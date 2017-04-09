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Высшие должностные лица Латвии выразили соболезнования Египту в связи с произошедшими терактами.

Так, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что решительно осуждает теракты в Египте.

"Решительно осуждаю теракты в Египте, в результате которых погибли невинные люди! Выражаю соболезнования семьям погибших и всему народу Египта", - написал премьер.

Stingri nosodu teroraktus Ēģiptē, kas prasījuši nevainīgu cilvēku dzīvības! Izsaku līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un Ēģiptes tautai! — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) April 9, 2017

Свои соболезнования близким погибших выразила и спикер Сейма Инара Мурниеце.

"Решительно осуждаю теракт в Коптской церкви в Египте. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", - написала Мурниеце.

Asi nosodu teroraktu kristiešu koptu baznīcā Ēģiptē. Izsaku visdziļāko līdzjūtību upuru un cietušo ģimenēm un tuviniekiem. — Ināra Mūrniece (@IMurniece) April 9, 2017

Также свои соболезнования выразил и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Я решительно осуждаю еще одно жестокое нападение на христиан-коптов в Египте. Выражаю мои глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв", - написал Ринкевич.

Добавим, президент Латвии Раймонд Вейонис пока не выразил соболезнований Египту.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, сегодня, в Вербное воскресенье в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия прогремели взрывы. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Ответственность за атаки смертников взяла на себя группировка "Исламское государство".