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Решение нанести ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат было глупым и не эффективным. Такое мнение в рамках специального выпуска программы "Baltkom-online" на радио Baltkom высказал востоковед, президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

"Очередная глупость. В данном случае Трампа спровоцировали те самые люди, которые теперь будут его за это шпынять. Развели Трампушку, нашего, Дональда. Это многое говорит о его способах принятия решений. Известно о 59 выпущенных ракетах, половина до базы не долетела, погибло 7 человек в результате атаке. Получается 10 ракет на одного военнослужащего потребовалось. Это говорит, насколько нерезультативна и высока цена вопроса, и как действуют вооруженные силы США", - сказал Сатановский.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.