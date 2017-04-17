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депутат Сейма, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитис, принимавший участие в учениях Земессардзе обнаружил, что его саперная лопатка больше не пригодна к эксплуатации. О чем и сообщил в твиттере: «Кому-то из Латвийской армии придётся за это ответить. 14 из 30 лопаток для Земессардзе сломались в дюнах за 5 минут».



17 апреля 2014 года в ходе следственного эксперимента около полудня сломались конструкции крыши магазина Maxima в Золитуде, сообщил представитель Госполиции Томс Садовскис. Конструкции не выдержали давления воды в бассейнах, размещенных на уцелевшей части крыши, и сломались. Это произошло именно так, как запланировали проводившие эксперимент специалисты.

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков сообщил в социальной сети Facebook, что развёлся со своей второй супругой Еленой. «Мы были и остаемся очень близкими друзьями, наверное, даже лучшими друзьями. Мы много общаемся. Нас очень много объединяет и будет объединять. Мы даже члены одной партии. Но формат наших отношений несколько изменился. Так бывает», - пояснил Ушаков.



В тот же день в Риге на Улманя гатве недалеко от автомобильной заправочной станции Statoil, днем был обнаружен артиллерийский снаряд. Из ближайшего жилого дома были эвакуированы люди. Позже выяснилось, что снаряд был без детонатора.

17 апреля 2013 года в 9.20 на одном из производственных участков фармацевтического предприятия АО Olainfarm в Олайне, на ул. Рупниецибас, 5, прогремел взрыв. В результаты взрыва пострадали мужчина, которого ударило выбитыми дверями, и женщина, которая в момент взрыва шла по лестнице и получила ожоги. Взрывной волной в здании выбило окна.

В тот же день а форуме «Насколько открыта школа в Латвии» представитель департамента общественной интеграции Министерства культуры Анита Клейнберга сообщила, что, согласно данным исследования, 56% русскоязычных детей не хотят учиться в одной школе с латышскими детьми. А среди латышских детей тех, кто не хочет учиться в одной школе вместе с русскоязычными детьми, 42%.

17 апреля 2012 года в Доме ЕС в Риге под руководством экс-президента Вике-Фрейберги состоялась выездное заседание экспертной группы по проблемам свободы СМИ и плюрализма в Евросоюзе. «В Латвии по-прежнему есть большая часть русскоговорящей аудитории, которая живет в другом информационном пространстве. Его обслуживают российские СМИ, которые предлагают привлекательные и интересные программы. Это очень жесткая конкуренция для местных СМИ», - сказала Вике-Фрейберга.

В тот же день руководитель отдела прессы Минобороны Даце Анкипане сообщила, что министерство получило письмо экс-президента Вайры Вике-Фрейберги, в котором говорилось о плохом состоянии выделенного ей государством автомобиля. Mercedes Benz 500, который был приобретен почти за 67 тысяч латов для нужд Рижского саммита НАТО в 2006 году. В ближайшее время Минобороны обратится в правительство с просьбой выделить средства для покупки новой автомашины для экс-президента, сказала представительница министерства.

17 апреля 2011 года во второй половине дня в Риге на лугах Спилве пламенем была охвачена площадь в 50 гектаров.



17 апреля 2010 года спектакль «Рассказы Шукшина», поставленный режиссером Алвисом Херманисом в Московском Театре Наций, получил главную российскую театральную награду – национальную премию «Золотая Маска» как лучшее драматическое представление большой формы.

В тот же день прошел съезд политического объединения ТБ/ДННЛ, на котором была утверждена предвыборная программа, где было сказано, что Латвия должна продолжать тесное сотрудничество с США, осознавая, что тесная связь с США помогает стране «закрепиться в Западном мире».

В ту же ночь в волости Злеку Вентспилсского края была зафиксирована необычная кража — воры взломали дверь и украли из сарая дубовый гроб.

17 апреля 2009 года на пресс-конференции министр обороны Имант Лиегис заявил, что в связи с экономической ситуацией Министерство обороны постановило ликвидировать систему военных атташе, отозвав из-за границы их большую часть. Госсекретарь министерства Янис Сартс сообщил, что в настоящее время за границей работают 14 военных атташе, из которых в странах пребывания останутся только трое — в США, Грузии и на Украине.

17 апреля 2008 года были отстранены от работы двое работников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), отвечавших за хранение денег, изъятых во время обысков. В связи с обнаруженной недостачей был начат уголовный процесс.

17 апреля 2007 года опрос Eurobarometr показал: треть жителей Латвии утверждает, что присутствие этнических групп в стране вызывает у них ощущение небезопасности. 56% жителей Латвии такого ощущения не испытывают, 8% затруднились ответить на этот вопрос.

В тот же день температура воздуха в Риге достигла +22 градуса по шкале Цельсия, что стало температурным рекордом для этого дня. Теплее всего было в Елгаве - +23,2 градуса. Температура превысила отметку +20 градусов также в Приекули, Зосены, Добеле и Скривери.

17 апреля 2006 года в Риге, во дворе дома по улице Бривибас 70 легковая автомашина через асфальт провалилась в погреб. В машине никого не было.

17 апреля 2004 года бывший министр обороны Гиртс Валдис Кристовскис и бывший глава МВД Марис Гулбис заявили, что шансы на проведение в 2006 году в Латвии саммита НАТО снизились до минимума из-за преждевременного обнародования нынешним министром обороны Атисом Слактерисом информации о возможном проведении мероприятия в республике. Вопрос о возможном проведении саммита НАТО в Латвии рассматривался на предыдущем заседании правительства в категории «секретно», поскольку содержит тайную информацию. «Слактерис таким популистским шагом, легкомысленно разболтав о переговорах о возможном проведении саммита НАТО в Латвии, свел возможность практически к нулю, поскольку сейчас, если НАТО и согласится провести форум в Латвии, будет значительно более сложно обеспечить безопасность участников,» — сказал Гулбис.

В тот же день премьер-министр Индулис Эмсис получил письмо от президента США Джорджа Буша, поблагодарившего Латвию за оказываемую поддержку в укреплении мира и демократии в Ираке.

В тот же день в Салацгриве упал самодельный самолет. Погиб его изготовитель и пилот Александр Дамсон.

17 апреля 2003 года стало известно, что неизвестные мошенники разослали жильцам по меньшей мере четырех домов в Пардаугаве фальшивые счета за коммунальные услуги, по которым жильцы перечислили деньги не на счет самоуправления, а на чей-то частный счет в Latvijas Unibanka.

17 апреля 2002 года экс-министр внутренних дел Зиедонис Чеверс заявил о создании нового политического объединения под названием «Латвийская партия свободы».

17 апреля 2001 года по результатам комплексной проверки от должности был отстранен командующий Воздушными силами Оярс Ивановс.

17 апреля 2000 года на заседании Вентспилсской думы был утвержден Консультативный совет по вопросам неграждан в составе 15 человек.

17 апреля 1999 года в Риге произошел один из самых сильных пожаров в жилых домах за последние десять лет. Огонь охватил 400 квадратных метров 14-квартирного деревянного дома на улице Хаманя, 5, и еще сарайчики. В пожаре погиб один человек, пострадали шестеро. Около тридцати человек остались без крыши над головой. В ликвидации пожара участвовали 12 пожарных машин. Пожарные спасли из огня трех человек, остальные выбрались сами.

17 апреля 1998 года из Москвы в Ригу самолетом «Парекс-банка» был доставлен прославленный тенор Хосе Каррерас, чтобы дать концерт в Национальной опере.

17 апреля 1991 года Совет Министров Латвийской Республики принял постановление номер 100 — об учреждении Государственной службы занятости.

17 апреля 1989 года была основана Латвийская Женская лига.



17 апреля 1970 года года в Риге на улице Кирова 18 была открыта мемориальная музей-квартира Ленина.

17 апреля 1943 года газета «Тевия» сообщила: «Генеральный комиссар объявляет: в день рождения Вождя 20 апреля все немецкие учреждения вывесят флаг государственной службы со свастикой. Учреждения самоуправлений рядом с флагом со свастикой вешают национальный флаг. Гражданские лица приглашаются присоединиться к вывешиванию флагов, им указывается, что флаг со свастикой надо вешать справа, если смотреть изнутри здания на улицу».

17 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала «В виду того, что планы города Риги значительно устарели и часто не согласуются с действительностью, военные летчики приступили к съемке плана города при помощи фотографии с аэроплана. Съемка производится с высоты 2400 метров и снимки получаются в масштабе 1:10.000. Производство работ по составлению нового плана города Риги поручено полковнику Вашко. Работу надеются закончить в месячный срок. К тому времени фотографии будут проявлены, скопированы и сложены для дальнейшей обработки».

17 апреля 1920 года начались выборы Конституционного собрания Латвии.

17 апреля 1917 года в Даугавпилсе был создан Совет рабочих и солдатских депутатов.

Фото - mixnews.lv, goldenmask.ru