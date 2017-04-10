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Известная российская актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс приняла участие в специальном выпуске программы "Круглый стол" посвященном аутизме на радио Baltkom. В нем она рассказала о том, что постепенно на постсоветском пространстве меняется отношения к особенным детям. Их постепенно начинают принимать в общество.

У сына Эвелины Бледанс синдром Дауна. Узнав о диагнозе малыша она учредила благотворительный фонд "Синдром любви", который помогает детям и родителям, столкнувшимся с этой проблемой.

"Я мама особенного малыша. Мама ребенка с синдромом Дауна. Это смысл и цель моей жизни сегодня. Мой фонд "Синдром любви", занимается этой темой. Мы хотим доказать обществу, что наши дети такие же, как и все другие. Я считаю, что общество становится более лояльным и внимательным. И подвижки есть. Таких детей больше принимают. Я вижу что все больше родителей обычных детей хотят, чтобы их дети общались с такими особенными детками", - сказала Бледанс.

По ее словам, неправильно изолировать детей с синдромом Дауна от своих здоровых сверстников.

"Когда говорят, что дети должны развиваться в специальным домах или заведениях это неправильно. Дети с особенностями должны развиваться вместе с обычными детьми, чтобы перенимать их опыт, социализироваться. Я думаю, что успехи уже есть. И все больше людей хотят помогать и делать что-то полезное. Думаю, что мы на правильном пути", - сказала Бледанс.