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Латвийским правоохранительным органом стоило довести так называемое дело олигархов до конца и допросить по этому вопросу президента США Дональда Трампа, который якобы был знаком с латвийским политиком и бизнесменом Айнаром Шлесерсом. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Они там пытались что-то найти у Трампа за пазухой. Жаль, не закончили. Надо было вызвать Трампа на допрос в Латвию. Прилетел бы к нам сам президент США со всей своей охраной. Пришел бы в KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - Mixnews), Стрике бы его допрашивала. Может быть, и била, если бы не признавался", - сказал Лембергс.

Он также указал на то, что всегда был готов сотрудничать с правоохранительными органами по "делу олигархов".

"Я вообще-то в обиде. До 20 мая в Латвии был один олигарх, потом оказалось три, а потом снова один я. Если кому-то нужны олигархи - я к вашим услугам, можете бросать в меня камнями. Только сначала подумайте, являетесь ли вы сами святыми", - сказал Лембергс.

Напомним, ранее газета Neatkarīgā Rīta Avīze со ссылкой на собственные источники сообщила, что сотрудники KNAB собирались допросить нынешнего президента США Дональда Трампа по "делу олигархов".

Как сообщило издание, к последним страницам дела прилагалось прошение о юридической помощи, согласно которому Латвия обратилась к Америке с просьбой допросить гражданина США Дональда Трампа в связи с тем, что тот знаком с бывшим политиком Айнаром Шлесерсом.

В феврале этого года Лембергс сообщил о получении письма от KNAB о том, что "дело олигархов" прекращено.