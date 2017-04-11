Турлайс: 20-летие паспорта негражданина - печальный юбилей для Латвии (17)

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Эксклюзив | 11 апреля 2017 года, 19:21

Сегодня, 11 апреля, исполняется ровно 20 лет с момента, в 1997 году министр внутренних дел Дайнис Турлайс торжественно вручил первый паспорт негражданина рижанке Маргарите Бегун. В эфире радио Baltkom Турлайс рассказал, что не гордится этим событием, хотя и считает эту дату исторической.

То, что институт безгражданства до сих пор процветает в Латвии, бывший министр считает большой политической ошибкой, при этом он отмечает, что в те годы это было лучшим из худших решений.

"Сейчас можно найти объяснение тому моменту, но чувство гордости и радости меня не одолевает. Я был бы очень рад, если бы мне еще лет десять назад довелось вручать и последний паспорт негражданина, и после этого в нашей стране вручались только гражданские паспорта. Мы уже засиделись. Может быть в те девяностые годы это было и плохое решение. Возможно, лучшее среди других плохих решений, но то, что мы до сих пор сохранили институт неграждан - это большая политическая ошибка и ущерб нашей стране", - сказал Турлайс.

Будущее Латвии - только в цельном гражданском обществе, уверен он.

"Исправить эту ошибку можно только политической волей и осознанием того, что наше государство сильно единым обществом. И кроме ликвидации безгражданства нет никаких других лекарств, если мы хотим укреплять свою страну экономически, политически, социально и с точки зрения безопасности, есть только один путь - общество граждан нашей страны. Те, кто здесь рождался с 1992 года должны быть гражданами без любых оговорок. Страна должна быть такой, как и все страны Евросоюза и ООН. Есть граждане, есть иностранцы, есть люди без гражданства. Чем быстрее мы откажемся и забудем об этом искусственно придуманном институте неграждан, тем будет лучше для нашей страны", - заявил бывший министр.

И дата эта, и событие - исторические, считает он, однако гордиться здесь нечем.

"Я, увы, не обладаю такой хорошей памятью, и не помню эту женщину. Но если владелица первого паспорта живет в Латвии и сейчас слышит меня, то я передал бы ей самые лучшие пожелания. Я надеюсь, что она уже получила и паспорт гражданина", - сказал Турлайс.

Добвим, на начало 2016 года в Латвии проживало около 252 тысяч неграждан.

Комментарии 17
Не Лоялен1 час назад
Паспорт не гражданина это позор для Латвии должно быть!Паспорт не гражданина,это значит что в первую очередь если смотреть на это со стороны,что государство боится честных выборов!А раз оно боится дать законное право тем кто родился на этой земле о какой свободе слова и выбора можно говорить?Если человек родился на этой земле,у него этот статус должен быть по праву,и не важно когда он родился при советском союзе,либо после!Человек не выбирает когда ему рождаться выбор делают за него!
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Костя2 часа назад
Вот потому я и не люблю эту страну, хотя здесь родился, прожил всю жизнь и скорей всего когда-нибудь и умру оставаясь негражданмном.
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Луна 2 часа назад
Есть граждане, есть иностранцы, есть люди без гражданства.
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И кто мы тогда на его мудрёный взгляд?
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