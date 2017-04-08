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Средняя нетто-зарплата среднестатистического учителя в Латвии соразмерна со средней заработной платой на руки охранника. Об этом в эфире радио Baltkom заявил руководитель компании CV-Online в Латвии Айвис Бродиньш.

"Естественно, самые маленькие зарплаты в секторе образования. Учитель в среднем получает 410-600 евро на руки. Для сравнения: охранник в Латвии в среднем получает 400-500 евро. То есть, нетто-зарплата среднестатистического учителя близка к тому, что зарабатывает охранник. Кассир в магазине получает 370-460 евро", - сообщил Бродиньш.

Напомним, как сообщило ранее Министерство образования и науки, следующее повышение минимальной учительской ставки в учреждениях общего образования планируется с 1 сентября 2018 года. Ставка по сравнению с нынешней минимальной ставкой за 30 часов увеличится на 30 евро до 710 евро.