Эксклюзив |

президент Андрис Берзиньш в своем обращении дал понять, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок. «Благодарю всех за сотрудничество, поддержку, конструктивную критику и честность во всем, что за эти четыре года мы вместе сделали во благо Латвии!» - резюмировал Берзиньш. Это был первый случай в новейшей истории Латвии, когда президент добровольно отказался от выдвижения на второй срок.



В тот же день в Нью-Йорке было подписано коммюнике об установлении дипломатических отношений между Латвией и тихоокеанским государством Кирибати. Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами подписали постоянный представитель Латвии в ООН Янис Мажейс и постоянный представитель Кирибати в ООН Макурита Баро.

10 апреля 2014 года, в середине дня в Резекне, на ул. Кримулдас, мужчина 1979 г. рожд., угрожая краденым пистолетом, похитил свою бывшую жену того же года рождения, сотрудницу Колледжа пограничной охраны. Он посадил женщину в джип и увез. Розыск похищенной продолжался всю ночь, был задействован вертолет. В поиске участвовали около 200 сотрудников Госполиции, Государственной пограничной охраны, кадеты Колледжа пограничной охраны. На другой день было обнаружено, что похититель убил бывшую жену, а сам застрелился.

10 апреля 2013 года комиссия экспертов Центра государственного языка на заседании (протокол N 27) большинством голосов утвердила правильное написание на латышском языке слов ājurvēda, kāmasūtra, rādža и šitake. В тот же день из данных Государственной земельной службы стало известно, что в конце прошлого года в Латвии было 340 поселков, в которых не зарегистрировано ни одного здания.

В тот же день в 5 часов утра в Бауске было -9,2 градуса, что стало новым рекордом самой низкой температуры.



10 апреля 2012 года полиция Рижского самоуправления поручила управляющим домами как можно скорее снять прикрепленные к домам таблички с названиями улиц на двух языках, сообщила пресс-секретарь полиции Инесе Тимане . Полиция констатировала нарушение требований изданных Рижской думой правил в прикреплении к домам на улице Дзирциема и на бульваре Анниньмуйжас табличек с названиями улиц, написанными не только на государственном, но и на иностранном языке, и приняла объяснения управляющих домами, которые обещали вскоре заменить таблички.



В тот же день в Елгаве студенты факультета пищевых технологий Латвийского сельскохозяйственного университета испекли пиццу площадью 20,9 квадратных метров и назвали ее Mildas pica. Приготовление пиццы заняло семь часов.

10 апреля 2010 года делегаты XLII съезда Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) проголосовали за создание социал-демократического политического объединения «Солидарность».

10 апреля 2009 года Латвия отказала в визе российскому режиссеру Борису Черткову, который собирался в Ригу на презентацию своего фильма «История одной оккупации»

В тот же день в Тукумском районе был замечен и сфотографирован розовый пеликан, на территории Латвии в последний раз птицу видели летом 1930 года.

10 апреля 2008 года несмотря на дождливую и ветреную погоду, напротив посольства Китая в Риге собрались примерно двести человек с плакатами, на которых по-английски было написано — «Стоп геноциду, свободу Тибету», «Мир в Тибете, мир в людях, мир в мире», «Освободите политзаключенных». В числе демонстрантов были депутаты сейма Сандра Калниете, Улдис Грава и Ингуна Рибена, профессор Янина Курсите , спортсмен-саночник Мартиньш Рубенис, театральный режиссер Мара Кимеле. В тот же день Сейм отказался обсуждать предложенный группой депутатов проект декларации о ситуации в Тибете.

В тот же день президент Валдис Затлерс внес в Сейм существенные поправки к закону о государственных наградах. Затлерс предложил изменения порядка ношения государственных орденов дамами, поскольку было установлено, что ордена следует носить на шее.

10 апреля 2007 года журнал Kas Jauns сообщил, что в феврале в течение одной ночи в одном из известных ночных клубов в центре Риги мужчина шприцем уколол пятерых танцевавших посетителей и быстро скрылся в толчее, оставив на одежде жертв своеобразную визитную карточку - наклейки с надписью Welcome to the HIV World ("Добро пожаловать в мир ВИЧ").



В тот же день на канале ТВ 5 начала выходить программа «Без цензуры».

В тот же день правительство утвердило разработанный Министерством иностранных дел законопроект о ратификации подписанного 27 марта латвийско-российского пограничного договора. Против принятия законопроекта на заседании Кабинета министров голосовали три министра от объединения ТБ/ДННЛ, которые считали, что он противоречит ст. 3 Конституции ЛР.

10 апреля 2006 года стало известно, что Национальные вооружённые силы Латвии намерены в этом и следующем годах закупить современные лазерные прицелы для повышения точности боя стрелкового оружия.

10 апреля 2003 года депутаты Даугавпилсской думы на внеочередном заседании без обсуждения избрали ее новым председателем единственного выдвинутого кандидата - Ивара Шкинчса из партии «Свет Латгалии».

10 апреля 2002 года председатель Латвийского национального фронта, глава издательства Vieda Айварс Гарда в письме губернатору Краснодарского края России Александру Ткачеву выразил решимость репатриировать из Латвии миллион русскоязычных жителей. Копии письма направлены также президенту России Владимиру Путину, президенту США Джорджу Бушу и папе римскому Павлу Иоанну II.

В тот же день в Латвийском кардиологическом центре клинической университетской больницы Страдиня была выполнена первая в Латвии трансплантация сердца. Операция под руководством заведующего центром сердечной хирургии больницы Романа Лациса была сделана 49-летней женщине с тяжелейшим заболеванием - дилятационной кардиомиопатией, последней стадией сердечной недостаточности.

В тот же день в Риге на ул. Апогу взорвалась машина представителя чеченской диаспоры в Латвии бизнесмена Беслана Круминьша в момент, когда он у своего дома садился в нее. Взрывная волна отбросила Круминьша от машины, он получил легкие телесные повреждения. По первоначальным данным, взрывные устройства были размещены над задними и передними колесами машины. Их мощность была эквивалентна примерно 400 граммам тротила. Машина была полностью уничтожена взрывом.

10 апреля 2001 года президент Вайра Вике-Фрейберга направила письмо председателю Сейма Янису Страуме, в котором призвала внести изменения в ч.2 ст.175 Уголовного закона, согласно которому за кражу, совершенную повторно или группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, установив по этой статье наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Президент предложила внести поправки в законодательство после посещения тюрьмы Браса, где содержатся несовершеннолетние заключенные.

В тот же день пожарные и сотрудники Центра медицины катастроф получили вызов в Рижскую коммерческую школу. Прибыв на место происшествия, медики выяснили, что у одного из учеников из кармана выпал баллончик с перечным газом, затем на него кто-то наступил ногой, и в кабинете химии произошла утечка газа. В результате утечки газа дети начали кашлять, и руководство школы вызвало скорую помощь, так как не знало причин ухудшения самочувствия школьников.

10 апреля 2000 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга направила президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе поздравления с повторным избранием на этот пост. В своем послании Вике-Фрейберга указала на то, что пребывание Шеварднадзе на посту президента Грузии уже показало важную роль, которую он играет«в развитии демократии, содействии стабильности в регионе, интеграции в европейские структуры, а также укреплении латвийско-грузинской дружбы и сотрудничества».



10 апреля 1997 года в Риге министр внутренних дел Дайнис Турлайс торжественно вручил первый паспорт негражданина Латвии рижанке Маргарите Бегун.

В тот же день контрольный пакет АО Liepajas metalurgs перешёл зарегистрированной в Ирландии фирме Gesil Limited.

10 апреля 1959 года в Риге открылись первые Дни художника, с 1973 года - Дни искусств.

10 апреля 1947 года в городе Кирове из местной тюрьмы с помощью охранника удалось сбежать Наталии Мунтере, жене последнего министра иностранных дел Латвийской Республики Вилхелмса Мунтерса. Ее задержали в Москве возле посольства США.

10 апреля 1935 года, по сообщению газеты «Ритс», метеорологическое бюро из здания министерства земледелия на бульваре Калпака 6 в Риге запустило наполненный водородом воздушный шар, который поднялся на высоту 11 тысяч метров. Как сообщалось, «на высоте 2 тысячи метров был восточный ветер, на высоте 3-4 тысячи метров — северо-западный, а на высоте 11 тысяч метров — западный».

10 апреля 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Богато латышское народное творчество. В некоторых глухих уголках нашей страны ещё сохранились старинные обряды и песни в их почти первобытной цельности. Общество имени Кр. Барона на днях познакомило с ними широкую публику. Прибывшие по приглашению общества «суйты» — жители волостей Алсунги, Гуденеков, Басы — в Нижней Курляндии, демонстрировали свои свадебные обряды и песни... Весьма интересные, но, к сожалению, краткие пояснения давал известный собиратель памятников народной словесности, поэт и педагог Людвиг Берзинь. Им же и записаны тексты суйтов».



10 апреля 1921 года в Риге на Эспланаде состоялся парад латвийской армии с вручением Военных oрденов Лачплесиса. Награды вручил президент Конституционного собрания Янис Чаксте, было награждено 400 человек. После парада для награждённых состоялся приём в нынешнем здании Сейма.



10 апреля 1890 года недалеко от хутора Стури под Балдоне упал метеорит весом 5.8 килограммов - самый большой в истории Латвии.

Фото - president.lv, mixnews.lv, jelgavasvestnesis.lv, pctvl.lv, журнал "Илюстретс журналс".