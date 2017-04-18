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в Лиепае прошла торжественная церемония вступления в должность командира флотилии Морских сил адмирaла Ингуса Визулиса.

В тот же день представитель комиссии по оценке ущерба от советской оккупации Рута Паздере на презентации книг«Латвийская промышленность до и после восстановления независимости», «Колониальная политика советской империи и колонизация Латвии в 1940–1990 гг» и «Ущерб, причиненный Советским Союзом Балтии» сообщила, что ущерб, причиненный экономике Латвии в советские годы, оценивается в 185 миллиардов евро.

18 апреля 2013 года Сейм в третьем, окончательном чтении утвердил изменения в законе об авторском праве, которые позволили работникам небольших офисов (4-5 человек) и водителям транспорта не платить за прослушивание радио. Крупным компаниям и предприятиям, где в одном помещении находится много людей, по-прежнему надо приобретать лицензию на прослушивание авторских произведений Зато водители не несут ответственность за то, что кто-то стоит рядом с кабиной и слышит авторское произведение, решил Сейм.

В тот же день температура воздуха по всей Латвии повысилась до 15 градусов тепла, а местами в Курземе - до 21 градуса выше нуля, сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. До +21 градуса воздух прогрелся в Руцаве и Павилосте, а в других районах Курземе и Лагтале было от 18 до 20 градусов. А в Алуксне все еще лежал снежный покров толщиной около 4 см.



18 апреля 2012 года президент Андрис Берзиньш наконец-то вручил орден Трех звезд известному режиссеру Алвису Херманису, которому он был присвоен еще в 2007 году, но художественный руководитель Нового Рижского театра не пришел на церемонию вручения орденов 11 ноября, демонстрируя свое отношение к тогдашнему президенту Латвии Валдису Затлерсу. Херманис тогда сказал, что не отказался от ордена, но хочет "дождаться времен, когда в Латвии будет президент, а пока там пустое место".

В тот же день депутаты Сейма ознакомились с результатами исследования "Языковая ситуация в Латвии. 2004-2010". По итогам исследования, уровень владения латышским среди представителей других национальностей значительно улучшился, особенно среди молодежи. Больше стало и тех, кто знает основы языка и хочет изучать его на более высоком уровне. Но директор Агентства латышского языка Янис Валдманис заявил, что ситуацию нельзя оценивать как очень хорошую, так как на данный момент русским языком владеет больше людей, чем латышским.



18 апреля 2011 года министерство обороны получило новый патрульный корабль «Скрунда» стоимостью 7,8 млн. латов, о строительстве которого в 2007 году был заключен договор с Rīgas Kuģu būvētava. В Латвии была построена только часть корабля, а остальные работы провела немецкая судоверфь Abeking & Rasmussen. Это был первый военный корабль типа SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) не только в Европе, но и в мире, а также первый из пяти новых патрульных кораблей для Латвии.



18 апреля 2009 года в стране проходил Большой субботник. Президент Валдис Затлерс вместе с супругой Лилитой отправился в Елгаву, где вместе с учащимися 1-й городской школы-интерната санаторного типа принял участие в уборке школьного парка.

В тот же день латвийский силач Агрис Казельникс на шоу рекордов в Милане прошел расстояние 20 метров за 11 минут 40 секунд, держа на плечах груз весом 300 килограммов. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннеса.

В ту же ночь в Москве Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил Пасхальную заутреню и праздничную Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В том году она впервые читалась на 18 языках, в том числе и на латышском.

18 апреля 2008 года Рижский окружной суд приговорил обвиняемого в повторном взяточничестве начальника Рижской дорожной полиции Гунтара Левицкиса к четырём годам тюрьмы с конфискацией имущества. Вероятнее всего, Левицкис получил 1350 латов, коньяк и коробку конфет.



В тот же день президент Затлерс посетил Лимбажи и принял участие в работе молочного комбината.

В тот же день руководитель Бюро по защите Конституции Янис Кажоциньш в интервью программе LNT «900 секунд» заявил, что в последние полтора года угроза со стороны иностранных спецслужб в Латвии обострились, отметив, что особенно Латвией интересуются российские службы.

18 апреля 2007 года министры иностранных дел Латвии и Грузии Артис Пабрикс и Гела Бежуашвили в торжественной обстановке открыли посольство Латвии в Тбилиси.

В тот же день парламентская комиссия по правам человека и общественным делам одобрила к третьему чтению закон об ограничении порнографии, предусматривающий, что самоуправление может отказать в открытии места распространения порнографии или ограничить его деятельность в случаях, когда это необходимо для защиты общественной нравственности. Распространение порнофильмов с целью получения прибыли как вид хозяйственной деятельности было разрешено только продюсерам, зарегистрированным в установленном правительством порядке.



18 апреля 2006 года премьер-министр Айгарс Калвитис отправился с рабочим визитом в Японию. Это был первый в истории визит латвийского премьера в эту страну.

В тот же день журналист Лато Лапса, написавший книгу о председателе Вентспилсской думы Айварcе Лембергсе, на пресс-конференции рассказал, что 16 апреля обнаружил в почтовом ящике анонимное письмо, в котором ему и соавтору книги Кристине Янчевской советовали прекратить писать о Лембергсе, в противном случае журналисту грозит «статус инвалида или отправка на тот свет». Как рассказал Лапса, за 15 лет его журналистской работы это было первое письмо с угрозами. Он допустил, что угрозы могли исходить «как от самого Лембергса, так и от его друзей или противников», которые, возможно, пытаются таким образом его «подставить».

18 апреля 2005 года парламентская фракция объединения ТБ/ДННЛ предложила внести изменения в закон о государственной границе, чтобы оставить возможность возвращения в будущем Россией утраченной Латвией части территории бывшего Абренского уезда.

В тот же день из тюрьмы в Вецумниеки самовольно ушел Максим Тарнопольский, входивший в начале 90–х годов в «пардаугавскую» группировку и осужденный на 10 лет за совершение тяжелой аварии. В 2009 году стало известно, что он был задержан в Эквадоре по подозрению в контрабанде более 17 тонн кокаина.

18 апреля 2004 года министр обороны Атис Слактерис сообщил, что руководство Национальных вооруженных сил рассматривает вопрос о прохождении вернувшимися из Ирака военными курса психологической реабилитации, чтобы по возвращении домой им было проще привыкнуть к будничной жизни.

18 апреля 2003 года в Риге, на улице Лиелирбес 29, были установлены пасхальные качели высотой семь метров — самые большие в столице. На качелях одновременно могли качаться четыре человека.

18 апреля 2002 года Сейм в срочном порядке рассмотрел и единогласно принял закон о Бюро по предотвращению и обузданию коррупции. Согласно закону, бюро подчинено правительству, а его директор назначается Сеймом по представлению правительства.

18 апреля 2001 года в Риге около 15.30 в ателье «Моде» на ул. Гертрудес 34 некий мужчина прошел в подсобные помещения и там взорвал гранату. Как стало известно, его бывшая жена работала в ателье, поэтому одной из возможных причин поступка мужчины могла быть ревность. В результате взрыва пострадал другой мужчина, который в различными травмами был помещен в больницу.

В тот же день температура воздуха в Риге достигла +21 градуса, что стало новым рекордом.

18 апреля 2000 годa неполадки в новой шведской печатной машине фирмы Solna International привели к тому, что читатели не получили свежий номер газеты Neatkariga Rita Avize.

18 апреля 1998 года в 22 часа в Риге в Международном выставочном центре на Кипсале закончился первый танцевальный марафон в истории Латвии. Его победителями стали 19-летний Эдгарc Луданс и 23-летняя Эвита Паваса-Абелите, тренеры в клубе спортивного танца Evita. Вся акция с учетом концертной программы длилась 33 часа 33 минуты 33 секунды.

В тот же день была создана Партия женщин Латвии. Своей главной целью партия провозгласила защиту интересов детей и семьи, здорового образа жизни, укрепление самосознания женщины на пути к социальному и политическому равноправию. По данным социологических опросов, партию поддерживали 2,3 процентов жителей. 24 августа 2005 года был начат процесс ликвидации партии.

18 апреля 1995 года Кабинет Министров утвердил новый порядок маркировки алкогольных напитков.

В тот же день был аккредитован посол Кувейта в Латвии Абдулати Аль Шарих.



18 апреля 1978 года внеочередная 8-я сессия Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва единогласно приняла Конституцию Латвийской ССР. Которая прекратила действие 21 августа 1991 года.



18 апреля 1970 года в Екабпилсе был открыт памятник Ленину работы скульптора А.Терпиловского, точно такой же, как в Лиепае. Был демонтирован 27 ноября 1990 года.

18 апреля 1944 года с территории немецкого танкоремонтного завода в Чиекуркалнсе, в Риге, на танке «Тигр» сбежали пятеро советских военнопленных.



18 апреля 1937 года в Риге открылся съезд женщин, созванный Центральным союзом сельских женщин и Советом женских организаций Латвии.

18 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Спрос на апельсины падает». «В течение апреля - писала газета - привоз апельсинов в Ригу значительно сократился. Прибывающие в Ригу партии апельсинов состоят лишь из нескольких сотен ящиков. В настоящее время в таможне находятся только 800 ящиков не выкупленных апельсинов, так как остальные, предназначенные к аукциону, были своевременно выкуплены».

18 апреля 1906 года температура воздуха в Риге достигла +20,6 градусов и этот рекорд продержался до 2000 года.

18 апреля 1899 года Курляндская губерния перешла на российское (петербургское) время.

18 апреля 1741 года в Петербурге был обнародован манифест «о винах бывшего герцога Курляндского» Эрнста Иоганна фон Бирона. Он был приговорен к смертной казни через четвертование, но помилован Анной Леопольдовной, как правительницей государства. Под строгим надзором Бирон был отправлен из Шлиссельбурга в сибирский город Пелым. И был возвращен только императором Петром III в 1762 году.

18 апреля 1226 года в исторических источниках впервые упоминается рижский рат - средневековый институт городского самоуправления.

Фото - president.lv, sargs.lv, газеты "Циня" и "Час", журнал "Атпута".