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Россияне вернули себе лидирующие позиции в этом списке туристов, посещающих Латвию, обогнав немцев. Об этом свидетельствует статистика, озвученная на ежегодном собрании Латвийской ассоциации туристических агентств, рассказал в программе "Разворот" на радио Baltkom вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов, директор туристического агентства Baltic Travel Group Владислав Корягин.

"Если мы говорим в целом по Латвии, согласно той статистике, которая была озвучена Центральным статистическим управлением, то там как раз и показано то, что русские снова вышли на первое место. Латвия всегда находилась в зоне интересов Германии и России. Это объяснимо и той же исторической связью наших стран", - считает Корягин.

Председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича также отметила, что в Риге больше всего туристов из России.

"Все время, сколько существует наше бюро, с 2010 года на первом месте были россияне, а немцы были на втором месте. Потом уже идут наши соседи – литовцы и эстонцы", - заключила Ермоловича.

Стоит отметить, что в 2014-2015 году Латвия пережила сильный спад потока туристов из России, что многие эксперты объясняли ухудшением взаимоотношений с Россией, ввиду конфликта на Украине, а также спадом курса рубля из-за введенных взаимных санкций.

Напомним, что Министерство финансов предложило повысить ставку НДС на услуги размещения туристов с 12% до 21%.