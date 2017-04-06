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В Латвии стартовала информационная кампания "Движение против мошенничества "#atkrаpies". Заместитель директора Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) Раймонд Зукулс рассказал радио Baltkom о том, что, например, от контрабанды страдают в первую очередь сами потребители.

"Конечно, борьба с контрабандой является основной работой таможенной службы. Это влияет на каждого из нас. Поддельные медикаменты, игрушки, солнечные очки могут повлиять на ваше здоровья. К наших соседей был реальный случай, когда из-за контрабандных очков у человека начались большие проблемы с глазами, так как они не задерживали ультрафиолетовые лучи. Тоже самое с медикаментами. Это может навредить", - рассказал он.

Напомним, что идея кампании "#atkrаpies" состоит в объединении усилий учреждений госуправления, предпринимателей, социальных партнеров и каждого жителя страны для общей борьбы с мошенничеством.

Сейчас в движении участвуют более 20 структур госуправления, призывающих бороться с мошенническими действиями.