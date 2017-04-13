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ночью в Даугавпилсе на улице Лиепаяс бобер напал на мужчину. Как писала местная газета«Сейчас»: «Когда понял, что животное бежит прямо на него, Сергей пытался отпугнуть его, но банальное „кыш-кыш“ не сработало, и бобер напал на него, впившись в левую ногу. Мужчина отбросил его, потом пытался ударить его, буквально отбивался от агрессора изо всех сил. Но бобер не отступал. В итоге Сергей оказался повален на асфальт, а животное терзало его конечность». В полиции сначала не поверили звонку пострадавшего, но все-таки приехали и доставили его в больницу.



Тем же вечером в Рижском порту работники управления таможенной полиции Службы госдоходов в грузе древесного угля из Парагвая обнаружили 60 килограммов кокаина на сумму почти 6 миллионов евро. Кокаин был спрятан в двойном дне пакетов с углем. Наркотики были так искусно спрятаны, что груз без проблем прошел и таможенный сканер, и проверку кинологов с собаками. «Контрабанды кокаина такого масштаба в Латвии в последние годы не было. За весь прошлый год таможенная и Государственная полиция вместе обнаружили всего 5,43 грамма кокаина», - рассказал начальник управления Эдийс Цейпе.

13 апреля 2015 года Бюро по защите Конституции отказало в доступе к государственной тайне директору Государственной канцелярии Элите Дреймане. Она имела специальный доступ первой категории к объектам, составляющим государственную тайну, на протяжении 14 лет.

В тот же день в Даугавпилсе, застряв в лестничной решетке, задохнулся 55-летний мужчина, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Мужчина был найден в подъезде многоквартирного дома на ул. Архитекту. Он застрял в решетке, которая отделяет лестничную клетку от чердака. Вероятно, мужчина был бездомным и хотел попасть на чердак дома.



13 апреля 2012 года в Риге прошел парад кораблей в честь 20-летия Военно-морских сил.

В тот же день лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в интервью телеканалу LNT заявил, что Нацобъединение считает необходимым предусмотреть в Латвии уголовную ответственность также за использование советской атрибутики. «Это в списке предстоящих и запланированных дел. НО не может понять, почему в публичных мероприятиях использовать тоталитарную символику запрещено, и в то же время, на улицах по-прежнему используются номерные знаки или одежда с атрибутикой Советского Союза, что является болезненным моментом для многих жителей Латвии» - сказал Дзинтарс.

В тот же день МИД Латвии осудил действия Северной Кореи, которая предприняла попытку запустить в космос ракету дальнего радиуса действия.

13 апреля 2011 года эстонская газета Оhtuleht сообщила, что большинство членов сборной Эстонии по биатлону требует, чтобы в новом сезоне действующий c прошлого года договор с главным тренером сборной, латвийским специалистом Марисом Чакарсом не продлевался из-за языкового барьера. Как писала газета, проблема в том, что Чакарс общается с подопечными на русском языке и не владеет английским в должной степени.



13 апреля 2010 года президент Валдис Затлерс с супругой посетили агрофирму «Тервете» и стали крестными родителями жеребёнка Решлии.

В тот же день депутаты Рижской думы утвердили планировку площади Латышских стрелков, а также приняли правила об использовании и застройке территории. На первом этапе планировалось завершение уже начатых работ - создание мемориала жертвам советского режима и реконструкция Музея оккупации. Планировалось также построить подземную автостоянку, а от площади к мосту - пешеходный переход.

13 апреля 2009 года ЦСУ сообщило, что в 2008 году на постоянное место жительства в другие страны, по официальным данным, переехали 6007 жителей Латвии.

В тот же день на свалке в Гетлини впервые в Латвии наблюдали тихоокеанскую чайку. Этот вид уникален не только для Латвии, но и для всего региона.Природный ареал тихоокеанской чайки - Дальний Восток России к югу от Корякского побережья Берингова моря, где они гнездятся, и Япония, куда они залетают.

13 апреля 2008 года стало известно, что Национальные вооруженные силы планируют за 273 934 лата отремонтировать радиостанции американского производства, покупка которых обошлась налогоплательщикам в миллионы латов.

13 апреля 2007 года Сейм принял обращение к НАТО, содержащее просьбу продлить миссию по охране воздушного пространства над Балтией до 2018 года.

В тот же день комитет Рижской думы по социальным вопросам постановил, что достигшие столетнего возраста рижане будут получать 100 латов ежегодно в месяц своего рождения. Заявление при этом писать не нужно.

13 апреля 2006 года результаты опроса, проведенного в марте центром социологических исследований Latvijas fakti показали, что жители Латвии больше всего доверяли школе, церкви и радио, меньше всего - политическим партиям, сейму и правительству. Больше всего латвийцы доверяли школе (58,8 рейтинговых пункта), церкви (50,7), радио (49,1), телевидению (41,6), погранохране (28), Банку Латвии (26,6), армии (25,1) и президенту страны (24,4).

13 апреля 2005 года Валкская полиция возбудила уголовное дело о краже из закрытого гаража в Седе трех мотоциклов советского производства. Старые мотоциклы были полностью восстановлены, но не предусмотрены для езды и не зарегистрированы. Кража был совершена путем взлома гаража в период с 8 по 11 апреля. Были украдены мотоциклы "Урал" 1962 года выпуска, ИЖ 1957 года выпуска и "Москва" 1951 года выпуска.

В тот же день премьер Айгарc Калвитис призывал Сейм не спешить с принятием декларации с осуждением тоталитарного коммунистического режима, в поддержку которой высказались партии правящей коалиции, поскольку это может повредить Латвии на переговорах о подписании договора о границе с Россией.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга была назначена спецпосланником ООН по вопросам реформ.

13 апреля 2004 года выдвинутая на пост еврокомиссара от Латвии Сандра Калниете, отвечая на вопросы в Европарламенте, подчеркнула, что, выполняя должностные обязанности, будет соблюдать интересы сообщества и ставить их выше личных. Калниете поблагодарила за предоставленную ей возможность стать "тенью" комиссара ЕС по сельскому и рыбному хозяйству Франца Фишлера.

В тот же день в рижском районе Чиекуркалнс 16-летняя девушка обнаружила во дворе под машиной похожий на взрывное устройство предмет. Оперативная группа выехала на место в полном составе, включая саперов. Прибыв на место, полицейские убедились, что девушка нашла действительно взрывное устройство - пластит с детонатором и пусковым механизмом, лежавшее на земле под автомобилем. Велико же было их удивление, когда они обнаружили, что взрывное устройство уже нейтрализовано нашедшей его девушкой - не думая о возможных последствиях своего поступка, она вырвала из него провода.

13 апреля 2003 года пресс-секретарь МИД Ретс Плесумс сообщил, что в Министерство иностранных дел Латвии пока не обратился ни один местный предприниматель, выразивший готовность принять участие в объявленной правительством США и ООН программе по восстановлению Ирака.

13 апреля 2002 года секретарь Latvijas pasts Эдий Шауерс, сообщил, что предприятие в конце лета планирует начать работы по расширению здания главпочтамта на Привокзальной площади и пристроить два дополнительных этажа.

13 апреля 2000 года в Алсвикской волости Алуксненского района полицейские и земессарги выкопали много обнаруженных на обочине лесной дороги снарядов, спрятанных алуксненским коллекционером боеприпасов. На глубине примерно метра были отрыты 40-литровая канна в полиэтиленовом мешке и облитый варом ящик, в которых оказалось 12 минометных снарядов, 6 артиллерийских снарядов и 12 гранат.

В тот же день руководитель парламентской следственной комиссии по делу о педофилии Янис Адамсонс в заключительном докладе назвал шесть должностных лиц, возможно, причастных к делу о педофилии.

13 апреля 1999 года правительство утвердило решение о приеме в Латвии возможных искателей убежища из Косово. Совет по интеграции Латвии в НАТО поддержал принятие 250 беженцев, но директор центра беженцев в Муцениеки Зане Бирковска сообщила, что ее центр мог бы принять только 100 беженцев из Косово.

13 апреля 1992 года вышел первый номер газеты Dienas Bizness. Тогда редакция размещалась на 13-ом этаже Дома печати, и в ней работали 13 человек.

13 апреля 1989 года на пленуме Рижского городского комитета Компартии Латвии 1-й секретарь Рижского ГК Арнольдс Клауценс сказал: «С Интерфронтом связывают и новое явление в нашей жизни, такое как забастовки... Их можно оценить только как проявление крайнего экстремизма, чуждого нашему социалистическому государству. Это не тот путь. Он несет за собой большие материальные потери, неуверенность в завтрашнем дне. И поэтому те, кто призывает бастовать, не найдут у нас поддержки. В прошедших от имени Интернационального фронта митингах проявилась опасность шовинизма, ультимативных требований к компартии Латвии, правительству республики».



13 апреля 1969 года в Риге 20-летний аспирант Латвийского университета Илья Рипс совершил попытку самосожжения у памятника Свободы. По одним сведениям, в руках у него был плакат «Свободу Чехословакии!», а по другим - плакат с протестом против дискриминации евреев и лишения возможности выезда в Израиль. Пламя потушили проходившие мимо моряки и избили аспиранта. Он получил легкие ожоги пальцев и груди. Рипс был отправлен в психбольницу. Ему было предъявлено обвинение по ст. 65 УК Латвийской ССР - «антисоветская агитация и пропаганда». После этого он пробыл два года в заключении, а в 1972 году, ему разрешили эмигрировать в Израиль. Где он стал выдающимся математиком и ортодоксальным иудеем, а также расшифровал тайный код Бога.



13 апреля 1942 года газета «Тевия» писала: «Рижские школьники помогают фронту. Учащиеся средних, профессиональных школ и техникумов вместе со школьниками двух последних классов Рижской основной школы в субботу и воскресенье приложили свои молодые силы к той работе, которая косвенно обеспечивает окончательную победу над большевистской опасностью. Участвуя в сборе цветных металлов у жителей рижских квартир, школьная молодежь снова подтвердила готовность латышского народа поддержать каждое мероприятие, которое обеспечит для нашей земли и всей Европы мир и счастливое будущее». Металлолом собирали для нужд немецкой армии по призыву рейхскомиссара.



13 апреля 1940 года газета «Яунакас Зиняс» под заголовком «Крокодилы в новом доме» сообщила: «В рижском зоопарке этой зимой закончено строительство помещения для рептилий. Оно обогревается центральным отоплением, при необходимости регулируется температура воды и песка. В помещении, построенном со стеклянными стенами, разместят также гигантскую змею, которую руководство зоопарка намеревается приобрести, как только позволит военная обстановка».



13 апреля 1925 года председатель Кабинета министров Густав Целминьш торжественно открыл Рижский ипподром. В своей речи он указал на государственное значение бегового спорта, после чего перерезал символическую ленту, протянутую вдоль дорожки. На соревнованиях в честь открытия первой пришла лошадь по имени Last-Sheet. Её владельцу Х. Лиепиньшу был вручён венок и памятный жетон.



13 апреля 1924 года президент Янис Чаксте открыл в здании Рижской биржи первый Латвийский шахматный конгресс. Он продолжался до 23 апреля и его главным событием были матчи с участием латвийских мастеров . Главный приз - премию в 300 латов и диплом гроссмейстера - получил Херманис Матисонс из Риги.

13 апреля 1900 года в честь 700-летия Риги новая улица города была названа именем епископа Альберта. С 28 апреля 1941 года – Фрича Гайля, с 16 апреля 1942 – Холландерштрассе, 23 октября 1944 – снова Гайля, а 16 декабря 1990 – Алберта.

13 апреля 1709 года в Риге во время наводнения был затоплен Домский собор, в подвалах которого погибла большая часть первого тиража Библии на латышском языке, переведенной пастором Глюком.

Фото - president.lv,svoboda.org, zudusilatvija.lv, газеты "Тевия" и "Яунакас Зиняс", журнал "Неделя".