Минфин: не покончим с мошенничеством – не видать нам высоких пособий (6)

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Эксклюзив | 10 апреля 2017 года, 10:53

Латвийцы не могут рассчитывать на высокие пособия и зарплаты до того момента, пока не поменяют свое мышление и отношение к коррупции. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

По его словам, понятия теневой экономики и коррупции влияющие на благосостояние общества, прежде всего связаны с морально этическими нормами самого общества.

"Нам нравится сравнивать себя со странами Скандинавии. Говорить, что там высокие пособия, низкий уровень безработицы. Но надо не забывать, что там гораздо выше этически-моральный статус. Эти люди действительно горды тем, что они платят все налоги, что у них меньше коррупции и мошенничества. И это вопрос морали и этики в нашей повседневности", - сказал он.

Напомним, в начале апреля Министерство финансов Латвии начало социально-информационную кампанию "Движение против мошенничества" под названием #atkrаpies. Главная и долгосрочная задача которой - добиться того, чтобы общество перестало терпимо относиться к мошенничеству.

Комментарии 6
научитесь работать36 минут назад
А нам не нужны высокие пособия,нам нужны рабочие места и стабильная до достоинству оплачиваемая работа.Что бы можно было бы жить,а не выживать.
И давно никто не сравнивает Латвию со Скандинавией.Нам до неё как до Луны. Наши правители своими способностями опустили нас давно ниже Эстонии и Литвы.Нам до их уровня бы теперь дотянуться.В Эстонии все для людей и бизнеса.В Латвии только карательные органы работают и все для чиновников.Вот отсюда и разница.В Эстонии увеличивают пенсии ,а в Латвии говорят,что их скоро вообще не будет.И медицины нет.Смысл платить налоги утрачиваются в мыслях людей, от отсутствия этих двух главных в жизни необходимостей.
Научитесь править и направлять собранные налоги на нужды людей,а не так как сейчас на старый металлолом и повышение зарплат Министрам и депутатам.

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леший34 минуты назад
на какой планете живёт этот Алексис?----по ходу министерство финансов и является ОСНОВНЫМ плательщиком налогов за ВСЕХ жителей--- с таким гонором и на свободе?---это недоработка КНАБа
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eiroskeptiki.lv40 минут назад
Ты тут это все рассказываешь кому и для чего? Ты это все правительству скажи!
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