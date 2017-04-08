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По мнению председателя парламентской фракции СЗК Аугуста Бригманиса, которое он озвучил в эфире радио Baltkom, Краузе больше подходит на должность столичного градоначальника, чем действующий мер Риги Нил Ушаков.

"Если говорить о тех работах, которые провел Ушаков в статусе мэра, то Арманд Краузе в этом всем смотрелся бы лучше. Результаты у Ушакова есть - отремонтированные улицы, но это все в центре. Если мы поедем, например, в сторону Юглы, то там дела обстоят по-другому. Сказать, что Ушаков плохой мэр, я не могу, но наш был бы лучше", - считает Бригманис.

Напомним, что выборы в самоуправления Латвии состоятся 3 июня этого года.