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В субботу в Даугавпилсе, в гостинице "Латгола", прошел 14-й чемпионат Латвии по спортивному "Что? Где? Когда?". Спортивный вариант этой международной игры отличается от всем известного телевизионного тем, что играет не одна команда из шести игроков. А сразу несколько команд соревнуются в том, кто даст больше ответов на предложенные вопросы.

По традиции, чемпионат Латвии проходит в Даугавпилсе, городе, где начали играть в "Что? Где? Когда?" еще в 1985 году. Там же в 2004-м состоялся первый чемпионат страны. На нынешнем чемпионате присутствовали 27 команд из Риги и Даугавпилса. Это больше, чем в прошлом году, но за счет команд из Риги. К сожалению, из-за демографической ситуации даугавпилсских команд становится все меньше.

Командам предстояло пройти четыре тура по 15 вопросов, составленных лучшими редакторами Международной ассоциации клубов "Что?Где?Когда?" . И уже третий раз подряд первое место завоевала команда X-promt, фавориты Рижского клуба знатоков. Она правильно ответила на 45 из 60 вопросов.

Второе и третье места тоже достались рижским командам. Рижане заняли почти всю первую половину итоговой таблицы. В соревновании, по традиции, участвовала и команда школьников - победители Латвийского школьного чемпионата. А победители Чемпионата Латвии будут представлять страну на чемпионате мира.