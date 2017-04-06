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Семейные врачи – самое главное звено в системе здравоохранения и в этом звене действительно необходимо улучшить первичную диагностику заболеваний. Таким образом в эфире радио Baltkom бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене прокомментировала предложенную Минздравом модель "идеальных" практик семейных врачей.

"Поймите, что всю основную информацию пациент получает от семейного врача. Мы уже 5 лет назад говорили о том, что необходимо улучшить эту первичную диагностику. Конечно, сейчас все начнут говорить, что все не так, но на самом деле все именно так. Если семейный врач выписывает только направления на дальнейшие осмотры и консультации у специалистов – оттуда и очереди в больницах, оттуда и хронические заболевания, и такие длинные больничные листы. Семейный врач должен уметь поставить точный диагноз или предельно близкий к тому, который потом подтвердит специалист. Нам нужна хорошая первичная диагностика, а не пять направлений по разным специалистам", - указала Цирцене.

Она также отметила, что считает предложение Минздрава об оптимальном числе пациентов "идеальной" практики семейного врача вполне реальным для введения.

"1500 пациентов на одну практику – это хорошее предложение и возможное, но только при двух медсестрах. Некоторые говорят о том, что не все врачи могут позволить себе двух медсестер из-за простой нехватки места в кабинете. Слушайте, я из практики знаю, что второй медсестре необязательно сидеть в одном кабинете с врачом, она может находиться и в помещении поблизости. Они могут также спокойно меняться со второй медсестрой. В целом, это реальное предложение Минздрава, но только при двух качественно делающих свою работу медсестрах", - заключила экс-министр.

Как уже сообщалось, Реформа системы здравоохранения предусматривает развитие модели "идеальной" практики семейного врача.

Как указано в подготовленном Минздравом докладе о реформе системы здравоохранения, оптимальное число пациентов "идеальной" практики семейного врача - 1500, и оно увязано с финансированием практики. Сейчас финансирование увязано с 1800 пациентов на одну практику.

Первичное здравоохранение предполагается укрепить, повысив роль семейного врача и его команды в обслуживании пациентов. Минздрав планирует создать команду первичного здравоохранения, в состав которой войдут семейный врач, две медсестры или помощники врача.

Планируется также привлечь к нескольким практикам семейных врачей других специалистов, например, акушерку, педиатра или физиотерапевта.