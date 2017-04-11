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Сегодня, 11 апреля, исполняется ровно 20 лет с момента, в 1997 году министр внутренних дел Дайнис Турлайс торжественно вручил первый паспорт негражданина рижанке Маргарите Бегун. В эфире радио Baltkom Турлайс рассказал, что не гордится этим событием, хотя и считает эту дату исторической.

То, что институт безгражданства до сих пор процветает в Латвии, бывший министр считает большой политической ошибкой, при этом он отмечает, что в те годы это было лучшим из худших решений.

"Сейчас можно найти объяснение тому моменту, но чувство гордости и радости меня не одолевает. Я был бы очень рад, если бы мне еще лет десять назад довелось вручать и последний паспорт негражданина, и после этого в нашей стране вручались только гражданские паспорта. Мы уже засиделись. Может быть в те девяностые годы это было и плохое решение. Возможно, лучшее среди других плохих решений, но то, что мы до сих пор сохранили институт неграждан - это большая политическая ошибка и ущерб нашей стране", - сказал Турлайс.

Будущее Латвии - только в цельном гражданском обществе, уверен он.

"Исправить эту ошибку можно только политической волей и осознанием того, что наше государство сильно единым обществом. И кроме ликвидации безгражданства нет никаких других лекарств, если мы хотим укреплять свою страну экономически, политически, социально и с точки зрения безопасности, есть только один путь - общество граждан нашей страны. Те, кто здесь рождался с 1992 года должны быть гражданами без любых оговорок. Страна должна быть такой, как и все страны Евросоюза и ООН. Есть граждане, есть иностранцы, есть люди без гражданства. Чем быстрее мы откажемся и забудем об этом искусственно придуманном институте неграждан, тем будет лучше для нашей страны", - заявил бывший министр.

И дата эта, и событие - исторические, считает он, однако гордиться здесь нечем.

"Я, увы, не обладаю такой хорошей памятью, и не помню эту женщину. Но если владелица первого паспорта живет в Латвии и сейчас слышит меня, то я передал бы ей самые лучшие пожелания. Я надеюсь, что она уже получила и паспорт гражданина", - сказал Турлайс.

Добвим, на начало 2016 года в Латвии проживало около 252 тысяч неграждан.