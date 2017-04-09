Первые лица Латвии выразили соболезнования в связи с терактами в Египте
Высшие должностные лица Латвии выразили соболезнования Египту в связи с произошедшими терактами.
Так, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что решительно осуждает теракты в Египте.
"Решительно осуждаю теракты в Египте, в результате которых погибли невинные люди! Выражаю соболезнования семьям погибших и всему народу Египта", - написал премьер.
Stingri nosodu teroraktus Ēģiptē, kas prasījuši nevainīgu cilvēku dzīvības! Izsaku līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un Ēģiptes tautai!— Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) April 9, 2017
Свои соболезнования близким погибших выразила и спикер Сейма Инара Мурниеце.
"Решительно осуждаю теракт в Коптской церкви в Египте. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", - написала Мурниеце.
Asi nosodu teroraktu kristiešu koptu baznīcā Ēģiptē. Izsaku visdziļāko līdzjūtību upuru un cietušo ģimenēm un tuviniekiem.— Ināra Mūrniece (@IMurniece) April 9, 2017
Также свои соболезнования выразил и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Я решительно осуждаю еще одно жестокое нападение на христиан-коптов в Египте. Выражаю мои глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв", - написал Ринкевич.
Добавим, президент Латвии Раймонд Вейонис пока не выразил соболезнований Египту.
Напомним, как уже пиcал Mixnews, сегодня, в Вербное воскресенье в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия прогремели взрывы. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Ответственность за атаки смертников взяла на себя группировка "Исламское государство".