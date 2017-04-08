Бригманис: Ушаков - хороший мэр, но Краузе будет лучше (18)

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Эксклюзив | 8 апреля 2017 года, 12:20

По мнению председателя парламентской фракции СЗК Аугуста Бригманиса, которое он озвучил в эфире радио Baltkom, Краузе больше подходит на должность столичного градоначальника, чем действующий мер Риги Нил Ушаков.

"Если говорить о тех работах, которые провел Ушаков в статусе мэра, то Арманд Краузе в этом всем смотрелся бы лучше. Результаты у Ушакова есть - отремонтированные улицы, но это все в центре. Если мы поедем, например, в сторону Юглы, то там дела обстоят по-другому. Сказать, что Ушаков плохой мэр, я не могу, но наш был бы лучше", - считает Бригманис.

Напомним, что выборы в самоуправления Латвии состоятся 3 июня этого года.

Комментарии 18
Злая1 час назад
А по моему мнению - вас всех надо отправить леса сажать, которые вы вырубили, и до Риги не допускать ни в коем случае. И что теперь? Чьё мнение лучше?
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андрюХА59 минут назад
За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
И.А Крылов.
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Ага55 минут назад
Лучшее - враг хорошего. Всегда так - хотели как лучше, а получается как всегда )
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