Эксклюзив |

в Риге открылся семинар НАТО, на котором военные лидеры командных структур НАТО дискутировали о стратегически важных вопросах и вызовах международной безопасности. Среди участников были 63 генерала НАТО.

11 апреля 2013 года композитор Раймондc Паулс заявил журналистам, что после 10 лет участия в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» твердо решил из него уйти. Пояснив, что не только вышел из состава жюри, но и не планирует посещать концерты в Дзинтари. По словам Маэстро, он устал от упреков, которые ему ежегодно приходится выслушивать в связи с конкурсом с разных сторон — в частности, в том, что он «продался русским».



11 апреля 2012 года с участием президента Берзиньша был торжественно спущен на воду патрульный корабль P-07, которому было дано название «Виесите».

В тот же день в 1-ой Рижской государственной гимназии премьер-министр Валдис Домбровскис прочёл лекцию на тему «Экономический прорыв».

В тот же день в Даугавпилсе открылся Латгальский форум.

11 апреля 2011 года Центральная избирательная комиссия постановила, что сбор подписей в поддержку поправок к Сатверсме о полном переводе латвийских школ на латышский язык обучения состоится с 11 мая до 9 июня.



В тот же день лучшей латвийской монетой 2010 года была признана «Янтарная монета», дизайн и гипсовую модель которой разработал художник Агрис Бикше. В каждую монету включен маленький кусочек янтаря. По замыслу художника, цилиндр с янтарем является зрачком глаза. Девиз новой монеты: «И через 40 миллионов лет янтарь в первый раз увидел человека...».

В тот же день вышел номер латышского журнала Playboy, где экс-президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью призналась, что так и не выучила русский язык из-за поведения русскоязычных школьников накануне реформы-2004. «Это было в тот момент, когда русская молодежь вышла на улицу и сказала, что им слишком тяжело изучать по-латышски еще один предмет. Тогда у меня пропала всякая мотивация в своем возрасте пытаться освоить этот [русский] язык» — сказала Вайра.

11 апреля 2010 года в 3 часа утра недалеко от Саласпилса на путепроводе автомобиль Audi столкнулся с бобром и упал c эстакады на железнодорожные пути. В автомобиле находились три человека. Все они остались живы, но получили травмы и были доставлены в больницу.

11 апреля 2009 года министр юстиции Марекс Сеглиньш заявил, что после отказа продавщицы ответить ему по-латышски, он полон решимости укреплять позиции латышского языка. «Знаю конкретную сеть магазинов, которую по известным обстоятельствам называть не буду, продавщицы которой, даже если я туда иду - то есть, они не смотрят новости на латышском языке и не читают латышские газеты, - и продавщица даже не знает, с кем говорит, отказываясь говорить по-латышски. Даже проявляя нечто вроде неуважения, если ты стараешься говорить по-латышски. Ясно, что там будут языковые проверки», - сказал министр.

11 апреля 2008 года президент Валдис Затлерс в интервью, опубликованном в газете «Диена», предупредил, что в последующие месяцы обществу придётся трудно, поэтому жителям страны следует включить свой инстинкт выживания.

11 апреля 2007 года суд Латгальского предместья Риги приговорил управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения сына председателя комиссии сейма по национальной безопасности Дзинтарса Яунджейкарса Петериса к 11 суткам ареста и денежному штрафу в размере 500 латов. Примерно в шесть утра 3 февраля дорожная полиция остановила на улице Валмиера в Риге машину, за рулем которой сидел 18-летний Петерис Яунджейкарс, и после того, как он несколько раз выдохнул в алкометр и были проверены его документы, он был доставлен в Государственное наркологическое агентство.Анализы показали, что Петерис Яунджейкарс находился за рулем в состоянии наркотического опьянения - в его организме были обнаружены следы MDMA, или extasy.

В тот же день первый секретарь посольства Латвии в Ирландии Иварс Ласис сообщил, что за первые три месяца 2007 года в Ирландии родилось 75 детей, при посредничестве латвийского посольства получивших персональные коды и гражданство Латвии. По подсчетам посольства, реальное количество жителей Латвии в Ирландии может достигать 40 тысяч.



11 апреля 2006 года в Даугавпилсе президент Вайра Вике-Фрейберга открыла обновлённую синагогу.

В тот же день латвийская авиакомпания airBaltic начала прямые полеты из Риги в Симферополь. Перелет занимал 2 часа 30 минут.

11 апреля 2005 года приступили к работе патрули по предотвращению сжигания старника, которые должны были каждый день выезжать в наиболее опасные в этом отношении районы - Рижский, Валмиерский, Елгавский и Лиепайский.Задача патрулей - выявление случаев и угроз сжигания сухой прошлогодней травы в целях их предотвращения в сотрудничестве с ответственными службами, информирование жителей об опасности и вреде сжигания старника.

В тот же день банк Latvijas Unibanka стал называться SEB Latvijas Unibanka, были заменены вывески на трех зданиях банка. Чтобы отразить принадлежность к международной финансовой группе SEB.

11 апреля 2004 года в Юрмале в честь городского праздника транспортное предприятие Jūrmala SV объявило акцию «Зайцы едут без билета». Любой пассажир, в костюме зайца мог целый день кататься в городских маршрутных автобусах бесплатно.

11 апреля 2003 года в правительственном департаменте коммуникаций.сообщили, что премьер-министр Эйнарс Репше ежедневно получает писем от жителей Латвии втрое больше, чем его предшественники. За период с 7 ноября 2002 года по 11 апреля 2003 года поступило 2020 писем, адресованных правительству, премьеру и Бюро по предотвращению нелепостей.

В тот же день многократный чемпион Латвии по триалу на велосипеде Кристапс Скудра, после отказа Латвийского телевидения разрешить ему совершить на велосипеде восхождение по ступеням здания телецентра до верхнего этажа, договорился провести эту акцию в Доме печати.

В тот же день состоялось первое собрание Латвийской группы поддержки геев и лесбиянок. На него пришли 9 человек.

11 апреля 2002 года президент Вайра Вике-Фрейберга провозгласила поправки к закону «О праздничных и памятных днях», предусматривающее объявление 4 мая, дня провозглашения независимости Латвии, праздничным.

В тот же день Сейм дал согласие на привлечение к административной ответственности депутата Яниса Юрканса. 24 февраля Юрканс был уличен в превышении скорости на Бривибас гатве. На участке улицы, где максимальная разрешенная скорость составляет 50 километров в час, Юрканс ехал на Volvo S80 со скоростью 84 километра в час. Машина принадлежит супруге депутата Илзе Кристине Юркане. Депутат свою вину признал.

В тот же день в Литве Каунасский окружной суд обвинил латвийского велосипедиста Юрия Силовса в контрабанде валюты в крупных масштабах и назначил ему наказание в виде 5 лет тюремного заключения. Силовс категорически отрицал свою причастность к контрабанде валюты, утверждав, что заработал эти деньги по контракту в профессиональным велоклубом Cofidis и просто не знал, что на литовской таможне деньги надо было декларировать.



11 апреля 2001 года у посольства Латвии в Киеве прошел несанкционированный пикет представителей национал-большевистской партии - у здания посольства собралось около 20 национал-большевиков, которые выкрикивали различные лозунги, в том числе и на ломаном латышском языке «Да здравствует советская Латвия!». А ночью на стенах здания посольства и расположенного напротив дома появились оскорбительные надписи. Пикетирующие сожгли латвийский флаг и куклу президента Латвии, после чего сделали попытку расписать забор возле посольства, но попытка была пресечена милицией.

11 апреля 2000 года заседание правительства Андриса Шкеле длилось всего 7 минут, в повестке дня было два вопроса, в том числе продление полномочий тогдашнего гендиректора Агентства приватизации Яниса Наглиса. Это заседание стало рекордным по быстроте. Рекорд был побит 24 июля 2012 года, когда заседание шло 19 минут, но было рассмотрено более 40 вопросов.

В тот же день журнал Klubs сообщил, что 8 из 12 партий, в том числе, представленные в Сейме, присвоили присланный в ходе журналистского эксперимента 1 доллар США, который по закону должны были перечислить на специальный счет министерства юстиции. В предусмотренном законом порядке действовали ТБ/ДННЛ, Крестьянский союз Латвии, социал-демократы и «Латвийский путь». Возглавляемая премьером Андрисом Шкеле Народная партия, Новая партия и политическая организация «За права человека в единой Латвии» не перечислили доллар на счет министерства. Не сделали этого и более мелкие, не представленные в сейме партии, которым был прислан доллар.

11 апреля 1999 года в музее -резиденции Карлиса Улманиса «Даудери» солдат срочной службы из штаба батальона Земессардзе, неосторожно обращаясь с оружием, застрелил своего товарища по службе.

11 апреля 1996 года газета «Диена» под заголовком «Жена скормила мужа собакам» писала о суде над 48-летней рижанкой Татьяной Смирновой, которая, не выдержав издевательств мужа, убила его, а труп расчленила, сварила и пыталась накормить собак. «Подсудимая полностью признала свою вину, и сказала, что она нисколько не жалеет о содеянном», писала газета.



11 апреля 1992 года в Лиепае, в Торговом канале, на катере КА-04 «Самс» (бортовой номер 101) был впервые поднят военно-морской флаг Латвийской Республики. Это день считается праздником латвийских военных моряков.

11 апреля 1990 года, по некоторым данным, в Латвии был демонтирован первый памятник Ленину — в Смилтене. По другим данным, в этом городе памятник вождю сломали 29 августа.



В тот же день в швейцарском городе Лугано открылся международный форум «Латвия в Европе».

11 апреля 1989 года Первому секретарю ЦК Компартии Я. Вагрису и председателю Президиума Верховного Совета Латвийской ССР А. Горбунову пришло обращение из Пыталовского района Псковской области от первого секретаря райкома партии Н. Воробьева и председателя райисполкома В. Антонова. В котором, помимо прочего сообщалось: «Участились также случаи письменных обращений и телефонных звонков в Пыталовский райком КПСС и райисполком за подписью Ю. Добелиса и Э. Репше, призывающих агитировать пыталовских жителей за присоединение к Латвийской ССР».

11 апреля 1952 года в Лондоне на конференции организации бывших латышских легионеров Ваффен СС Daugavas Vanagi было принято предложение штандартенфюрера Вилиса Янумса отмечать 16 марта День латышского легиона.



11 апреля 1936 года Карлис Улманис присвоил сам себе полномочия президента Латвии. В 10.30 в Белом зале Рижского замка президент Альберт Квиесис расписался в замковой книге о сдаче должности, а президент министров Карлис Улманис — о ее принятии. Позже состоялись торжественное заседание правительства, возложение венков на Братском кладбище и богослужение.

11 апреля 1930 года в Риге на бывшей фабрике «Проводник» на Ганибу дамбис разгорелся пожар. При его тушении погибли двое пожарных.

11 апреля 1923 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Советскую границу миновали и прибыли в Латвию два вагона с 126 церковными и кладбищенскими колоколами, которые были в 1915 году эвакуированы в Россию».

Фото - president.lv, bank.lv, sargs.lv, panzer.vip.lv, vaira.narod.ru, журнал "Атпута".