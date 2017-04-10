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Латвийцы не могут рассчитывать на высокие пособия и зарплаты до того момента, пока не поменяют свое мышление и отношение к коррупции. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

По его словам, понятия теневой экономики и коррупции влияющие на благосостояние общества, прежде всего связаны с морально этическими нормами самого общества.

"Нам нравится сравнивать себя со странами Скандинавии. Говорить, что там высокие пособия, низкий уровень безработицы. Но надо не забывать, что там гораздо выше этически-моральный статус. Эти люди действительно горды тем, что они платят все налоги, что у них меньше коррупции и мошенничества. И это вопрос морали и этики в нашей повседневности", - сказал он.

Напомним, в начале апреля Министерство финансов Латвии начало социально-информационную кампанию "Движение против мошенничества" под названием #atkrаpies. Главная и долгосрочная задача которой - добиться того, чтобы общество перестало терпимо относиться к мошенничеству.