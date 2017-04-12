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На данный момент в Солнечной системе открыто более 2000 звезд, но среди них нет ни одной столь похожей на Землю, как Венера. И это своего рода вызов ученым, заявил в рамках программы "Круглый стол", посвященной Венере, на радио Baltkom специалист по исследованию планет Солнечной системы, главный научный сотрудник и руководитель лаборатории фотометрии и ИК - радиометрии отдела физики планет и малых тел Солнечной системы Института космических исследований РАН - Леонид Ксанфомалити.

Ученый отметил, что не смотря на то, что Венеру называют сестрой Земли, она разительно отличается от нашей планеты. На Венере нет и быть не может воды, температура на ее поверхности около 460 градусов по Цельсию. Если температура поднимется еще на 100 градусов, то мы сможем увидеть с Земли насколько она раскалена до красна.

«Атмосфера Венеры - углекислый газ, создающий эффект теплицы. Это, своего рода, не прозрачное и теплое одеяло. Венера так же единственная планета, которая вращается в обратную сторону и из-за этого средние солнечные сутки на планете равны примерно 116,7 дня», - рассказал профессор.

По его словам, ученые из СССР всегда хотели узнать из чего состоит Венера.

«С 1975 по 1982 год велись активные изучения планеты. Так называемые Спускаемые аппараты пробились сквозь плотную атмосферу углекислого газа и сняли ландшафт планеты. Ни одна космическая держава мира не повторила этот эксперимент! Первые запускаемые на Венеру аппараты были раздавлены - на Венере давление в 92 раза больше, чем у Земли. Надо было создать аппарат, который сможет не расплавиться в "печи", не расплюснуться под колоссальным давлением и при этом сделать съемку и передать ее на Землю. В итоге на орбиту вокруг Венеры был отправлен искусственный спутник, на саму планету - летательный аппарат. Всю съемку аппарат передавал спутнику, а тот в свою очередь слал материалы на Землю. За последние 35 лет в США пытались повторить открытие Советских ученых, но они отправили на Венеру аппарат без возможности видеосъемки», сказал ученый.

Напомним 12 апреля, в День космонавтики, на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Венере.

Леонид Ксанфомалити — советский, российский учёный, специалист по исследованию планет Солнечной системы, доктор физико-математических наук, член Научного совета РАН по астробиологии, Именно ему принадлежит открытие электрической активности атмосферы Венеры, которое было сделано с помощью советских аппаратов “Венера”. Впоследствии эти данные были подтверждены и американскими зондами. Кроме того, Ксанфомалити выдвинул концепцию вулканизма Венеры, которая также была позднее подтверждена.

В 2012 году после применения современных методов обработки изображений к фотоснимкам, полученным советскими космическими аппаратами "Венера-9", "Венера-13" и "Венера-14", Ксанфомалити высказал сенсационную гипотезу о возможном обнаружении жизни на поверхности Венеры. Эта гипотеза пока не доказана.