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Преемником Аугуста Бригманиса на посту председателя Крестьянского союза Латвии (КСЛ) может стать нынешний министр сообщения Улдис Аугулис. На это Бригманис намекнул в эфире радио Baltkom.

На предположение ведущей о том, что Аугулис мог бы сменить его на посту руководителя партии, Бригманис ответил утвердительно.

"Ваше женское чутье вас не подвело", - сказал Бригманис.

Напомним, ранее он сообщил, что готов руководить партией еще года два, а затем планирует передать бразды правления более молодому политику.

В субботу, 8 апреля состоится съезд КСЛ, на котором будет избрано руководство партии. На должность ее председателя было выдвинуто два кандидата – Бригманис и министр земледелия Янис Дуклавс, однако Дуклавс отозвал свою кандидатуру. Таким образом, Бригманис остается единственным кандидатом на пост председателя партии.