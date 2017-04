Эксклюзив |

В социальных сетях продолжается активное обсуждение того, что сегодня, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии.

Пока сам Трамп в своем Twitter никаких комментариев об авиадуре не дает, что нетипично для нового американского президента, пользователи уже нашли и припомнили Трампу его твит, сделанный в 2012 году, где он рассуждал о войне в Сирии.

"Мистер Трамп, вы бы атаковали Сирию или нет? - Нет, давайте сделаем нашу страну снова великой, пока они ведут свою войну!"

"@BigSexyBDAvis: @realDonaldTrump mr trump would attack Syria or no?" No, lets make our country great again as they fight their war! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 сентября 2013 г.

Диджитал-директор телеканала RTVi Илья Клишин напоминает твит главы США, в котором тот заклинал своего предшественника Барака Обаму ни в коем случае не нападать на Сирию: "В этом случае случится много очень плохих вещей, и из этой борьбы США ничего не получат!"

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 сентября 2013 г.

Пользователи сети припомнили Трампу еще один твит 2013 года, в котором он призывал оставаться в стороне от конфликта в Сирии.

"Если удары США по Сирии поразят не те объекты, погибнут мирные жители, мало не покажется. Оставайтесь в стороне и разберитесь с проблемами США", - писал Трамп, еще не будучи президентом Америки.

If the U.S. attacks Syria and hits the wrong targets, killing civilians, there will be worldwide hell to pay. Stay away and fix broken U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2013 г.

Отметим, что и латвийский сегмент Twitter активно комментирует произошедшее этой ночью в Сирии. Подробнее ЗДЕСЬ.

Напомним, 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Авиабазе причинен значительный ущерб.

По разным данным, погибли от четырех до пяти военнослужащих сирийской армии, еще семь человек пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.