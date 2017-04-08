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Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин считает, что химическая атака в сирийском Идлиб, которая стала поводом для ракетного удара США по позициям сирийской армии, могла быть постановочной.

"Асад не мог использовать химическое оружие. Во-первых, у него его просто нет. Международные инспекторы об этом отчитались еще год назад. К тому же такие действия ему не выгодны – он объективно побеждает. И даже технически он это дело не мог осуществить, судя по той картинке, которую мы видели в СМИ. Я думаю, что террористические организации могли захватить какую-то часть химического оружия. У Асада же сейчас ничего не осталось. Кроме них, никому не было выгодно применять это оружие. И то, как отреагировали США - это доказывает. Они нанесли удар без всякого расследования”, - сказал Никулин в интервью радиостанции Baltkom.

Он также считает, что в случае примения химического оружия сирийской армией последствия были бы гораздо страшнее.

"Если бы была применена ракета с зарином – то была бы накрыта гораздо большая площадь. Квадратный километр, как минимум. Газ же применили как-то иначе. И еще, что говорит в пользу того, что это похоже на постановку - я вижу пострадавших мужчин и детей, но не вижу женщин. На них что газ не действует? Все это наводит на мысли о возможной постановке", - сказал Никулин.

Американские ВМС в ночь на 7 апреля выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Трамп заявил, что отдал приказ об ударе в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвиняет сирийские власти. Удар был нанесен для предотвращения распространения химоружия и отвечает жизненным интересам США, подчеркнул американский президент. Российский лидер Владимир Путин назвал американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства.

Американские ВМС в ночь на 7 апреля выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Трамп заявил, что отдал приказ об ударе в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвиняет сирийские власти. Удар был нанесен для предотвращения распространения химоружия и отвечает жизненным интересам США, подчеркнул американский президент. Российский лидер Владимир Путин назвал американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства.