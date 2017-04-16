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Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Камерун — государством в западной части Центральной Африки.

В тот же день Генеральная прокуратура начала уголовный процесс об умышленных действиях государственных должностных лиц, злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжелые последствия - растрату государственных денег в размере 1,173 тыс евро и отказ Латвии от участия в выставке Expo Milano 2015. Уголовный процесс был начат по факту, а не против конкретного лица.



16 апреля 2014 года президент Андрис Берзиньш в ходе визита в Турцию возложил цветы в мавзолее Ататюрка в Анкаре.

16 апреля 2013 года уровень воды в Лиелупе возле Елгавы в 8 часов составлял 272 см над уровнем моря. За прошедшую ночь вода поднялась на 12 см. Утром в 5.15 с ул. Упеню была эвакуирована привязанная к забору собака. Животное доставлено в ветеринарную клинику, сообщили в Елгавской думе.

16 апреля 2011 года президент Валдис Затлерс направил всем депутатам Сейма приглашение посетить его лекцию в Латвийском университете, посвященную видению будущего страны и приоритетам на второй президентский срок.

В тот же день, около 20.30, бельгийский турист ,1975 г. рожд. забрался на памятник Свободы в Риге, чтобы сделать оттуда фотографии. Его заметили работники муниципальной полиции и поспешили к памятнику. Видимо, испугавшись, бельгиец упал с памятника, сломал ногу и был доставлен в больницу. На гражданина Бельгии был составлен административный протокол о мелком хулиганстве и наложен штраф в размере 250 латов.

В ту же ночь работники Рижской муниципальной полиции задержали очередных гостей и жителей столицы, справлявших свои естественные нужды в запрещенном месте. Сначала на Ратушной площади за это нарушение был задержан гражданин Израиля. Спустя несколько часов недалеко от дверей Рижской думы справил свои нужды латвиец. На нарушителей были составлены протоколы.



16 апреля 2010 года в центре Даугавпилса, на улице Лачплеша, двумя выстрелами в голову был убит вице-мэр города Григорий Немцов.

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков в рамках Дней птиц отправился в Зиепниеккалнскую основную школу, где вместе с учащимися мастерил скворечники.

В ту же ночь сотрудники туристического отделения полиции самоуправления Риги, патрулируя в Вецриге, задержали в момент нарушения трех туристов-скандинавов, которые справляли естественные надобности в неразрешенных местах. Два шведа делали это на ул. Яуниела, неподалеку от развлекательного заведения, а гражданин Финляндии - прямо перед патрульной машиной на ул. Аудею, сообщила агентству специалист полиции самоуправления по общественным отношениям Инесе Тимане. Все туристы заплатили максимальный предусмотренный за это нарушение штраф - 20 латов.

16 апреля 2009 года ночью в Даугавпилсе возле здания Службы госдоходов сработало взрывное устройство, было выбито 11 окон. «Если взрыв связан с деятельностью СГД, то это значит, что они хорошо поработали, и надо продолжать в том же духе», - заявил в интервью Латвийскому радио министр финансов Эйнарс Репше.

В тот же день в Юрмале около 10 часов утра бизнесмен Вячеслав Стуренис и его компаньон Виктор Миронов подъехали на своем внедорожнике Porsche Cayenne к светофору на перекрестке в районе улиц Лиенес и Йомас (рядом со станцией Майори). Внезапно на горизонте появилась синяя Mazda 323 с литовскими номерами, которая затормозила около джипа, открылось окно, и по водителю «порше» была выпущена короткая очередь из автомата Калашникова. Стуренис скончался на месте, а его пассажир убежал. Убийцы скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Очередь прошила машину насквозь, а одна из пуль попала в окно близлежащего дома, который оказался юрмальским филиалом Службы госдоходов.

16 апреля 2008 года министр по делам электронного управления Ина Гуделе вернула в казну почти 800 латов, потраченных на празднование ее дня рождения.

16 апреля 2007 года был поставлен температурный рекорд этого дня - в Риге было +20,5 градуса, а самая высокая температура воздуха была зарегистрирована в Елгаве, где столбики термометров показывали +21,6 градуса.

В тот же день министр иностранных дел Артис Пабрикс в торжественной обстановке открыл посольство Латвии в столице Азербайджана Баку.

16 апреля 2006 года один из соавторов будущей книги о мэре Вентспилса Айваре Лембергсе журналист Лато Лапса обнаружил в своём почтовом ящике письмо, анонимный автор которого угрожал ему и второму соавтору книги - Кристине Янчевской.



16 апреля 2005 года 0.45 ночи на окраине Валмиеры произошел взрыв магистрального газопровода, вызвавший панику среди жителей, многие из которых бросили свои дома и стали уходить из города. Телефоны отключились, не вынеся перегрузки. Только в 1. 40 по местному радио выступили спасатели и сообщили, что произошел взрыв газопровода и лучше покинуть город. Диаметр трубы - 70 сантиметров. Она находилась на глубине полутора метров под землей. Взрывом ее вынесло на поверхность. По счастливой случайности газ не воспламенился.



В тот же день в Риге возле памятника Латышским стрелкам собралось около 200 пожилых людей, призывавших не подписывать с Россией договор о границе.Они выражали свое возмущение позицией, занятой высшими должностными лицами страны в вопросе об Абрене - ныне Пыталовском районе Псковской области. Один из ораторов заявил, что «Абрене, как и вся территория России до Байкала, - наша земля», которую русские незаконно заняли в минувшие века.

16 апреля 2004 года около 2000 человек собрались у рижского Дома конгрессов, чтобы выразить протест против перевода школ нацменьшинств на обучение преимущественно на латышском языке. В основном это были молодые люди, многие - в майках с надписью «Руки прочь от русских школ!», с плакатами: «Топча ногами русскую душу, всегда помни о 9 мая», «Реформа — бред, реформы нет», «Реформа смердит» и других. Затем участники акции отправились от парка Кронвалда по бульвару Райниса мимо памятника Свободы в Старую Ригу.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга осмотрела Великую китайскую стену

16 апреля 2003 года в историческом месте - в музее Агора афинского Акрополя - президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, премьер-министр Эйнарс Репше, министр иностранных дел Сандра Калниете и руководитель переговоров Андрис Кестерис от имени Латвии подписали договор о вступлении в Европейский Союз, что позволило Латвии в 2004 году стать его полноправной участницей.

В тот же день в зале заседаний Рижской думы были награждены лучшие дворники Риги, в целом 58 человек от каждого из предместий. Конкурс проводился по инициативе исполнительного директора Риги впервые.

16 апреля 2002 года бывший депутат Сейма Янис Адамсон находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,12 промилле) попал в аварию ул. Виенибас гатве в Риге на принадлежащем ему джипе Suzuki Jimny. Oн врезался в ехавшую впереди автомашину Nissan, которая в свою очередь въехала еще в один автомобиль.

16 апреля 2001 года в Рижской думе состоялось оперативное совещание, участники которого констатировали, что с магистральных улиц Риги снег убран полностью, но хуже обстоят дела на небольших улицах. Пресс-секретарь департамента сообщения Рижской думы Угис Видаускис сообщил, что в связи с неожиданно выпавшим на Пасху толстым слоем снега в Риге его уборка и вывоз обошлись примерно в 20 000 латов.

16 апреля 2000 года обвиняемый в геноциде гражданин Латвии, бывший офицер КГБ Василий Кирсанов умер от сердечной недостаточности в психиатрической больнице, в возрасте 85 лет.

В тот же день на Гренцталском пункте пограничного контроля была задержана 23-летняя девушка без документов, которая рассказала, что будучи пьяной против своей воли была довезена от Риги до литовско-польской границы, где ей удалось убежать.Задержанная Айя У., 1977 года рождения, пыталась вернуться в Латвию из Литвы автостопом. Она пояснила, что на прошлой неделе в Риге, находясь в компании, употребляла алкогольные напитки. Что было после этого, она не помнит, потому что пришла в себя только на литовско-польской границе, где ей удалось убежать от находившейся в автомашине незнакомой компании и отправиться домой.



16 апреля 1998 года министерством юстиции ЛР была зарегистрирована еще одна латвийская политическая партия - Jaunа Partija (Новая партия). Председателем партии единогласно был избран Раймондс Паулс.

В тот же день несколько стратегически важных для Латвии иностранных представительств в республике, а также Министерства иностранных дел ряда государств и некоторые международные организации получили написанное на английском языке от имени МИД Латвии фальсифицированную "Информацию о событиях последнего времени в Латвии". Заявление, написанное на бланке МИД, содержало изложение истории Латвии и России, а также мнение о латвийско-российских отношениях. Бюро защиты Сатверсме установило, что заявление было отправлено из США.

16 апреля 1991 года правление Народного Фронта Латвии на заседании обсуждало вопрос борьбы с разбазариванием национального богатства Латвии.

16 апреля 1984 года был поставлен температурный рекорд этого дня - воздух в Латвии прогрелся до +22,4 градуса.



16 апреля 1970 года в Риге первый секретарь ЦК КПЛ Аугустс Восс открыл Музей латышских красных стрелков, ныне в этом здании Музей оккупации Латвии.

16 апреля 1942 года обер-бургомистр Риги Хуго Витрок издал официальный список переименованных улиц, площадей и парков Риги.

В тот же день газета «Тевия» сообщила: «В школах отметят день рождения Адольфа Гитлера. Генеральная дирекция образования и культуры приглашает всех руководителей школ отметить в школах 20 апреля день рождения Вождя Великой Германии Адольфа Гитлера. Акт памяти устраивается после третьего урока. Во время чествования нужно обозреть жизнь и труды Вождя, а также возглавляемую им борьбу за новую Европу. После акта ученики отпускаются домой».



16 апреля 1935 года министр внутренних дел Вилис Гулбис утвердил бело-голубой флаг и штандарт города Риги

16 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера через Ригу проследовало несколько партий рабочих латгальцев-землекопов в Курляндию, где они издавна славятся как опытные работники».

В тот же день в 22 часа по всей Риге погасло электричество, перерыв в подачи электроэнергии продолжался около четверти часа, но вызвал большой переполох среди владельцев кинотеатров, кафе, типографий и т. д.

В тот же день в Риге на Двинском рынке (на набережной) в рыбных рядах публика любовалась колоссальным сомом, весом в 46 килограммов и длиною в полтора метра. Сообщалось, что этот гигант был пойман в Лубанском озере, куда приплыл из реки Айвексте. Одна голова его весила свыше 10 килограммов.

16 апреля 1923 года Краслава стала городом.



16 апреля 1919 года части ландсвера подняли мятеж в Лиепае. Правительство Улманиса укрылось сначала в британской миссии, а потом на пароходе «Саратов», под защитой британского флота.

Фото - president.lv, газета "Час", журнал "Пашвалдибас дзиве".