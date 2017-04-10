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В современной российской политике невозможно делать прогнозы, и что произойдет в ближайшее время, порой не знают даже министры, такое мнение в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom высказал российский и украинский журналист, бывший гендиректор и главный редактор телеканала НТВ Евгений Киселев.

"Владимир Владимирович Путин живет в каком-то придуманном мире, чем дольше он президент, тем больше он отрывается от реальности. Впрочем, это свойство любого, кто находится на вершине власти. Как сказал мне один украинский политолог - в России на небесах есть один Путин, а далеко-далеко под его ногами копошатся миллионы всех остальных. Его круг предельно сузился, он никому не доверяет и ни с кем не делится информацией. Он закапсулировался, и подчас даже министры не понимают, какие решения сейчас принимаются и что будет дальше. Картина мира в голове Владимира Владимировича Путина и в головах у его окружения крайне далека от реальности, и порой начинает казаться что они искренне верят в то, что говорят о происходящем в стране и в мире федеральные телеканалы, которым они сами же и диктуют, что говорить", - рассказал Евгений Киселев.

Такую манеру работы российского президента журналист считает наследием его прежней работы в разведке.

"Бывших разведчиков не бывает, эта профессия становится второй натурой. А в разведке каждому положено знать только то, что положено, но ни в коем случае не больше. Дали тебе отнести и положить пакет - отнеси и положи, а знать что там, бомба или батон, тебе не нужно. Ты - своего рода "человек-функция". И все российское правительство и сам президент сейчас так и работают. Спрогнозировать, что там произойдет - невозможно. Кремль - это черный ящик, и о событиях можно судить, только когда что-то произошло", - считает Евгений Киселев.