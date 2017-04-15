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в городе Лас Вегас, штат Невада, США, на соревнованиях на Кубок мира по конкуру впервые в истории в финал вышли два латвийских конника — Кристапс Неретниекс (на фото) и Андрис Варпа. Но дальше, к сожалению, не прошли.



15 апреля 2014 года американский сенатор Джон Маккейн вместе с министром обороны Раймондом Вейонисом посетил Адажскую военную базу.

15 апреля 2013 года из-за паводка в Ливберзской волости Елгавского края пришлось эвакуировать шесть человек, двух собак и кошку, а в Платонской волости детей везли в школу на лодке, сообщили агентству ЛЕТА в краевом самоуправлении.

В тот же день в Риге открылся Центр реновации деревянной архитектуры, на него Рижской думой было выделено 19 892 лата, из которых 7166 латов — годовая зарплата руководителя, сообщила газета «Телеграф».

15 апреля 2011 года в Огре министр здравоохранения Юрис Барздиньш открыл новый корпус районной больницы. Проект финансировался из Европейского фонда регионального развития. Общая его стоимость - 2 миллиона латов, в том числе 1 миллион латов был выделен из фондов ЕС, а 180 тысяч латов - из государственного бюджета.

В тот же день стали известны данные статистического бюро Eurostat, согласно которым прирост цен на книги и газеты в Латвии в течение пяти лет был самым стремительным в ЕС. В период с 2005 по 2010 год цены на книги в Латвии выросли на 43,2%, а на газеты - на 53,1%.



15 апреля 2010 года депутаты Сейма неожиданно проголосовали против переизбрания Яниса Майзитиса на должность генпрокурора на третий срок. За кандидатуру Майзитиса проголосовало 45 парламентариев, против было 47 депутатов. Ранее почти все представленные в Сейме политические силы обещали генпрокурору поддержку.

В тот же день в Риге на улице Элизабетес открылась новая гостиница Tallink Hotel. В ходе её строительства была сохранена стену исторического здания, построенного рижским зодчим Карлом Фельско еще в 1897 году.

В тот же день из-за извержения вулкана в Исландии, которое привело к ухудшению видимости в воздушном пространстве на севере Европы, в Рижском аэропорту было отменено около 20 рейсов.

15 апреля 2009 года на заседании Национального трёхстороннего совета министр здравоохранения Ивар Эглитис заявил, что больниц в стране сейчас слишком много, поэтому уже выработаны критерии, по которым будет оцениваться их расположение. Количество койко-мест в больницах тоже слишком велико, считал министр. «Жители в этом не виноваты, и моя задача в условиях кризиса — реформировать их», - сказал он.



В тот же день президент Валдис Затлерс в Прейли посетил АО «Прейлю сиерс» и наблюдал за процессом производства сыра.

15 апреля 2008 года правительство утвердило разработанный Антитеррористическим центром Полиции безопасности секретный Национальный антитеррористический план. Он включал 500 антитеррористических мер, выполнение которых предстояло обеспечить примерно 50 госструктурам и их подразделениям.

В тот же день правительство Латвии дало Министерству культуры разрешение на заключение с Национальным объединением строительных компаний договора на строительство здания Национальной библиотеки.

15 апреля 2007 года вечером на Вантовый мост со стороны Старой Риги залез очередной спайдермен. На место происшествия прибыли оперативные службы, к мужчине, который сумел взобраться по вантам на высоту около 25 метров, подвели пожарную лестницу. Однако несмотря на уговоры спуститься, он продолжал подниматься выше. На мосту был полностью остановлен общественный транспорт, который не мог разъехаться с пожарной машиной. После долгих уговоров мужчину удалось все же снять с помощью подъемника.

15 апреля 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга на международной конференции учителей истории подчеркнула, что следует углубленно изучать историю не только своего, но и других народов. Президент сказала педагогам, что странам-участницам Евросоюза необходимо понимать как историю своей страны, так и углубляться в историю других стран и понимать совершенные в их отношении несправедливости.

В тот же день в Лиепае Курземский окружной суд приговорил Вилниса П. 1959 г. рожд. за сексуальное использование шести дочерей к максимальному наказанию -- 15 годам и трем месяцам лишения свободы в тюрьме закрытого типа.

15 апреля 2004 года президент Вайра Вике-Фрейберга в столице Китая Пекине вместе с заместителем министра культуры КНР Мэном Сяосы открыла выставку современных латышских художников.



В тот же день утром в центре Риги, на Эспланаде, около памятника Райнису, собралось около 2000 русских школьников, которые отправились к зданию Кабинета министров Латвии, чтобы вручить правительству письмо протеста против назначенного на 1 сентября перевода школ нацменьшинств на преимущественно латышский язык обучения.Дети держали плакаты с лозунгами: «1945-2004 — победа была и будет нашей!», «Реформу в унитаз!», «Реформа-2004 портит воздух». Многие школьники пришли в майках с надписями «Гадом буду, но русский не забуду», «Русским школам быть», «Руки прочь от русских школ», «Russian schools forever».

В тот же день в Риге 17-летний юноша в нетрезвом состоянии упал с установленных на Домской площади пасхальных качелей и получил травму головы, ударившись о мостовую. Молодой человек был доставлен в 1-ю Рижскую больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

15 апреля 2003 года посол России в Латвии Игорь Студенников передал учащимся 1-й Лимбажской средней школы письмо российского президента Владимира Путина, в котором тот ответил на вопросы школьников о качествах, необходимых главе государства.

В тот же день Кабинет министров принял решение о выплате компенсации, присужденной Европейским судом по правам человека обвиняемому по делу «Банка Балтия» Александру Лавенту. Правительство поручило министру финансов из средств на непредвиденные обстоятельства выделить Министерству иностранных дел 8985 латов на выплату компенсации Лавенту.

В тот же день командующий силами НАТО в Северной Европе (CINCNORTH) генерал Джек Деверелл, ознакомившись с Национальными вооруженными силами Латвии, сказал, что Латвия способна оказать существенную помощь НАТО.

15 апреля 2002 года в Светской волости Елгавского района в 500 метрах от хутора Zebri было обнаружено незаконное подключение к нефтепроводу, в результате которого вытекшее горючее загрязнило землю на площади около 450 кв. м.

15 апреля 2001 года в Латвии неожиданно выпал снег.

15 апреля 2000 года сотрудники айзкраукльской полиции после долгих переговоров задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из оружия, а потом заперся в своем доме. Из малокалиберной винтовки он вел неприцельный огонь по окнам и дверям, а также выгнал из дома всех его обитателей.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга призвала жителей Латвии провести Пасхальную неделю в медитации, чтобы очистить страну от скверны.

15 апреля 1999 года у посольства США в Риге был задержан мужчина 1970 года рождения, пытавшийся справить естественные надобности возле дверей посольской кухни.

15 апреля 1998 года заместитель председателя Сейма Айгарс Йиргенс (ТБ/ДНННЛ) после появления публикаций в прессе о совершенной им в состоянии алкогольного опьянения автомобильной аварии, подал прошение об отставке.

В тот же день в Министерство внутренних дел явился журналист газеты Jauna Avize Алвис Виксне, сообщивший о том, что сам сочинил и отправил 31-му телеканалу поддельное заявление президента Латвии о роспуске Сейма. Свои действия журналист объяснил желанием проверить внимание коллег к распространению информации.

15 апреля 1994 года Янис Адамсонс был назначен командиром Латвийской пограничной бригады.



15 апреля 1993 года Банк Латвии выпустил в обращение двухлатовые монеты.



15 апреля 1981 года комбинат питания "Вэфовец" был награжден орденом Трудового Красного Знамени.



15 апреля 1970 года был открыт Рижский дворец спорта. Советская энциклопедия «Рига» сообщала, что дворец имел ледовую арену размером 61x30 метров, 4,5-6,5 тысячи мест для зрителей, два спортивных зала, две сауны, передвигаемый пол, систему замораживания льда и так далее.



15 апреля 1965 года пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии рассмотрел организационные вопросы. Пленум освободил Арвида Пельше от обязанностей первого секретаря, в связи с избранием в члены Политбюро ЦК КПСС и утверждением председателем Комитета партийного контроля. И избрал первым секретарем ЦК КПЛ Августа Восса.

15 апреля 1940 года в силу вступил Закон об обороне, состоявший из трех частей: «Общие положения», «Подготовка обороны государства в мирное время» и «Руководство вооруженными силами во время войны». В первом пункте было сказано, что долг каждого гражданина — принять участие в защите государства своим физическими и духовными силами и своими материальными средствами.

В тот же день Комиссия по правописанию латышского языка под руководством министра образования профессора Аушкапса представила список латышского написания множества иностранных слов: от слова abberācija до слова villa. Во многих словах сохранялось написание с двумя согласными или признавались оба варианта.

15 апреля 1925 года военный министр Бангерскис, по особому ходатайству депутата Сейма Каллистратова, телефонограммой отдал распоряжение по всем воинским частям об освобождении военнослужащих-старообрядцев от строевых и хозяйственных работ и об отпуске их в молельни в страстную субботу, первый и второй день Пасхи по старому стилю.



15 апреля 1920 года на шоссе Лубана-Цесвайне неизвестными злоумышленниками было совершена попытка покушения на первого премьер-министра Карлиса Улманиса. Когда Улманис ехал на народное собрание в Лубану, на него чуть не упала злодейски подпиленная сосна. В 1939 году на месте чудесного спасения Вождя был установлен памятный камень, восстановленный в 1988 году, а в городе Цесвайне, на доме, где спасшийся Улманис выступил с речью - памятная доска.

15 апреля 1710 года под Ригу прибыл Александр Меньшиков. Светлейший князь выполнял приказ царя принять меры к блокированию сообщения города с морем. Было решено между Ригой и Динамюнде устроить свайный мост через Даугаву, по концам которого возвести окопы, разместив в них пушки. Рядом начали возводить мощное укрепление, в котором Меньшиков расположил свою штаб-квартиру. Работы по постройке завершили 30 марта, и честь князя укреплению было дано имя Александр-шанец. Потом это место называлось Александровская высота, а теперь - улица Твайка. Там была построена психиатрическая лечебница.

Фото - president.lv, Минобороны ЛР, Сейм ЛР, banka.lv, газеты "Час" и "Латвияс авизе",Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов