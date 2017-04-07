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МИД Латвии поддерживает США в решении нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами страны. Об этом в эфире радио Baltkom заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Раймонд Янсонс.

По его словам, применение химического оружия, в чем США обвиняют Дамаск, является грубым нарушением норм.

"Во-первых, использование химического оружия - это грубейшее нарушение норм международного права. На наш взгляд, удар США был пропорциональным действием для того, чтобы не допустить использовать химическое оружие", - сказал Янсонс.

Он также подверг критике Совет Безопасности ООН, который, по мнению латвийского МИД, не может запретить использование химоружия на официальном уровне.

"Несмотря на то, что мировое сообщество осуждает использование химоружия, в том числе об этом не раз заявлял глава нашего ведомства, Эдгар Ринкевич, Совет Безопасности ООН до сих пор не принял резолюцию, запрещающую использование такого оружие. Это решение откладывается, среди членов Совбеза нет единства в том, что такие действия надо осудить", - сказал Янсонс.

В ночь на 7 апреля Соединенные Штаты выпустили с двух эсминцев в Средиземном море 59 ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.