Эксклюзив |

Латвийцы недостаточно мотивированны для того, чтобы платить в нашей стране налоги, что объясняется неуверенностью людей в завтрашнем дне. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила руководитель партнерской организации строителей Латвии, заместитель руководителя Латвийского Совета по строительству Байба Фромане.

"Это тот вопрос, который правительство должно решить. Эта проблема очевидна, особенно с работниками, потому что не только предприниматели не хотят платить налоги. Я даже думаю, что латвийцы хотели бы платить налоги и, как говорится, спать спокойно, но многие просто не видят в этом смысла. Люди предпочитают заработать 100 евро нелегально, чем, условно, на эту же сумму заплатить налоги. Все это происходит из-за неуверенности в завтрашнем дне. Все это свидетельствует о том, что в Латвии необходимо проработать все эти системные моменты, чтобы люди были более мотивированы платить налоги. Так во всех отраслях, не только в строительстве", - сказала Фромане.

Напомним, ранее Министерство финансов Латвии пересматривает порядок возвращения переплаченных налогов физическим лицам. Планируется, что возврат налогов будет проходить ежемесячно, а не раз в год, как это делается сейчас. Об этом в интервью телепередаче "900 секунд" на телеканале LNT сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Важно, чтобы человек каждый месяц ощущал полученные евро в своем кошельке, а не ждал целый год", - заявила министр.