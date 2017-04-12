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в Риге на доме по улице Базницас, 41/43 была открыта мемориальная доска в честь выдающегося хоккейного тренера Виктора Тихонова, который жил в этом доме с 1973 по 1977 годы, когда был главным тренером рижского «Динамо». Доска создана скульптором Андреем Гелзисом.

12 апреля 2015 года пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс сообщил, что к апрелю из обращения было изъято 37,4% латовых монет на сумму 27,3 млн латов (143 млн штук) и 94,6% латовых банкнот на сумму 928,5 млн латов (4,6 млн штук). И что латвийцы еще не обменяли 345,9 млн латовых монет общим весом 795 тонн. Больше всего из обращения не было изъято монет малого номинала по 1 и 2 сантима - 242,7 млн штук. Латвийцы также не поменяли 24,6 млн однолатовых монет, а из банкнот больше всего на руках у населения остается пятилатовых - 1,8 млн штук и 20-латовых - 1 млн штук.



12 апреля 2014 года в Риге, в Тихом саду, был открыт памятник жителям Латвии, которые погибли во время войны в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы. В открытии памятника приняли участие мэр Риги Нил Ушаков, глава МВД Латвии Рихардс Козловскиc, командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймондс Граубе, представители ветеранских организаций из стран Балтии и России.В основании памятника расположена раскрытая мраморная книга, где написаны имена погибших в Афганистане жителей Латвии.

12 апреля 2013 года член партии «Единство» Хосам Абу Мери заявил, что не будет баллотироваться на муниципальных выборах в Риге, в том числе и из-за внутренних интриг в партии.

В тот же день владелец продовольственного предприятия DK Daugava Айгар Вайварс продал 40,3% долей его капитала российскому молокоперерабатывающему предприятию «Гоголь-моголь». Как Вайварс сообщил порталу Nozare.lv, сумма сделки — 1,8 млн. евро — позволила ему погасить все обязательства перед кредитором DK Daugava — АО Swedbank, который требовал вернуть заем на сумму 1,17 млн. латов.

12 апреля 2011 года Юридическая комиссия Сейма одобрила изменения в регламенте Сейма, согласно которым депутат может быть направлен на проверку знаний государственного языка. Соответствующий запрос должны подать не менее десяти депутатов, которые сомневаются в том, что их коллега знает язык в достаточном объеме.

В тот же день правительство решило образовать Совет по делам демографии во главе с премьер-министром и утвердила положение о нем. Согласно положению, Совет по делам демографии - консультативная и координирующая госинституция, созданная для содействия проведению государственной демографической политики и ее проведения на всех уровнях госуправления.



В тот же день, утром, в Восточной больнице Риги умер изобретатель противовирусного препарата ремантадин Янис Полис.



12 апреля 2010 года в Большой ауле Латвийского университета прошло официальное открытие движения «За лучшую Латвию».

В тот же день в Риге около 15.30 в полицию позвонили близкие некоего мужчины, сообщив, что он закрылся в квартире на улице Ницгалес и грозит взорвать себя и весь многоквартирный дом, потому что ему надоело жить. На место происшествия прибыл патруль полиции. В течение получаса мужчину удалось уговорить открыть дверь. Он находился в состоянии опьянения.

12 апреля 2009 года стало известно, что девять латвийских депутатов в целом 278 раз выступали на пленарных заседаниях Европарламента в Страсбуре и Брюсселе, что значительно меньше аналогичных показателей эстонских или литовских депутатов. За это же время шесть эстонских депутатов выступали более 460 раз, а 13 литовских - 840 раз. Представители Мальты, которую представляют всего пять депутатов, успели выступить 343 раза.

12 апреля 2008 года лидер объединения ТБ/ДННЛ Робертс Зиле, обращаясь к участникам конференции объединения, указал, что по-прежнему надо быть очень внимательными и осознавать исходящие от России угрозы, несмотря на то, что Латвия вступила и в ЕС, и в НАТО.

В тот же день в Риге, в Межапарке, состоялся «Песенный субботник», в котором приняли участие несколько сотен участников Праздника песни и танца. Они занимались весенней уборкой территории, а также имели возможность опробовать эстраду после реконструкции.

12 апреля 2007 года газета NRA сообщила о том, что в течение последних дней работникам и клиентам аэропорта Rīga приходится переживать неприятные минуты. Потому что приходом весны активизировались огородники, которые привозят на свои участки навоз, а также фирмы, выращивающие овощи. Больше всего неприятностей приносит ветер, дующий со стороны Марупе. Букет сомнительных ароматов тревожит не только сотрудников аэропорта, но и многочисленных туристов, прилетающих в Ригу. Специалисты по окружающей среде отмечали — использование навоза разрешено, а запретить его или оштрафовать огородников нельзя.

12 апреля 2006 года правление объединения ТБ/ДННЛ решило не принимать в свои ряды депутата Cейма Латвии Александра Кирштейнса.

В тот же день бронзовый призер Туринской Олимпиады латвийский саночник Мартиньш Рубенис сообщил, что объявит голодовку в знак протеста против осуществляемых в Китае репрессий.

В тот же день три звезды, венчающие памятник Свободы в Риге, были демонтированы для реставрации.

12 апреля 2005 года правительство решило выделить 10 тысяч латов на реновацию и реставрацию Саласпилсского мемориального ансамбля и поручило Министерству культуры подготовить предложения к поправкам к госбюджету для получения еще 26 тысяч латов.

В тот же день полиция Лиепаи в 23.15 получила известие из травмпункта центральной городской больницы о драке трех девушек в детском доме на улице Лабрага 11. Одна из участниц драки - Екатерина 1988 года рождения - была госпитализирована. "Это первый случай за 14 лет, когда после драки кто-то попадает в больницу", сказала директор детского дома Анита Вижла.



12 апреля 2004 года ночью исторический центр Кулдиги охватил сильнейший пожар. В течение нескольких часов пламя поглотило девять построек, в том числе представлявших историческую ценность. Это был самый крупный пожар в Кулдиге за последние 50 лет. Специалисты выяснили, что первоначально очаг возгорания находился в сарайчике на ул. Смилшу, откуда из-за сильного ветра пламя перекинулось на другие здания. Полицией были задержаны подростки 13 и 14 лет, которые признались, что пробрались в сарай, чтобы покурить. Старший из них предложил сжечь сарайчик и бросил окурок в хранившиеся в нем дрова и бумагу.

12 апреля 2003 года снятый с должности мэр Даугавпилса Рихардс Эйгимс заявил, что намерен подарить местному центру пенсионеров установленный в свое время за личные деньги огромный аквариум из своего кабинета. Руководитель Центра пенсионеров и инвалидов Мария Воробьева с радостью восприняла эту идею, сказав, что аквариум центру очень нужен.

12 апреля 2002 года посол Латвии в Великобритании Имантс Даудишс принял у президента Вайры Вике-Фрейберги верительные грамоты для дальнейшего исполнения обязанностей посла Латвии в Ирландии. Но вручить грамоты он не успел, потому что 14 апреля скоропостижно скончался.

12 апреля 2000 года исполняющий обязанности президента России Владимир Путин удовлетворил ходатайство о приеме в гражданство Российской Федерации латвийского ветерана войны Василия Кононова.

В тот же день Андрис Шкеле вручил президенту Вайре Вике-Фрейберге прошение об отставке с поста премьер-министра. Таким образом, Шкеле ушел с этой должности в третий раз.

В тот же день во время ремонта канализационного коллектора на улице Кришьяна Валдемара напротив здания Рижской думы найден человеческий череп.

12 апреля 1999 года телефоны руководителей крупнейших предприятий Латвии были отключены от правительственной телефонной централи.

12 апреля 1998 года вступил в силу договор между Латвией и Андоррой о взаимном отказе от виз.

В тот же день около 20 часов бывший заместитель председателя Сейма, депутат от партии ТБ/ДННЛ Айгарс Йиргенс, находясь за рулем собственной легковой машины, в Юрмале на улице Йомас, врезался в дерево.

12 апреля 1997 года оператор мобильной связи "Балтком GSM" зарегистрировал пятитысячного клиента.

12 апреля 1995 года Сейм принял закон о статусе бывших граждан СССР, согласно которому, эти граждане, не имевшие никакого другого гражданства, постоянно прописанные и жившие в Латвии до 1 июля 1992 года, могли получить паспорт негражданина.



В тот же день начало работу Бюро по защите Конституции Латвии - главная латвийская спецслужба.

12 апреля 1990 года первый секретарь ЦК ЛКСМ Латвии Янис Урбанович отозвал своё избрание членом ЦК КПЛ.

12 апреля 1961 года, по утверждению писателей Вайля и Гениса, первый секретарь ЦК Компартии Латвии Арвидс Пельше предложил переименовать Ригу в Гагарин. Но никаких документальных подтверждений этого нет.



12 апреля 1942 года вечером по рижскому радио прозвучала первая передача для латышских солдат-добровольцев. «В дальнейшем такие передачи будут каждое воскресенье в 19.30», сообщила газета «Тевия».

12 апреля 1941 года газета «Падомью Латвия» опубликовала решение Рижского исполкома с указанием районов города, в которых было запрещено содержать коров, коз и свиней. Это центр, берег Даугавы и жилой район Межапарка.

12 апреля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» продолжила публикацию поступивших президенту Улманису телеграмм с выражением признания и доверия. «Из Абрене пишут: «Сегодня жители и работники учреждений города и округа Яунлатгале празднуют возвращением имени древней латышской земли Абрене и покорно просят Вас, высокоуважаемый господин президент, принять нашу самую сердечную благодарность и душевное спасибо за выданную награду — 10 тысяч латов округу и 5 тысяч — городу. Мы, абренцы, счастливы, что Вы дали нашему городу и округу древнее историческое название латышской земли и обещаем со всем сердцем и силами заботиться и защищать эту землю латышских предков».

12 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: « Новый закон о борьбе с пьянством запрещает производителям алкогольных напитков рекламировать свои товары в газетах, на улицах и других публичных местах и т.д. Реклама не разрешается даже на стенах и витринах мест продажи алкогольных напитков. Пивовары, нашли, однако, следующий выход из положения: к праздникам они разослали по почте гражданам письма с приглашением запастись напитками. Этот вид рекламы в суровом законе о борьбе с пьянством не предусмотрен».

12 апреля 1918 года на совместном заседании ландтаги Курляндии, Лифляндии и Эстляндии проголосовали за отделение прибалтийских земель от России и создание отдельного государства, связанного с Германией.



12 апреля 1864 года недалеко от Нереты упал метеорит, который получил международное название Нерфт. Это один из четырех известных метеоритов, упавших на территории Латвии. Однако в настоящий момент все его части находятся за пределами страны, один осколок в 25 граммов выставлен на продажу на интернет-аукционе eBay за 9 995 долларов.

Фото - mixnews.lv, sab.gov.lv, meteoriti.lv, Андрей Шаврей, газеты "Час" и "Тевия"