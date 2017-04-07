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Трагедия с жертвами в центре Стокгольма была только вопросом времени, потому что страна стала лидером Европы по количеству исламских радикалов. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказал житель Мальме, переводчик Леонид Панкратов, комментируя произошедший 7 апреля теракт, когда грузовой автомобиль въехал в толпу, убив минимум трех человек.

"Как вы знаете, мы, Швеция, самая большая страна по поставке террористов в ИГИЛ - более 300 человек. Если брать в пересчете на душу населения, то мы самая крупная держава в Западной Европе в этом плане. И, соответственно, было постоянное ощущение, что у нас это скоро произойдет. Совсем недавно был значительный теракт в Мальме, когда сунниты пытались поджечь шиитов. До этого у нас также были теракты курдов против турок, турок против курдов. И это помимо тех происшествий, которые идут между крайне правыми, к примеру нацист Манкс убивал много людей, и от исламистов в свою очередь идет "ответка". Кроме этого есть еще теракты, которые направлены против всех вообще. Предыдущий такой случай был несколько лет назад в Стокгольме, причем на этой же улице. Тогда только по счастливой случайности никто не пострадал. И вот на этот раз нам дико не повезло", - сказал он.

Также Панкратов описал, что испытывали люди в торговом центре, когда в него врезался и загорелся грузовик.

"Представьте то ощущение страха, которое было у всех, кто находился в этом магазине: закрытое пространство, дымище поднимается, люди бегут, многим становится плохо, некоторым с желудком, у многих из носа начинает хлестать кровь, кто-то орет в панике, все бегут в толпе, а снизу поднимается запах гари и дым. Все друг друга расталкивают, а некоторым надо успеть добежать даже с четвертого этажа. Люди не понимают, почему у других лица в крови, что случилось, пахнет экскрементами", - рассказал он.

Также Панкратов отметил замалчивание властями того, о чем множество свидетелей сообщало в социальных сетях.

"Растерянная толпа бежит из магазина. При этом внизу кто-то стреляет, слышна перестрелка. Причем подозрительно, что полиция это не подтверждает, как и многочисленные случаи, когда кто-то в социальных сетях писал, что полиция кого-то окружает щитами, берет автоматы на плечо, арестовывает. Самые высокопоставленные люди государства целый час говорили, что задержанный есть, потом начались опровержения. Как такое может быть - непонятно", - сообщил Леонид Панкратов.

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Напомним, 7 апреля, в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере трех человек. Сообщается также о раненых. Mixnews вел прямую трансляцию последовавших за этим событий. МИД Латвии также категорически осудил теракт в Стокгольме и выразил глубокое соболезнование семьям погибших.