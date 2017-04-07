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Страны Европы должны бороться с терроризмом вместе, а вместо этого они борются друг с другом. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Так он прокомментировал произошедший 7 апреля в центре Стокгольма теракт, когда грузовой автомобиль въехал в толпу, убив минимум трех человек.

"Говоря о терактах в Европе, мы обсуждаем не причину, а лишь следствие. Были Афганистан, Ирак, была Сирия, теперь мы получаем террор обратно, и бороться с ним можно только вместе. Страны должны совместными усилиями бороться с терроризмом, а вместо этого борются друг с другом", - сказал он.

За безопасность теперь приходится дорого платить, считает Юрканс, но это оправданные расходы, если безопасность будет гарантирована.

"Сейчас мы вынуждены ставить больше камер наблюдения, нанимать больше дежурных, полицейских. Их надо ещё больше, ведь смотрите, грузовик в Стокгольме украли ещё утром, но никто не сообщил в полицию, никто его не искал, так нельзя, это расхлябанность! Но в первую очередь надо прекратить войну в Сирии, я готов платить за безопасность, но я согласен заплатить даже больше, чтобы там создали демилитаризованные зоны, строили им поселки, школы, заводы, чтобы они оставались жить у себя, а не ехали к нам учить нас, как надо жить и любить Аллаха. Мы для них – неверующие, которых надо уничтожать и они начинают это усиленно делать", - заявил политик.

Латвийцев он тоже призвал быть готовыми к терактам и быть бдительными. "Террор гуляет по Европе. Пока нам ничего не угрожает, но когда-нибудь зло придет и сюда. Надо быть бдительными, и если, например, угнали грузовую машину, - немедленно звонить в полицию, искать ее", - сказал Янис Юрканс.

Напомним, 7 апреля, в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере трех человек. Сообщается также о раненых. Mixnews вел прямую трансляцию последовавших за этим событий. МИД Латвии также категорически осудил теракт в Стокгольме и выразил глубокое соболезнование семьям погибших.