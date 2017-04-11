Эксклюзив |

Бывший главный редактор и генеральный директор телеканала НТВ Евгений Киселев, который в последние годы живет и работает в Киеве, располагает информацией о том, что все ведущие российские федеральные СМИ получили четкие указания о том, как освещать тему убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

"С Павлом Шереметом абсолютно загадочная вещь. Все версии, которые были выдвинуты после убийства, не подтвердились. Почему? Кто? За что? Никто не взял на себя ответственность. Не последовало никаких шагов, которые многие прогнозировали. Ожидали, что в российских СМИ поднимется шум на тему, мол, смотрите, в Киеве убивают даже тех журналистов, которые поддерживают власть на Украине и критикуют Путина. Нет, ничего подобного. Более того, по моей информации, по всем ведущим российским СМИ прошла тихая, но строгая команда: никаких плясок на костях. Было дано указание освещать сухо, без комментариев с политическим подтекстом", - сказал Киселев.

По его словам, выдвигалась версия о том, что убийство связано с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Была конспирологическая теория о том, что это убийство организовали российские спецслужбы для того, чтобы скомпрометировать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Известно, что между Москвой и Минском возникают трения, Москве не нравятся его заигрывания с Западом, какие-то антироссийские высказывания. Якобы российские спецслужбы устроили это покушение, чтобы повесить его потом на Лукашенко (Шеремет был гражданином Белоруссии и ярым критиком Лукашенко – прим.ред.). Ничего такого тоже не произошло. Покойный Павел Шеремет был позитивным и неконфликтным человеком. Следователи, которые ведут это дело, в тупике. Я с ними общался – у них действительно нет ни одного следа. Это загадка", - подчеркнул Киселев.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, на котором он выехал из дома на работу.