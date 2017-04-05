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Нехватка специалистов в больницах Латвии, особенно в региональных, достигла критической отметки, а причиной этому является не конкурентоспособная оплата труда работников в медицинской сфере, отмечают в Латвийском обществе больниц. По данным организации, за пределами Риги более половины врачей - предпенсионного возраста, а молодое поколение на их место не приходит.

Министр здравоохранения Анда Чакша рассказала радио Baltkom о планах по привлечению молодых специалистов на работу в больницы.

"Есть европейские фонды, с помощью которых мы сможем выплачивать единовременные пособия, а затем специалисты, которые будут работать в регионах, будут получать пособия на протяжении двух лет. Это поможет поддерживать качество ресурсов", - рассказала она.

Как сообщалось ранее, Минздрав в рамках реформ предлагает разделить латвийские больницы на четыре уровня для более эффективного использования тех ограниченных ресурсов, которыми Минздрав располагает на сегодняшний день.