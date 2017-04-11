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Венера – вторая планета от солнца. Она названа в честь древнеримской богини любви, но по сравнению с ней Марс, названный в честь бога войны, –образец кротости и добродушия. Условия на Венере по-настоящему адские: атмосфера из углекислого газа, облака из серной кислоты, чудовищное давление, высокие температуры.

Венеру исследовали с помощью специальных зондов, и некоторые из них действительно смогли добраться до поверхности планеты, позволив специалистам изучить ее состав.

Недавно ученые из США и России заявили о том, что планируют совместный проект по изучению Венеры.

«Болото на Венере… Это представлялось межпланетникам абсурдным. Более абсурдным, чем пальмовые рощи на Луне или стада коров на голых пиках астероидов. Белесый туман вместо огненного неба и жидкий ил вместо сухого, как пламя, песка. Это ломало давно и прочно установившееся мнение и являлось само по себе открытием первостепенной важности. Но вместе с тем это невероятно усложняло положение, ибо было неожиданностью. А ведь ничто так не портит серьезное дело, как неожиданность», - так писали про Венеру в своем романе “Страна багровых туч” Аркадий и Борис Стругацкие.

Сегодня ученые знают о Венере гораздо больше, чем в начале 60-х, когда Стругацкие написали этот роман, но загадок и неожиданностей там тоже, похоже, по-прежнему немеряно.

В среду в эфире радио Baltkom пройдет “Круглый стол” на тему “Венера”. Мы пригласили в студию химиков, астрономов, специалистов по робототехнике, деятелей культуры и искусства, чтобы поговорить об этой планете и ее влиянии на Землю и жизнь человечества.

В прямой эфир с нашей студией согласился выйти профессор Леонид Ксанфомалити, специалист по исследованию планет Солнечной системы, главный научный сотрудник и руководитель лаборатории фотометрии и ИК-радиометрии отдела физики планет и малых тел Солнечной системы Института космических исследований РАН. Именно ему принадлежит открытие электрической активности атмосферы Венеры, которое было сделано с помощью советских аппаратов “Венера”. Впоследствии эти данные были подтверждены и американскими зондами. Кроме того, Ксанфомалити выдвинул концепцию вулканизма Венеры, которая также была позднее подтверждена.

В 2012 году после применения современных методов обработки изображений к фотоснимкам, полученным советскими космическими аппаратами "Венера-9", "Венера-13" и "Венера-14", Ксанфомалити высказал сенсационную гипотезу о возможном обнаружении жизни на поверхности Венеры. Эта гипотеза пока не доказана.

Также в эфир радио Baltkom согласились выйти: ведущий научный сотрудник лаборатории “Космическая погода” Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Тамара Бреус, официальный представитель Европейского космического агентства Рене Пишель, руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев, писатель-фантаст, ученик Аркадия и Бориса Стругацких Николай Ютанов.

Своими мыслями о Венере с журналистами радио Baltkom поделятся ведущие британские писатели-фантасты Мэтью Де Абайуа, автор романа "Красные люди", и Максим Якубовский, экс-председатель президиума премии им. Артура Кларка, которая ежегодно присуждается лучшему фантастическому произведению Великобритании.

Время эфира с 13 до 15 часов. Ведущие Вадим Радионов и Константин Ранкс.