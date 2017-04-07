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Сегодня, 7 апреля, грузовой автомобиль въехал в торговый центр на главной пешеходной улице Стокгольма. Не менее трех человек погибли. Несколько очевидцев, находившихся в это время в Стокгольме в прямом эфире радио Baltkom рассказали о произошедшем.

"Как вы знаете, мы, Швеция, самая большая страна по поставке террористов в ИГИЛ - более 300 человек. Если брать в пересчете на душу населения, то мы самая крупная держава в Западной Европе в этом плане. И, соответственно, было постоянное ощущение, что у нас это скоро произойдет. Совсем недавно был значительный теракт в Мальме, когда сунниты пытались поджечь шиитов. До этого у нас также были теракты курдов против турок, турок против курдов, и помимо тех происшествий, которые идут между крайне правыми, вот, нацист Манкс убивал много людей, и в свою очередь идет "ответка" от исламистов, кроме этого есть еще теракты, которые направлены против всех вообще. Предыдущий такой случай был несколько лет назад в Стокгольме, причем на этой же улице. Тогда только по счастливой случайности никто не пострадал. И вот на этот раз нам дико не повезло. И представьте то ощущение страха, которое было у всех, кто находился в этом магазине: закрытое пространство, дымище поднимается, люди бегут, многим становится плохо, некоторым с желудком, у многих из носа начинает хлестать кровь, кто-то орет в панике, все бегут в толпе, а снизу поднимается запах гари и дым. Все друг друга расталкивают, а некоторым надо успеть добежать даже с четвертого этажа. Люди не понимают, почему у других лица в крови, что случилось, пахнет экскрементами. При этом внизу кто-то стреляет, слышна перестрелка. Причем подозрительно, что полиция это не подтверждает, как и многочисленные случаи, когда кто-то в социальных сетях писал, что полиция кого-то окружает щитами, берет автоматы на плечо, арестовывает. Самые высокопоставленные люди государства час говорили, что задержанный есть, потом начались опровержения. Как такое может быть - непонятно", - сообщил Леонид Панкратов.

"Резко все начали бежать в сторону заднего выхода из магазина, чтобы на другой улице оказаться. Все побежали, не зная, что произошло, думали сначала, что, может, кто-то подозрительный или устройство какое-то нашли. Пара людей были в панике, плакали, кричали, говорили, что тела лежат на улице", - рассказала студентка Стокгольмского университета Алеся Рудник.

"Cогласно официальной информации, в 14.30 автомобиль въехал в толпу. Полиция оцепила весь центр города, я нахожусь прямо в центре Стокгольма. Когда все случилось, я ехал в город. Я узнал об этом из Facebook. Сейчас вижу пожарную машину, которая движется в ту сторону, где все произошло. Были слухи о выстрелах, но полиция пока это никак не комментирует. Я не слышал выстрелов. Спецназ в центре города – не каждодневное событие, жители ошарашены", - сообщил очевидец Олег Иванов.

"В эти минуты говорят о трех жертвах. В целом, полиция пока не делает никаких скоропостижных выводов и не дает пока никаких комментариев. Полиция работает очень четко и слажено, они были на месте буквально через пару минут после того, как все произошло. Местные жители на Facebook предлагают друг другу помощь, не смотря на то, что полиция рекомендует не выходить с тех помещений, где они находятся. Люди все равно выходят на улицы, поддерживают друг друга, делятся информацией", - рассказывает журналист из Швеции Елена Базина.

"Я находилась за городом, я живу в архипелаге. Я включила телевидение, где постоянно дополнялась информация о том, что там происходит. Все случилось именно тогда, когда люди возвращались с работы. Это центральная пешеходная улица, там много жителей, гостей, туристов. Расчет был сделан на максимальное поражение, полиция сообщает о двух или трех погибших. Полиция была на месте через считанные минуты, было закрыто метро, закрыты все автобусные линии в центральной части города, пока не пускают на центральный вокзал и просят жителей проявить благоразумие, не волноваться", - пишет очевидец Наталья Алексеева.

"Моя подруга работает в 200 метрах от места теракта, она все видела через окно. Сейчас им не разрешают выходить из здания. Мой муж ехал домой, поезд проехал ту станцию, на которой он должен был выйти, позвонил мне, мне пришлось ехать за ним. Везде было много полиции, дорога катастрофически сложная – много людей, движение замедленно, я не очень понимала, что происходит. О том, что произошло, я узнала только после. Та, улица, где все произошло – это самая центральная улица города, там очень много магазинов и прочего, такая улица для туристов”, - сообщает специальный корреспондент радио Baltkom в Стокгольме Изабела Тувессон.

"Я работаю недалеко от того мета, где все произошло. Я узнала о случившемся буквально сразу, через несколько минут. Пятница, вечер, люди хотят домой, а транспорт весь остановлен, транспортные заторы абсолютно везде. Все очень подавлены. Как сообщают местные СМИ, полиция сейчас допрашивает настоящего водителя грузовика", - сообщила очевидец Ирина Довгоборец.

"Я дома, потому что сломала ногу. А вообще, я работаю там рядом. Я каждый день хожу по этой улице. Это самый большой торговый центр города. Мне начали звонить друзья и спрашивать, жива ли я? А я даже сначала и не поняла, почему я должна была умереть, из-за сломанной ноги что ли? Потом я включила телевизор и испытала шок. Уже говорят о том, что погибли 5 человек, пострадали 8. Думаю, эти цифры будут расти, потому что это центральная улица. Хорошая погода, пятница. Моя дочь была там с ребенком, слава Богу, с ними все хорошо. Город перекрыт, добраться до дома очень сложно. Летают вертолеты, много полиции, хаос, атмосфера кошмарная в городе. Мы же привыкли жить тихо, спокойно, а тут такое! Это все очень неприятно и страшно” , - сообщает Марина Авидан.

Напомним, сегодня, 7 апреля, в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере трех человек. Сообщается также о раненых. Mixnews вел прямую трансляцию последовавших за этим событий. МИД Латвии также категорически осудил теракт в Стокгольме и выразил глубокое соболезнование семьям погибших.