреля 2007 года митрополит Рижский и Латвийский Александр вручил президенту Вайре Вике-Фрейберге орден Орден Латвийской Православной Церкви святого священномученика Иоанна архиепископа Рижского.

В тот же день cтало известно, что, начиная с апреля, депутаты Сейма Латвии будут получать 1120 латов в месяц вместо прежних 912.

9 апреля 2006 года на конференции «Перспективы развития человеческих ресурсов в латвийском здравоохранении» заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Ринальд Муциньш сообщил, что в Латвии наблюдается нехватка медицинских работников и неравномерное их распределение по регионам страны.

В ту же ночь в Лиепае сгорел магазин мобильных телефонов. Огонь уничтожил склад, в котором находилось около 500 телефонных аппаратов. Прибывшие на место пожарные констатировали следы взлома.

В тот же день латвийский евродепутат Гирт Валдис Кристовскис в городе Куско наблюдал за выборами парламента и президента Перу.

9 апреля 2004 года президент Вайра Вике-Фрейберга призывала отметить день вступления Латвии в ЕС посадкой деревьев, которые станут живым свидетельством для будущих поколений «об этом историческом дне».

В тот же день передача Латвийского телевидения "Панорама" сообщила о том, что не выдержав психологического напряжения, в Латвию из Ирака вернулся один из несших там службу в миротворческой миссии военнослужащих.

9 апреля 2003 года по всему зданию Сейма Латвии распространился неприятный запах, серьезно взволновавший депутатов и работников парламента. Причиной распространения дурного запаха оказалась чистка канализации.



В тот же день правление Народной партии приняло в партийные ряды бывшего председателя парламентской фракции союза "Латвияс цельш" Кристиану Либане, супругу основателя партии Андриса Шкеле. Рекомендацию на прием в партию дал Либане председатель НП Атис Слактерис. В своем заявлении Либане написала, что хочет присоединиться к людям, которых считает своими единомышленниками. Либане сообщила прессе, что ее идеологические приоритеты сменились с либеральных на консервативные.

9 апреля 2002 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев иск жительницы города Даугавпилса Ингриды Подколзиной к Латвийскому государству, признал, что исключение истицы из списка кандидатов в депутаты было нарушением ее права на свободные выборы. Евросуд по правам человека постановил, что Латвия должна выплатить Подколзиной 9000 евро компенсации: 7500 - за моральный ущерб и 1500 евро - за судебные расходы.

В ту же ночь в помещениях газеты «Телеграф» в Риге на ул. Стрелниеку начался пожар, полностью уничтоживший весь фотоархив газеты, а также компьютерную технику в отделе макетирования - 9 компьютеров и принтер. Об этом сообщил руководитель отдела новостей газеты Нил Ушаков.

9 апреля 2001 года Центральное статистическое управление сообщило, что по предварительным результатам переписи населения, 4465 жителей Латвии не умеют читать и писать. В Риге было зарегистрировано 387 неграмотных, в Даугавпилсе - 164, в Елгаве - 106, в Вентспилсе - 87, в Юрмале - 67, в Лиепае - 40, в Резекне - 27.



9 апреля 1999 года в Риге состоялось открытие нового дома итальянской моды Palazzo Italia, который находился в отреставрированном 6-этажном здании, принадлежащем итальянской фирме Nord Fashion. Расходы по реставрации и перестройке здания составили более 10 миллионов долларов США.

9 апреля 1998 года, около полудня, исполняюший обязанности начальника Государственной полиции Иварс Стуранс сообщил в дежурную часть полиции, что в здании посольства Израиля в Риге, на улице Элизабетес, 2, заложено взрывное устройство. С помощью специально обученных собак были проверены все помещения на третьем этаже, где находится посольство Израиля. Взрывное устройство не было обнаружено.

9 апреля 1991 года правление НФЛ призвало Верховный Совет ЛР признать антиконституционной деятельность Прокуратуры Латвийской ССР.

9 апреля 1989 года в Талсы состоялась конференция национального цыганского общества.

9 апреля 1975 года горисполком Риги постановил назвать новые улицы в Пурвциемсе Андромедас гатве и Космонавтикас гатве. С 1996 года вторая улица носит имя Джохара Дудаева.

9 апреля 1944 года газета «Правда» писала: «В Москве состоялся пленум Союза советских писателей Латвии. О латышской советской литературе в годы Отечественной войны сделал доклад ответственный секретарь Союза советских писателей Латвии Ф. Рокпелнис. Доклад о современной американской и английской литературе прочел заместитель председателя иностранной комиссии Союза советских писателей СССР тов. Аплетин. Принявшие участие в прениях писатели-фронтовики т.т. Григулис, Грантс, Муйжниекс и другие рассказали о своих новых произведениях, героями которых являются воины латышской гвардейской дивизии. Председатель Совнаркома Латвийской ССР писатель В. Лацис в своей речи рассказал о подпольной литературе в оккупированной немцами Латвии. Участники пленума с большим воодушевлением приняли приветствие Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза товарищу Сталину».

9 апреля 1940 года министр торговли и промышленности Янис Блумбергс издал распоряжение номер 59 - о том, что все предприятия, учреждения или персоны, у которых имеется более 50 килограммов мыла, должны зарегистрировать свои запасы у инспектора по ценам до 15 чаcов 10 апреля.



9 апреля 1933 года на улице Марияс, 7 в Риге на празднике немецкой студенческой корпорации «Фратернитас Балтика» корпоранты громко кричали «Хайль Гитлер!» и бросали с крыши бутылки в прохожих. Инцидент привлек внимание широкой общественности, но суд не смог найти пострадавших от бутылок, поэтому студентов наказали только за шум — штрафом 30 латов каждому из пяти задержанных. На фото — трое из наказанных студентов: барон Пауль Бистром, Гарри Шиллер и Рени Петерсен.



9 апреля 1930 года президентом Латвии был выбран Албертс Квиесис, выдвинутый Крестьянским Союзом. Его соперником был социал-демократ Паулс Калныньш, председатель Сейма. Депутаты голосовали два дня и проголосовали 11 раз, но кандидатуры не набирали более 50-ти голосов. Наконец за Квиесиса проголосовали 52 человека и он стал президентом.

9 апреля 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «Министры без автомобилей. В связи с ликвидацией правительственного автогаража с 1-го апреля уволены все служащие, кроме заведывающего и сторожей. Окончательная ликвидация поручена специальной комиссии, которая вскоре объявит торги и. т. д. Два из лучших автомобилей переданы в распоряжение Президента государства. В виду того, что на последнем заседании кабинета министров еще не был утвержден договор о найме автомобилей для нужд министров, все министры временно вынуждены пользоваться другими средствам передвижения».

9 апреля 1917 года на 1-м съезде депутатов латышских стрелков в Риге был избран Исполнительный комитет объединённого Совета латышских стрелковых полков — Исколастрел.

9 апреля 1906 года в Либаве (ныне Лиепая) был создан учебный отряд подводного плавания — первое соединение подводных сил российского флота.

Фото - mixnews.lv, president.lv, ТБДННЛ, Википедия, газеты "Час" и "Латвия", журнал "Угунсдзесейс".