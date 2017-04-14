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сотрудники посольства Нидерландов в Риге поддержали Европейский велосипедный фестиваль (Cycling Festival Europe) велопробегом по городу.

В тот же день Управление криминальной полиции Рижского региона сообщило о задержании трех человек, которые в январе в пунктах обмена валюты меняли на евро поддельные двухлатовые монеты. У задержанных было обнаружено примерно 200 поддельных двухлатовиков, предназначенных для обмена.

14 апреля 2014 года в Золитуде на развалинах рухнувшего магазина «Максима» начался первый следственный эксперимент. На уцелевшей части крыши был размещён надувной бассейн, который начали заполнять водой.

В тот же день с вывоза отдела периодики из здания на ул. Екаба, 6/8 начался переезд Национальной библиотеки в «Замок света».

В тот же день в Тракае (Литва) Комиссии по делам Европы парламентов стран Балтии и Польши поддержали идею создания европейского телеканала на русском языке. Как заявили парламентарии, Европе нужен сильный информационный источник на русском языке, основанный на ценностях независимой журналистики.

14 апреля 2013 года стали известны данные исследования «Хорошая школа: пожелания и оценка», проведенного Институтом консервативных идей Populares Latvija и центром исследования общественного мнения SKDS. Был задан вопрос, должны ли ученики и их родители преподносить учителям подарки на дни рождения, Рождество и др. Более половины, или 55% жителей Латвии считали, что ученики и их родители не должны преподносить подарки учителям.

14 апреля 2011 года портал Pietiek.com сообщил, что избранный в Рижскую думу по списку "Гражданского союза" депутат Янис Мартиньш Скуя лишился квартиры в Риге, на ул. Кр. Валдемара, за длительную невыплату ипотечного кредита на общую сумму 115 тысяч латов,

В тот же день Сейм утвердил депутатские полномочия экс-премьера Андриса Берзиньша ("За лучшую Латвию"), который занял место ушедшей в декретный отпуск Инесе Шлесере. Таким образом, в Сейме стало три депутата по имени и фамилии Андрис Берзиньш.

14 апреля 2010 года премьер Валдис Домбровскис в интервью Латвийскому радио на вопрос о том, не могут ли огромные долговые обязательства его сопартийца по "Новому времени", министра финансов Эйнарcа Репше помешать тому принимать объективные решения, ответил: «Я с этим совершенно не согласен. Зная г-на Репше, я могут утверждать, что при принятии своих решений он независим и объективен». Поданная Репше декларация о доходах государственного должностного лица свидетельствовала, что его долговые обязательства составляли 901 691 лат.

14 апреля 2009 года правительство поддержало ряд законопроектов, предусматривающих ликвидацию с 1 июня 2009 года Службы анализа информации.После оценки результатов сотрудничества САИ с органами госбезопасности и должностными лицами, а также экономической ситуации в стране было заключено, что «объем находящейся в обращении информации не является основанием для существования отдельного учреждения для обобщения и анализа представленной органами госбезопасности информации и подготовки предложений». Ссылась на секретность, САИ не называло количество своих сотрудников. Ранее говорилось, что их 19. Годовой бюджет САИ превышает 500 000 латов. Функции САИ не были переданы какому-то другому учреждению

В тот же день стало известно, что конце марта (а по другим данным — 28 февраля) в Латвии умер последний лив Виктор Бертхолдс, родившийся в семье, где говорили только на ливском языке, которым он пользовался в быту до самой старости. Бертхолдс родился в 1921 году и был последним из тех поколений ливов, в семье которого ливский язык был единственным и которым он активно пользовался в быту с момента своего рождения и до дня смерти своей жены. Ливский язык был родным языком покойного, а латышский он выучил только учась в школе. В тот год число официально зарегистрированных в Латвии ливов не превышало 140 человек.

14 апреля 2008 года Служба госдоходов сообщила, что раскрыла крупномасштабную схему легализации преступно добытых средств, в которой участвовали 160 компаний, в том числе строительные, и через которую за четыре месяца было легализовано 13,62 миллионов латов.

14 апреля 2007 года в окрестностях Инчукалнса пропала 13-летняя Юстина Легздиня. В поисках девочки участвовали более 200 человек, в том числе 60 военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Спустя почти месяц ее труп был обнаружен закопанным в карьере неподалеку от места исчезновения девочки. В декабре по этому делу был осужден ранее неоднократно судимый мужчина 1964 года рождения.

В тот же день Рижский окружной суд приговорил гражданина Португалии Сержиу Луиша Контрейраша Вьежаша Гуеррейро, обвинявшегося в сексуальном использовании малолетних, к шести годам тюремного заключения. На заседании суда он сам заявил, что не хочет отбывать срок в Порутгалии.

14 апреля 2006 года в Регистре предприятий была официально зарегистрирована партия «Все - Латвии!».

14 апреля 2005 года в Рижском районе, на полигоне Адажской военной базы, были обнаружены два трупа, предварительный осмотр которых показал, что люди погибли в результате взрыва. Погибшие, по всей видимости, были гражданскими лицами. Их тела были обнаружены около 11 часов при обследовании полигона перед очередными плановыми занятиями,

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о полиции, согласно которым работники полиции могут создавать профсоюзы, но лишены возможности бастовать.

14 апреля 2004 года директора 80-й Рижской средней школы, Классической гимназии, Тейкской средней школы, Югльской средней школы, 84-ой Рижской средней школы, 60-ой Рижской средней школы, Золитудской гимназии, 1-ой государственной гимназии и Скандинавской гимназии подписали заявление о том, что организуемая штабом защиты русских школ акция "Пустые школы" аморальна, ее организаторы манипулируют детьми и превращают проблему в эмоционально провоцирующие действия. Руководители школ призывали родителей беречь детей, не разрешать им пропускать уроки и решать политические проблемы взрослых.

В тот же день премьер Эйнарс Репше предложил, принимая отдельные правительственные решения, воспользоваться церковной практикой: «Пусть будет так, как в церкви, когда при заключении брака священник спрашивает, есть ли у кого-нибудь возражения против этого брака, - если есть, пусть говорит сразу, а не молчит всю оставшуюся жизнь»...

14 апреля 2003 года специалиста отдела организации и движения департамента сообщения Рижской думы Янис Рубикис рассказал газете Neatkariga Rita Avize о том, светофоры производства СССР ни по размеру, ни по яркости не отвечают ни латвийским, ни европейским стандартам. Несмотря на это, их практически не меняют, так как на это не хватает средств.

В тот же день Совет Европейского Союза дал согласие на вступление Латвии в ЕС.

14 апреля 2000 года посольство России в Латвии сообщило, что общественная организация "Латвийский союз поисковиков" начала ремонт рижского монумента Победы, а также ремонтные работы на части находящихся в Латвии братских кладбищ.

В тот же день неизвестные лица украли из помещений АО Ventspils maiznieks приблизительно 20 тысяч латов. Сейф находится на третьем этаже, куда во время обеденного перерыва кто-то зашел, открыл сейф и взял деньги. Двери кабинета не были взломаны, ключи от сейфа были взяты из ящика письменного стола. Здание предприятия оборудовано охранной сигнализацией, но во время обеденного перерыва она была отключена.

14 апреля 1998 года вечером ряд латвийских средств массовой информации получили несоответствующее истине заявление, что президент распускает Сейм. Заявление было распространено по факсу на бланке президентской пресс-службы. В ложном сообщении говорилось, что президент готов распустить Сейм уже в ближайшее время и принять на себя управление государством до тех пор, пока будет избран новый состав Сейма.



14 апреля 1990 года в Риге, в зале Латвийского университета, состоялся учредительный съезд Латвийской Независимой коммунистической партии, отколовшейся от Коммунистической партии Латвии. На съезде была принята резолюция о том, что КПЛ необходимо принять на себя часть вины за депортации жителей и все сталинские деформации в Латвии и требование научно объективного и политически честного исследования истории КПЛ. Председателем новой партии был избран бывший секретарь КПЛ Иварс Кезберс.

14 апреля 1971 года новая фабрика мороженого Рижского молочного комбината на ул. Баускас, 180 выпустила первую партию эскимо в шоколадной глазури.

14 апреля 1959 года Бюро ЦК КПЛ осудило опубликованную в газете "Ригас Балсс" статью заместителя председателя Совета Министров Эдуардса Берклавса "Разговор по душам". «Неправильным является в статье открытое признание того факта, что многие лучшие люди республики, особенно латышской национальности, не идут в партию и комсомол» - говорилось в решении Бюро.

14 апреля 1956 года было принято решение бюро Рижского горкома КПЛ "О положении с изучением латышского языка в школах с русским языком обучения". Было отмечено, что изучение латышского языка в школах города с русским языком обучения поставлено неудовлетворительно.

14 апреля 1952 года Особое совещание Министерства Госбезопасности СССР приговорило бывшего министра иностранных дел Латвии Вилхелмса Мунтерса к 25 годам заключения «за активную борьбу против рабочего революционного движения и враждебную деятельность против СССР». До этого Мунтерс уже 11 лет находился в заключении, в 1954 году он был досрочно освобожден.

14 апреля 1924 года Сейм большинством голосов в третьем чтении принял закон о безвозмездном отчуждении помещичьих земель. В голосовании не участвовала немецкая фракция Сейма, а социал-демократы встретили принятие закона ликованием и криками «Конец Черному рыцарю!». В министерство иностранных дел Латвии поступили ноты Польши, Италии и Франции, в которых эти государства протестовали против нарушения имущественных прав своих граждан, интересы которых были затронуты земельной реформой.

14 апреля 1921 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Выдача хлеба по карточкам населению города временно, вследствие опоздания транспорта муки, прервана. Пароход с мукой находится в пути. На этой неделе вместо хлеба по карточкам будет выдано по 3 Фунта крупы».

14 апреля 1912 года в Риге во время показательного выступления при посадке разбился аэроплан первой русской женщины-авиатора Лидии Зверевой. Она осталась жива, но получила серьёзные травмы.

14 апреля 1697 года в Митаву (Елгаву) прибыл Пётр I. Посольство принял курляндский герцог Фридрих Казимир, но Петр оставил делегацию и вместе с Меншиковым отправился в Либаву (Лиепаю), к морю.

Фото - mixnews.lv, МИД ЛР, и из книги "90 лет ЛР".